Как СССР помогал Германии возродить свою армию после Первой мировой

Тесное и разностороннее военно-техническое сотрудничество между двумя государствами прекратилось после прихода в Германии к власти нацистов.

Страны-изгои

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После окончания Первой мировой войны германская армия, некогда сильнейшая в Европе, представляла собой жалкое зрелище. По условиям Версальского мирного договора, ее численность была ограничена 100 тысячами солдат. Немцам запрещалось иметь бронетанковые войска, военную авиацию, подводный флот, а также заниматься военными исследованиями и разработками.

Однако рейхсвер, как именовались вооруженные силы Веймарской республики, не собирался мириться со своей горькой участью. Немецкие военные были полны решимости развивать свою армию, но делать это на территории Германии под пристальным надзором союзников было невозможно.

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Решение вскоре было найдено: Германия обратилась с предложением о сотрудничестве к Советской России. Эта страна-изгой, только что пережившая опустошительную Гражданскую войну и иностранную интервенцию, находилась в кольце враждебных государств и даже не была признана ни одной ведущей державой мира. Как отметил главнокомандующий рейхсвером Ганс фон Сект: «Разрыв версальского диктата может быть достигнут только тесным контактом с сильной Россией».

В Москве были рады прорвать эту блокаду налаживанием контактов с Германией. Кроме того, военное сотрудничество со все еще обладавшими высокой квалификацией немецкими военными было жизненно необходимо для модернизации Красной Армии.

Обходя ограничения

Переговоры о военном сотрудничестве между Москвой и Берлином начались еще до окончания советско-польской войны (1919-1921 гг.) Оба государства во многом сблизились на почве антипольских настроений: Германия, как и Россия, также была вынуждена уступить полякам часть своих территорий, как это произошло в ходе Великопольского восстания в 1919 году. Тем не менее, ни о каком военно-политическом союзе речь не шла.

Ганс фон Сект с офицерами рейхсвера. Bundesarchiv Bundesarchiv

В 1922 году в небольшом итальянском городке Рапалло немцы и большевики договорились о восстановлении дипломатических отношений. Пока публично заключались экономические соглашения, неофициально шли переговоры о сотрудничестве в сфере подготовки военных летчиков, танкистов и разработках химического оружия.

В результате в 1920-х годах в России появился ряд немецких секретных школ, тренировочных и военно-исследовательских центров. Правительство Веймарской республики не скупилось на их содержание и ежегодно выделяло для этого до десяти процентов военного бюджета страны.

Советско-германское военное сотрудничество шло в обстановке полной секретности. Хотя Берлину она была нужна гораздо больше, чем Москве. В 1928 году советский полпред в Германии Николай Крестинский писал Сталину: «С государственной точки зрения мы не делаем ничего противоречащего каким-либо договорам или нормам международного права. Здесь немцы выступают нарушителями Версальского договора, и им нужно бояться разоблачений, им нужно думать о конспирации».

Объект «Липецк»

Объект «Липецк» — немецкая авиационная школа. Bundesarchiv Bundesarchiv

В 1925 году под Липецком (около 400 км от Москвы) была тайно учреждена немецкая авиационная школа, все расходы на содержание которой полностью лежали на Германии. Согласно договоренностям, обучение здесь проходили как немецкие, так и советские летчики, перенимавшие опыт западных коллег.

Помимо изучения теории, проводились испытания новых самолетов, авиационного оборудования и вооружения, отрабатывалась тактические приемы ведения воздушного боя. Самолеты закупались германским военным министерством через посредников у третьих стран и доставлялись на территорию СССР. Так, самой первой партией стали 50 голландских истребителей Фоккер Д-XIII, в разобранном виде прибывших в липецкий авиацентр.

Срок обучения немецкого пилота в СССР составлял около 6 месяцев. В Липецк они прибывали тайно, под вымышленными именами, ходили в советской форме без знаков различия. Перед отъездом в авиацентр их официально увольняли из рейхсвера, по возвращении принимали обратно и восстанавливали в званиях. Погибших в испытаниях пилотов доставляли домой в специальных ящиках с надписью «детали машин».

Истребители Fokker D.XIII в Липецке. Bundesarchiv Bundesarchiv

Более сотни немецких пилотов было подготовлено в липецкой авиашколе за восемь лет ее существования. Среди них такие значимые фигуры будущего Люфтваффе, как Хуго Шперле, Курт Штудент и Альберт Кессельринг.

В начале 1930-х годов и немцы, и русские стали терять интерес к авиашколе под Липецком. Первые, обойдя многие ограничения Версальского договора, уже частично могли готовить свои вооруженные силы на своей территории. Для вторых, после прихода нацистов к власти в 1933 году военно-техническое сотрудничество с идеологическим врагом было невозможно. В том же году авиашкола была закрыта.

Объект «Кама»

Тренировка на фанерных танках на объекте «Кама». Архивное фото Архивное фото

Договор об организации немецкой танковой школы в СССР был заключен в 1926 году, однако функционировать она начала только к концу 1929 года. Расположенная под Казанью (800 км от Москвы) школа «Кама» проходила в советских документах как «Технические курсы ВВС».

«Кама» работала по тому же принципу, что и «Липецк»: полная секретность, финансирование во основном за счет немецкой стороны, совместное обучение советских и немецких танкистов. На полигонах под Казанью активно тестировали танковое вооружение, средства связи, изучали тактику танкового боя, маскировку, взаимодействие в рамках танковых групп.

Отработка маневров на объекте «Кама». Архивное фото Архивное фото

Танки для испытаний, так называемые «Большие тракторы» (Grosstraktoren), тайно производились по заказу германского военного ведомства ведущими предприятиями страны («Крупп», «Рейнметалл» и «Даймлер-Бенц») и в разобранном виде доставлялись в СССР. Красная Армия со своей стороны предоставила легкие танки Т-18 и имевшиеся у нее танкетки британского производства «Карден-Ллойд».

Как и в случае с липецкой авиашколой, функционирование «Камы» было невозможно после 1933 года. За недолгое время своего существования она подготовила 250 советских и немецких танкистов. Среди них будущий Герой Советского Союза генерал-лейтенант Семен Кривошеин, генерал Вермахта Вильгельм фон Тома и начальник штаба Гейнца Гудериана Вольфганг Томале.

Объект «Томка»

Немецкий персонал на объекте «Томка». Bundesarchiv Bundesarchiv

Школа химической войны «Томка» в Саратовской области (900 км) была самым засекреченным центром рейхсвера на территории СССР. Комплекс состоял из четырех лабораторий, двух вивариев, дегазационной камеры, электростанции, гаража и бараков для жилья. Все оборудование, несколько самолетов и пушек было тайно привезено из Германии.

В «Томке» постоянно проживал немецкий персонал из 25 человек: химики, биологи-токсикологи, пиротехники и артиллеристы. Кроме того, в качестве учеников при школе находились советские специалисты, не имевшие столь богатого опыта использования химического оружия, как их западные коллеги.

Испытания на полигоне проводились в 1928-1933 годах. Заключались они в разбрызгивании ядовитых жидкостей и отравляющих веществ при помощи авиации и артиллерии, а также в обеззараживании территорий.

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Из всех своих объектов на территории СССР немцы более всего держались за «Томку». Кроме ограничений Версальского договора, для них играл роль и географический фактор: в густонаселенной сравнительно небольшой Германии найти подходящие полигоны для испытания химического оружия было нелегко. Несмотря на то, что для советской стороны функционирование школы приносило как деньги, так и бесценный опыт, политический момент оказался важнее: в год рождения Третьего Рейха «Томка» была закрыта.