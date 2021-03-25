Салават Юлаев: как бунтовщик попал на герб Башкортостана

В республике Башкортостан он национальный герой, его именем названы улицы многих городов, а к бронзовым статуям возлагают цветы. Кто он такой и почему вся Россия знает его лишь по названию хоккейной команды?

«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Эта цитата из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» стала афоризмом. Она, как и все произведение, о восстании Пугачева 1773—1775 годов, самом крупном в истории России. Царской армии понадобилось два года, чтобы подавить этот бунт. Но если с советских времен Пугачева знает каждый русский школьник, то имя его соратника Салавата Юлаева глубоко засело лишь в умах людей, живущих в Республике Башкортостан. Как это произошло?

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе и местный житель в традиционном головном уборе Эрванн Пенсек Эрванн Пенсек

Сподвижник главного русского бунтовщика

Пугачев выдал себя за умершего царя Петра III и поднял массовый бунт среди казаков и крестьян Урала и Поволжья. К его армии присоединились и жители юга Сибири - башкиры, татары, чуваши и многие другие. Одним из главных его соратников в этих местах был Салават Юлаев, он возглавлял отряд башкир.

На момент начала восстания Салавату было всего 19 лет. Он примкнул к бунтовщику вместе со своим отцом Юлаем Азналиным, происходившем из знатного и богатого рода башкирских дворян-тархан. Еще до восстания Юлай участвовал в нескольких военных операциях русской армии и был награжден царем землями. Однако вскоре власть передала земли, принадлежавшие Юлаю, купцам под строительство заводов. Не сумев отсудить владения обратно, Юлай с сыном и примкнули к Пугачеву, собрав трехтысячный отряд крестьян.

Первый портрет Салавата Юлаева, 1957. Художник Габдулла Мустафин. Репродукция Чепрунов/Sputnik Чепрунов/Sputnik

«Свирепый Салават», как назвал его Пушкин уже в «Истории пугачевского бунта», отличился в боях: сам провел несколько успешных сражений, взял два завода, участвовал в осаде Оренбурга, а также взял одну из крепостей, захватив ее казну. Особенно свирепствовал Салават на бывших отцовских землях - он даже сжег царские заводы.

В 1775 году царские войска все же разбили отряд Юлаева, а его схватили. Вместе с отцом его приговорили к каторге, а также к позорному наказанию кнутом и клеймению. Последние 25 лет жизни он провел в порте Рогервик на Балтийском море (сейчас это эстонский город Палдиски) и умер в 1800 году в возрасте 46 лет.

Из бунтовщика в героя

Ф.Ф.Ислахов. Портрет Салавата Юлаева Музей Салавата Юлаева Музей Салавата Юлаева

Царствовавшая в то время Екатерина II сделала все, чтобы предать забвению имена пугачевцев, писали о бунте крайне мало, и цензура тщательно следила за этим.

«В архивах Оренбургской области я нашел целые папки дел, где наказали тех людей, которые просто произнесли имена Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева», - говорит башкирский писатель и автор книги о Юлаеве Мирас Идельбаев.

И все же в родной Башкирии были те, кто помнил Салавата и считал его героем и доблестным воином. Под страхом наказания и преследования царской полиции, о Салавате стали слагать песни и легенды. Например, одна гласит, что в башкирских горах так много хрусталя, потому что люди плакали целыми селениями, когда героя уводили на каторгу.

Вакиль Шайхетдинов «Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа», 2007 Sha-vakil (CC BY-SA 3.0) Sha-vakil (CC BY-SA 3.0)

Юлаев известен в Башкирии и как поэт-импровизатор. Он воспевал красоты уральских гор, учил воинов смелости и отваге. Письменного оригинала его стихов не сохранилось, но они распространялись среди башкир устно. В печати стихи появились лишь в конце XIX века. Тогда же его имя вернулось из забвения, появилась биография, в которой бунтовщика впервые назвали героем.

Но настоящую славу Салават обрел в советское время - большевистская пропаганда восхваляла борцов с царизмом. В 1929 году появился исторический роман Степана Злобина «Салават Юлаев», где показан герой, которого предали соратники, а в 1940-м он был экранизирован.

Кадр из советского кинофильма "Салават Юлаев" Яков Протазанов/Союздетфильм,1940 Яков Протазанов/Союздетфильм,1940

В то же время почти в каждом городе Башкортостана появились и улицы его имени. И даже целый город стал носить имя Салават. В 1961-м в Уфе появился хоккейный клуб «Салават Юлаев», а в 1967-м и гигантский монумент - конная статуя героя с кнутом и саблей.

Памятник Салавату Юлаеву в Уфе Legion Media Legion Media

Современный Салават

Не забыли Юлаева и после развала СССР, хотя для большинства современных башкир он не имеет героического или сакрального ореола.

Площадь Салавата Юлаева в Уфе Vyacheslav Bukharov (CC BY-SA 4.0) Vyacheslav Bukharov (CC BY-SA 4.0)

Зато советский памятник стал настоящей визитной карточкой Уфы и местом притяжения для туристов. А с 1993 года он украшает герб республики Башкортостан.

Герб Башкортостана Общественное достояние Общественное достояние

По словам башкирского журналиста и медиаменеджера Разифа Абдуллина, «все знают его историю и роль в пугачевском бунте, но у современных башкир это имя ассоциируется в первую очередь с хоккейным клубом».

Вратарь хоккейного клуба "Салават Юлаев" Юха Метсола Сергей Гунеев/Sputnik Сергей Гунеев/Sputnik

Абдуллин считает, что «Салават Юлаев» сегодня - своеобразный бренд республики, который хоккейный клуб и защищает.