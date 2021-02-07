Рецепты Маргариты Симоньян: Классический французский киш

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Маргарита Симоньян
Готовим с главным редактором RT вкуснейший пирог с двумя разными начинками — один с курицей, другой с креветками.

Сделали мы тут два классических французских киша — один с курицей, другой с креветками. 

Курицу пожарили на гриле, замариновав с чесноком и прованскими травами, разобрали на волокна. 

Замесили самое простое бездрожжевое тесто, выложили им две формы. 

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

В одну форму уложили курятину, покрошили жареный говяжий бекон, много тертого чеддера. 

Маргарита Симоньян

Во вторую форму начистили обычных «пивных» креветок, слегка отваренную брокколи и наломали дорблю. 

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

Каждую форму залили стаканом сливок, смешанных с пятью яйцами, и запекли в духовке. 

Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян

И горячим вкусно, и холодным вкусно. 

Ингредиенты: 

Бездрожжевое тесто:
Мука — 240 г
Соль — ½ ч. ложки
Вода (ледяная) — 3-5 ст. ложек
Масло сливочное (охлажденное) — 140 г 

Курица – 350 г
Чеснок – 1 зубчик
Прованские травы – 1ч.ложка (по вкусу)
Говяжий бекон – 100 г
Чеддер – 150 г
Сливки – 200 мл
Яйца – 5 шт 

Креветки - 200 г
Брокколи - 200 г
Сыр Дор Блю – 150 г
Сливки – 200 мл
Яйца – 5 шт
Соль – по вкусу

Рецепты Маргариты Симоньян
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