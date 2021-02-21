Рецепты Маргариты Симоньян: Карпаччо из рыбы

Читать
Маргарита Симоньян
Главный редактор RT делится секретом приготовления лосося в в азиатском стиле.

Маргарита Симоньян

Если вам достался хороший кусок красной рыбы, сделайте из него карпаччо. Ловите рецепт лосося в азиатском стиле. 

Саму рыбу надо тонко нарезать без кожи. Дальше я ее раньше слегка обмазывала сладким соевым соусом, но уже год, как он пропал из известных мне магазинов, поэтому я беру просто легкий соевый соус и растворяю в нем коричневый сахар. 

Дальше все это слегка сдабриваем пахучим маслом — кунжутным, например. А если есть возможность купить трюфельное масло, то это будет просто кулинарный шедевр. 

На ночь в холодильник. На следующий день сметут за 10 минут. 

Маргарита Симоньян

Ингредиенты: 

Филе лосося – 800 г
Легкий соевый соус - 3 ст.ложек
Коричневый сахар - 1 ст.ложка
Кунжутное (или трюфельное) масло - 1 ст.ложка
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу

Рецепты Маргариты Симоньян
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен