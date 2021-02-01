«Урал»: самый популярный советский байк во всем мире, кроме России

10 августа 2019. Президент РФ Владимир Путин участвует в организованном мотоклубом "Ночные волки" международном байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской. Слева - глава Республики Крым, председатель Совета министров РК Сергей Аксёнов

Небольшой российский завод ежедневно производит 5-6 мотоциклов с колясками, на которых потом катаются, к примеру, такие знаменитости, как Бред Питт и Стивен Тайлер.

По дороге где-то в Калифорнии мчится ярко-красный мотоцикл, будто сошедший с экрана романтического ретро-фильма. За рулем сидит крупный мужчина с бородой, а в коляске рядом - Грейси, без шлема, но в горнолыжных очках. Грейси уже 8 лет, поэтому в кресле она сидит ровно и никуда не дергается.

«Ну что, Грейси, хочешь полетать?» - спрашивает мужчина, и мотоцикл несколько секунд едет только на боковых колесах. Сначала Грейси пугается, но уже через пару секунд выглядит счастливой.

Так проходят поездки 8-летней австралийской пастушьей собаки Грейси на «Урале» - самом известном российском мотоцикле в мире.

В кризис на военном байке

Жителям Ирбита, небольшого города в Свердловской области, основанного в 1631 году, всегда было чем заняться - практически с самого его основания в городе проходили ярмарки. В 1930-е годы Ирбит начал превращаться из торгового города в индустриальный, сначала там построили диатомитовый комбинат для производства кирпичей, а позже завод по производству машин для добычи торфа.

В годы Великой Отечественной войны именно в Ирбит эвакуировали и мотоциклетный завод, который до этого был в Москве. Его разместили на территории пивзавода.

«Первый эшелон пришел 21 ноября 1941 года, а уже 25 февраля из Ирбита ушел первый эшелон с мотоциклами», — рассказал директор Ирбитского государственного музея мотоциклов Александр Буланов в интервью ТАСС. В годы войны в Ирбите произвели более 9 тыс. мотоциклов, изначально ими пользовались военные, а модель называлась M-72. Новое название «Урал» – в честь крупного географического региона России – придумали лишь в 1962 году, однако именно оно стало узнаваемым в Советском Союзе и за его пределами.

Производство мотоциклов "Урал" на Ирбитском мотоциклетном заводе TASS TASS

До начала 1990-х завод успешно выпускал 130 тыс. мотоциклов в год для советских граждан, а на предприятии трудились около 10 тыс. человек. После распада Советского союза на заводе случился кризис, он несколько раз менял название, а к началу ХХI столетия и вовсе обанкротился.

«Каха (Каха Бендукидзе, бывший владелец завода, стал его владельцем в 1998 году - ред.) решил продать производство, а единственными претендентами на него оказались тогдашние топ-менеджеры завода: я и мои коллеги Вадим Тряпичкин и Дмитрий Лебединский», — рассказал в интервью Afisha Daily Илья Хаит, один из нынешних совладельцев завода.

«Урал» на экспорт

К 2006 году новые владельцы наладили производство, и в том же году выпустили уже 1755 мотоциклов, однако все они пошли на экспорт - в Японию, США, Европу, Канаду и Австралию.

«Мы сразу поняли, что российский рынок не очень перспективен для такого рода агрегатов, и хотели конкурировать с мировыми брендами. Но для этого пришлось практически полностью изменить производственный процесс. В современном «Урале» нет ни одной детали от старого мотоцикла. Все дело в требованиях, которые предъявляются на зарубежном рынке», — пояснил Хаит.

Рабочий сборочного цеха Ирбитского мотоциклетного завода во время сборки мотоциклов "Урал" Donat Sorokin/TASS Donat Sorokin/TASS

На заводе сотрудники завода изготавливают части кузовного агрегата, шасси и двигатель, рассказывает исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода (ИМЗ) Владимир Курмачев. Тормоза, шестерни в коробке и другие детали приходится покупать за рубежом.

Объемы сборки «Урала» также сильно поубавились, сегодня на заводе работает 150 человек, в день под заказ они собирают по 5-6 байков.

Урал Сити 2021 uralmoto.ru

Завод производит две классические модели байка - Урал Сити и Gear Up. Также ежегодно компания выпускает лимитированные коллекции своих байков, например, «Урал» цвета озера Байкала, цвета пустыни и мотоциклы в коллаборации с брендом Yamal.

У Сити объем двигателя составляет 745 см3, его мощность - 41 л/с, запас хода до 260 км, максимальная рекомендуемая скорость - 110 км/ч, байк продается с одноприводным задним колесом.

Урал GEAR UP 2021 uralmoto.ru

У Gear Up почти аналогичные параметры за исключением размера колес (У Сити - 18", у Gear Up 19"). Но он все равно считается флагманской моделью, так как является единственным полноприводным байком в мире - по желанию клиента, привод еще при заводской сборке можно подключить к боковой коляске, что делает мотоцикл идеальным вариантом для бездорожья.

Урал Байкал, выпущенный ограниченным тиражом в 2017 году uralmoto.ru

Сити стоит 821 тыс рублей ($10,8 тыс), Gear Up - 962 тыс. рублей ($12,7 тыс).

Всемирная популярность

Всего в России у «Урала» 4 дилера, а в США - около 50. В 2010-х папарацци заметили верхом на своих «Уралах» актера Бреда Питта и солиста Aerosmith Стивена Тайлера.

CONGRATULATIONS TO @Adam_Fn_Green & @TheJoeLynch ON THEIR 2ND ANNUAL 48-HOUR LIVE @moviecrypt MARATHON TO SAVE THE YORKIES!!! HELP THEM SAVE DOGS LIVES HERE: https://t.co/SAj0xYL9Pspic.twitter.com/dW36HnsciI — Steven Tyler (@IamStevenT) December 10, 2017

По словам Владимира Курмачева, два мотоцикла, с коляской и без, есть также у Юэна Макгрегора, сыгравшего в «Звездных войнах».

«99% наших мотоциклов уходит на экспорт, в прошлом (2019 - ред.) году на родине мы продали всего 45 машин. Всего в среднем в год мы выпускаем 1200 машин», — делится Курмачев информацией о продажах «Урала».

Brad Pitt & Pax Take A Ride On His Ural Tourist Motorcycle (December 31, 2011) Опубликовано Ural Motorcycles Thailand Понедельник, 25 августа 2014 г.

По его же мнению, причиной популярности российского байка является его необычный дизайн, который нельзя менять ни при каких обстоятельствах.

«Миланская мотоциклетная выставка, которая проходит раз в два года... <...> если убрать там лейблы со мотоциклов, то неподготовленный человек вряд ли сможет определить, где какой мотоцикл, а «Урал» - он узнаваемый», — рассказывал Курмачев в интервью телеканалу «Россия 24» еще в 2017 году.

За границей «Урал» популярен именно благодаря коляске, которую при желании можно открутить, считает совладелец производства Илья Хаит.

«Средний возраст владельца наших машин сейчас — 50–53 года. Как правило, его покупают уже опытные байкеры, открывшие для себя такое уникальное средство передвижения, как мотоцикл с коляской. «Урал» отличается отношением водителя и пассажира. Это поездка, которую ты делишь с кем-то», — поясняет Хаит.

В России же байк непопулярен из-за высокой стоимости, а также из-за поклонников более ранних, советских «Уралов», которые выступают против любых модификаций, считает Хаит.

Также «Урал» легко подстраивается под любые нужды - по словам Хаита, в Париже и Барселоне на их байках проводят туристические экскурсии, путешественники перевозят на нем доски для серфинга и оборудование для кемпинга, а одна из кофеен в Санкт-Петербурге заказала байк в виде передвижной эспрессо-станции, чтобы продавать кофе прямо с мотоцикла.

Судя по официальному аккаунту «Урала» в Instgram, байк способен преодолевать перевалы, каньоны и пустыни, не говоря уже об обычном бездорожье и заснеженных дорогах. Проходимость в любых условиях - еще одна причина, почему в Америке готовы платить за байк от $10 тыс., считает один из первых дилеров «Урала» в США 80-летний Gene Langford.

«На «Урале» можно ездить зимой и летом, в том числе и по бездорожью. Коляску можно использовать как багажник или посадить туда детей или домашних животных. Таким образом, «Урал» - идеальный транспорт для приключений, такой редко встретишь», — передает USA Really мнение Gene.