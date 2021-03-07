Рецепты Маргариты Симоньян: Уха и котлеты из судака

Из батиного судака мы сварили уху и нажарили котлет.
Для ухи отварили голову и хвост с целой морковкой, луком, черным перцем и семенами укропа. Не забудьте перед варкой вынуть жабры!
В бульон добавили картошку и еще морковки, нарезанной полукольцами. Когда картошка почти готова, добавили рыбу, а в самом конце — помидоры и свежий укроп. Как только вскипело — выключаем.
А котлеты совсем просто. Перемололи филе судака с луковицей, добавили укроп, зажарили на не слишком горячей сковородке. Без яиц и без муки.
Хорошо, когда батя — рыбак)
Судак – 1 шт
Для ухи:
Голова и хвост судака
Вода – 3 л
Морковь – 2 шт
Лук – 2 шт
Черный перец – по вкусу
Семена укропа – 3 ч.ложки
Картофель – 3-4 шт
Помидоры – 2 шт
Свежий укроп – 1 пучок
Для котлет:
Филе судака – 500 г
Лук – 1 шт
Укроп – 1 пучок
Подсолнечное масло для жарки