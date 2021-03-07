Рецепты Маргариты Симоньян: Уха и котлеты из судака

Из большой рыбы можно приготовить два полноценных и очень вкусных блюда. Главный редактор RT делится своим способом приготовления.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Из батиного судака мы сварили уху и нажарили котлет.

Для ухи отварили голову и хвост с целой морковкой, луком, черным перцем и семенами укропа. Не забудьте перед варкой вынуть жабры!

В бульон добавили картошку и еще морковки, нарезанной полукольцами. Когда картошка почти готова, добавили рыбу, а в самом конце — помидоры и свежий укроп. Как только вскипело — выключаем.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

А котлеты совсем просто. Перемололи филе судака с луковицей, добавили укроп, зажарили на не слишком горячей сковородке. Без яиц и без муки.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Хорошо, когда батя — рыбак)

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Ингредиенты:

Судак – 1 шт

Для ухи:

Голова и хвост судака

Вода – 3 л

Морковь – 2 шт

Лук – 2 шт

Черный перец – по вкусу

Семена укропа – 3 ч.ложки

Картофель – 3-4 шт

Помидоры – 2 шт

Свежий укроп – 1 пучок

Для котлет:

Филе судака – 500 г

Лук – 1 шт

Укроп – 1 пучок

Подсолнечное масло для жарки