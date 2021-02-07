Рецепты Маргариты Симоньян: Классический французский киш

Готовим с главным редактором RT вкуснейший пирог с двумя разными начинками — один с курицей, другой с креветками.

Сделали мы тут два классических французских киша — один с курицей, другой с креветками.

Курицу пожарили на гриле, замариновав с чесноком и прованскими травами, разобрали на волокна.

Замесили самое простое бездрожжевое тесто, выложили им две формы.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

В одну форму уложили курятину, покрошили жареный говяжий бекон, много тертого чеддера.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Во вторую форму начистили обычных «пивных» креветок, слегка отваренную брокколи и наломали дорблю.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Каждую форму залили стаканом сливок, смешанных с пятью яйцами, и запекли в духовке.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

И горячим вкусно, и холодным вкусно.

Ингредиенты:

Бездрожжевое тесто:

Мука — 240 г

Соль — ½ ч. ложки

Вода (ледяная) — 3-5 ст. ложек

Масло сливочное (охлажденное) — 140 г

Курица – 350 г

Чеснок – 1 зубчик

Прованские травы – 1ч.ложка (по вкусу)

Говяжий бекон – 100 г

Чеддер – 150 г

Сливки – 200 мл

Яйца – 5 шт

Креветки - 200 г

Брокколи - 200 г

Сыр Дор Блю – 150 г

Сливки – 200 мл

Яйца – 5 шт

Соль – по вкусу