Рецепты Маргариты Симоньян: Классический французский киш

Сделали мы тут два классических французских киша — один с курицей, другой с креветками.
Курицу пожарили на гриле, замариновав с чесноком и прованскими травами, разобрали на волокна.
Замесили самое простое бездрожжевое тесто, выложили им две формы.
В одну форму уложили курятину, покрошили жареный говяжий бекон, много тертого чеддера.
Во вторую форму начистили обычных «пивных» креветок, слегка отваренную брокколи и наломали дорблю.
Каждую форму залили стаканом сливок, смешанных с пятью яйцами, и запекли в духовке.
И горячим вкусно, и холодным вкусно.
Бездрожжевое тесто:
Мука — 240 г
Соль — ½ ч. ложки
Вода (ледяная) — 3-5 ст. ложек
Масло сливочное (охлажденное) — 140 г
Курица – 350 г
Чеснок – 1 зубчик
Прованские травы – 1ч.ложка (по вкусу)
Говяжий бекон – 100 г
Чеддер – 150 г
Сливки – 200 мл
Яйца – 5 шт
Креветки - 200 г
Брокколи - 200 г
Сыр Дор Блю – 150 г
Сливки – 200 мл
Яйца – 5 шт
Соль – по вкусу