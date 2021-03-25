Салават Юлаев: как бунтовщик попал на герб Башкортостана

«Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!» Эта цитата из повести Александра Пушкина «Капитанская дочка» стала афоризмом. Она, как и все произведение, о восстании Пугачева 1773—1775 годов, самом крупном в истории России. Царской армии понадобилось два года, чтобы подавить этот бунт. Но если с советских времен Пугачева знает каждый русский школьник, то имя его соратника Салавата Юлаева глубоко засело лишь в умах людей, живущих в Республике Башкортостан. Как это произошло?
Памятник Салавату Юлаеву в Уфе и местный житель в традиционном головном убореЭрванн Пенсек
Пугачев выдал себя за умершего царя Петра III и поднял массовый бунт среди казаков и крестьян Урала и Поволжья. К его армии присоединились и жители юга Сибири - башкиры, татары, чуваши и многие другие. Одним из главных его соратников в этих местах был Салават Юлаев, он возглавлял отряд башкир.
На момент начала восстания Салавату было всего 19 лет. Он примкнул к бунтовщику вместе со своим отцом Юлаем Азналиным, происходившем из знатного и богатого рода башкирских дворян-тархан. Еще до восстания Юлай участвовал в нескольких военных операциях русской армии и был награжден царем землями. Однако вскоре власть передала земли, принадлежавшие Юлаю, купцам под строительство заводов. Не сумев отсудить владения обратно, Юлай с сыном и примкнули к Пугачеву, собрав трехтысячный отряд крестьян.
Первый портрет Салавата Юлаева, 1957. Художник Габдулла Мустафин. РепродукцияЧепрунов/Sputnik
«Свирепый Салават», как назвал его Пушкин уже в «Истории пугачевского бунта», отличился в боях: сам провел несколько успешных сражений, взял два завода, участвовал в осаде Оренбурга, а также взял одну из крепостей, захватив ее казну. Особенно свирепствовал Салават на бывших отцовских землях - он даже сжег царские заводы.
В 1775 году царские войска все же разбили отряд Юлаева, а его схватили. Вместе с отцом его приговорили к каторге, а также к позорному наказанию кнутом и клеймению. Последние 25 лет жизни он провел в порте Рогервик на Балтийском море (сейчас это эстонский город Палдиски) и умер в 1800 году в возрасте 46 лет.
Ф.Ф.Ислахов. Портрет Салавата ЮлаеваМузей Салавата Юлаева
Царствовавшая в то время Екатерина II сделала все, чтобы предать забвению имена пугачевцев, писали о бунте крайне мало, и цензура тщательно следила за этим.
«В архивах Оренбургской области я нашел целые папки дел, где наказали тех людей, которые просто произнесли имена Емельяна Пугачёва и Салавата Юлаева», - говорит башкирский писатель и автор книги о Юлаеве Мирас Идельбаев.
И все же в родной Башкирии были те, кто помнил Салавата и считал его героем и доблестным воином. Под страхом наказания и преследования царской полиции, о Салавате стали слагать песни и легенды. Например, одна гласит, что в башкирских горах так много хрусталя, потому что люди плакали целыми селениями, когда героя уводили на каторгу.
Вакиль Шайхетдинов «Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа», 2007Sha-vakil (CC BY-SA 3.0)
Юлаев известен в Башкирии и как поэт-импровизатор. Он воспевал красоты уральских гор, учил воинов смелости и отваге. Письменного оригинала его стихов не сохранилось, но они распространялись среди башкир устно. В печати стихи появились лишь в конце XIX века. Тогда же его имя вернулось из забвения, появилась биография, в которой бунтовщика впервые назвали героем.
Но настоящую славу Салават обрел в советское время - большевистская пропаганда восхваляла борцов с царизмом. В 1929 году появился исторический роман Степана Злобина «Салават Юлаев», где показан герой, которого предали соратники, а в 1940-м он был экранизирован.
Кадр из советского кинофильма "Салават Юлаев"Яков Протазанов/Союздетфильм,1940
В то же время почти в каждом городе Башкортостана появились и улицы его имени. И даже целый город стал носить имя Салават. В 1961-м в Уфе появился хоккейный клуб «Салават Юлаев», а в 1967-м и гигантский монумент - конная статуя героя с кнутом и саблей.
Памятник Салавату Юлаеву в УфеLegion Media
Не забыли Юлаева и после развала СССР, хотя для большинства современных башкир он не имеет героического или сакрального ореола.
Площадь Салавата Юлаева в УфеVyacheslav Bukharov (CC BY-SA 4.0)
Зато советский памятник стал настоящей визитной карточкой Уфы и местом притяжения для туристов. А с 1993 года он украшает герб республики Башкортостан.
Герб БашкортостанаОбщественное достояние
По словам башкирского журналиста и медиаменеджера Разифа Абдуллина, «все знают его историю и роль в пугачевском бунте, но у современных башкир это имя ассоциируется в первую очередь с хоккейным клубом».
Вратарь хоккейного клуба "Салават Юлаев" Юха МетсолаСергей Гунеев/Sputnik
Абдуллин считает, что «Салават Юлаев» сегодня - своеобразный бренд республики, который хоккейный клуб и защищает.