Рецепты Маргариты Симоньян: Уха и котлеты из судака

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Маргарита Симоньян
Из большой рыбы можно приготовить два полноценных и очень вкусных блюда. Главный редактор RT делится своим способом приготовления.

Маргарита Симоньян

Из батиного судака мы сварили уху и нажарили котлет. 

Для ухи отварили голову и хвост с целой морковкой, луком, черным перцем и семенами укропа. Не забудьте перед варкой вынуть жабры!

В бульон добавили картошку и еще морковки, нарезанной полукольцами. Когда картошка почти готова, добавили рыбу, а в самом конце — помидоры и свежий укроп. Как только вскипело — выключаем.

Маргарита Симоньян

А котлеты совсем просто. Перемололи филе судака с луковицей, добавили укроп, зажарили на не слишком горячей сковородке. Без яиц и без муки. 

Маргарита Симоньян

Хорошо, когда батя — рыбак)

Маргарита Симоньян

Ингредиенты:

Судак – 1 шт

Для ухи: 

Голова и хвост судака 
Вода – 3 л 
Морковь – 2 шт 
Лук – 2 шт 
Черный перец – по вкусу 
Семена укропа – 3 ч.ложки 
Картофель – 3-4 шт 
Помидоры – 2 шт 
Свежий укроп – 1 пучок  

Для котлет: 

Филе судака – 500 г
Лук – 1 шт 
Укроп – 1 пучок 
Подсолнечное масло для жарки

Рецепты Маргариты Симоньян
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