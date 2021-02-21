Рецепты Маргариты Симоньян: Карпаччо из рыбы

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Если вам достался хороший кусок красной рыбы, сделайте из него карпаччо. Ловите рецепт лосося в азиатском стиле.

Саму рыбу надо тонко нарезать без кожи. Дальше я ее раньше слегка обмазывала сладким соевым соусом, но уже год, как он пропал из известных мне магазинов, поэтому я беру просто легкий соевый соус и растворяю в нем коричневый сахар.

Дальше все это слегка сдабриваем пахучим маслом — кунжутным, например. А если есть возможность купить трюфельное масло, то это будет просто кулинарный шедевр.

На ночь в холодильник. На следующий день сметут за 10 минут.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Ингредиенты:

Филе лосося – 800 г

Легкий соевый соус - 3 ст.ложек

Коричневый сахар - 1 ст.ложка

Кунжутное (или трюфельное) масло - 1 ст.ложка

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу