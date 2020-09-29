Кем на самом деле был Чапаев

До сих пор большинство россиян и даже жителей постсоветского пространства знают имя Чапаева. Он живет персонажем в языковых идиомах и анекдотах. Некоторые помнят по известному фильму, что он был легендарным командиром Красной Армии, при этом вряд ли знают литературные детали его биографии, не читали известного романа, и уж тем более не знают о том, кем же был на самом деле этот Чапаев.
Василий Иванович Чапаев не был крупным советским полководцем и несмотря на личную храбрость не совершал каких-либо исключительных потрясающих воображение подвигов. Как же получилось, что простой командир дивизии времен Гражданской войны стал не только кумиром своего поколения, но и сейчас, по прошествии 100 лет его имя все еще не забыто в современной России?
Картина «Чапаев в бою», 1937 год.TASS
Боевой путь Василия Чапаева (настоящее имя — Чепаев) начался на полях Первой мировой войны, в ходе которой он дослужился до звания фельдфебеля и был награжден тремя Георгиевсками крестами. В сентябре 1917 года прямо накануне Октябрьской революции Чапаев примкнул к большевикам.
«Правильного» крестьянского происхождения, обладавший богатым боевым опытом и выдающимися лидерскими качествами, Василий Иванович быстро поднимался по карьерной лестнице в Красной Армии. В ходе бушевавшей в стране Гражданской войны он прошел путь от командира полка до командующего дивизией.
Позже советская пропаганда будет изображать Василия Ивановича лихим кавалеристом. На самом же деле из-за ранения, полученного в ходе Первой мировой войны, Чапаев не мог долго сидеть на лошади и предпочитал автомобиль или мотоциклет с коляской. Да и командовал он отнюдь не кавалерией, а пехотой.
Части 25-й стрелковой дивизии Василия Чапаева во время переправы через реку Белая.TASS
Весной-летом 1919 года Чапаев участвовал в боевых действиях против белых армий «Верховного правителя России» Александра Колчака в районе Поволжья и Южного Урала. Большевикам удалось остановить наступление противника, а также взять крупный промышленный центр Уфу. При этом части 25-й стрелковой дивизии, которой командовал Василий Иванович, первыми ворвались в город.
Участвовал Чапаев и в подавлении крестьянских восстаний, направленных против так называемых продразверсток — изъятия у населения излишек хлеба и прочего продовольствия для нужд государства. Об этих подробностях в СССР предпочитали не вспоминать.
Василий Чапаев (в центре), 1918 г.Sputnik
Самым таинственным эпизодом биографии Чапаева остаются обстоятельства его гибели. До сих пор неизвестно, как на самом деле погиб легендарный комдив.
5 сентября 1919 года тысяча белых казаков совершили дерзкий рейд по тылам Красной Армии и внезапно атаковали штаб дивизии Чапаева в городе Лбищенск (современное село Чапаев в Казахстане). «Перед рассветом противник подошел к Лбищенску с трех сторон. С четвертой, восточной, протекает Урал. Телефонные и телеграфные линии связи с войсками и с Уральском были перерезаны. Некоторая часть местных казаков пробралась задворками в Лбищенск, чтобы стрелять с тыла, сеять панику и смерть», — сказано в книге «Чапаев. Очерк жизни, революционной и боевой деятельности», написанной детьми комдива: Александром и Клавдией.
Кадр из фильма «Чапаев».Георгий и Сергей Васильевы/Ленфильм, 1934
Силы красных претерпели страшный разгром: в самом городе погибло 1500 человек, еще 1000 были зарублены в степи или утонули в реке Урал при попытке спастись. Согласно официальной версии, именно так и погиб знаменитый командир — на середине реки его настигла вражеская пуля. Согласно другой версии, раненого Чапаева перевезли на лодке на другой берег, где он и скончался. Есть также мнение, что его взяли в плен и расстреляли. В любом случае, останки Василия Ивановича так и не нашли.
Гибель Чапаева не была каким-то экстраординарным событием — на войне гибли не менее известные и занимавшие более высокие посты военачальники. Однако в 1923 году произошло событие, прославившее Василия Ивановича на поколения вперед.
Именно в этом году выходит роман Дмитрия Фурманова «Чапаев» о подвигах бравого комдива. Автор хорошо знал своего героя — он был комиссаром в 25-й стрелковой дивизии.
Василий Чапаев (с повязкой на голове) и комиссар дивизии Дмитрий Фурманов (слева от Чапаева), 1919 г.Sputnik
Интересно, что Фурманов и Чапаев не были лучшими друзьями. Наоборот, у них был серьезный конфликт, вызванный ухаживаниями Василия Ивановича за женой комиссара. «Я стал Вас презирать всего несколько дней назад, когда убедился, что Вы карьерист, и когда увидел, что приставания делаются особенно наглыми и оскорбляют честь моей жены…» — писал Фурманов Чапаеву: «Ваши прикосновения к ней оставили во мне чувство какой-то гадливости. Впечатление получалось такое, будто к белому голубю прикасалась жаба: становилось холодно и омерзительно…»
Незадолго до резни в Лбищенске Фурманов покинул расположение дивизии (что и спасло ему жизнь). Есть свидетельства, что перед отъездом враги примирились, и тот героический образ Чапаева, который писатель создал в своем романе, служит тому подтверждением.
Для благозвучности Фурманов поменял одну букву в настоящей фамилии Василия Ивановича, сделав из Чепаева — Чапаева. Новая фамилия так прижилась в народе, что была закреплена на официальном уровне. Даже детям комдива пришлось менять документы и привыкать к тому, что теперь их будут называть по-другому.
Кадр из фильма «Чапаев».Георгий и Сергей Васильевы/Ленфильм, 1934
На новый, куда более высокий уровень популярности, Чапаева вознес одноименный фильм, вышедший в 1934 году. Он был снят по роману Фурманова, который, скончавшись еще в 1926 году, не дожил до премьеры.
Еще на этапе создания сценария к работе подключился Сталин. Так, он лично внес указание добавить романтическую линию между порученцем Василия Ивановича Петькой и пулеметчицей дивизии Анкой.
«Отец народов» намеренно способствовал созданию культа из погибших героев Гражданской войны. Прославлять тех, кто выжил, было неразумно — они могли стать весомыми конкурентами в борьбе за власть (многие из них вскоре сгинут в период репрессий). От мертвых же никакой опасности не исходило.
Фильм имел ошеломляющий успех. За несколько лет проката в кинтеатрах его посмотрели более 40 миллионов зрителей. Сам Сталин видел «Чапаева» 38 раз.
Во время Второй мировой войны образ Василия Ивановича стал одним из главных в советской пропаганде. На одном из плакатов можно было увидеть его изображение с подписью «Бьемся мы здорово, колем отчаянно, внуки Суворова, дети Чапаева!»
В 1941 году был снят короткометражный фильм «Чапаев с нами», в котором комдиву все-таки удалось переплыть реку Урал. Выйдя на берег, он встречает бойцов Красной Армии периода Второй мировой и обращается к ним с пламенным призывом беспощадно бить врага.
С годами образ Чапаева потерял свое величие. Зрители уже не плакали, когда смотрели сцену с его гибелью.
Игра «Петька и Василий Иванович 2: Судный день».SKIF, 1999
Тем не менее, он прочно закрепился в народном фольклоре: Василий Иванович стал героем многочисленных анекдотов, в которых он постоянно оказывался в комических ситуациях со своим верным порученцем Петькой и Анкой-пулеметчицей. В этом смешливом амплуа он перекочевал и в десяток компьютерных игр.
Образ народного героя использовался и в куда более серьезном виде. Комдив является одним из главных персонажей культового в современной России философского романа Виктора Пелевина — «Чапаев и пустота».