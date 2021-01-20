Российские трэш-стримы: унижения за деньги

В тексте присутствует описание сцен унижения и насилия над людьми. Редакция Russia Beyond не одобряет ни один из фактов унижения, описанного ниже, но без этого было бы невозможно правдоподобно рассказать об устройстве российских трэш-стримов. Слабонервных просим пропустить этот текст.

В небольшой светлой комнате частного дома в Подмосковье сидят нетрезвый молодой человек с татуированными руками и две девушки, на столе - недопитая бутылка виски, в верхнем правом углу подписи: выпить виски - 200 рублей, поцелуй с языком - 1000 рублей.

«Кто из девочек топ, кто?», — спрашивает мужчину девушка с ярко-розовыми волосами.

«Маринка точно топ», — отвечает тот, указывая на ее подругу.

ReeFlay ReeFlay

Разъяренная ответом розоволосая барышня кидается на парня с кулаками, но через минуту падает на пол и исчезает из кадра. Еще через пару минут слышно, как она кричит «Вызывай мне такси», и стрим прерывается на несколько часов.

В записи после перерыва видно, как стример таскает уже мертвую полураздетую девушку по полу, трясет, гладит по голове и со слезами на глазах просит очнуться. После этого отвечает на вопросы зрителей, а труп девушки лежит на заднем плане. Парень снимает разговор и с врачами скорой помощи.

ReeFlay ReeFlay

«Проблема была в том, что она обделалась. Не понимаю почему. <...>Тут воняло прям сильно», — говорит он сотруднику скорой помощи.

«И ты её поэтому выгнал?», — спрашивает фельдшер.

«Да». <...>

«Вот всем скажи, что ты её выгнал, и она поэтому умерла», — констатировала медработник.

ReeFlay ReeFlay

Так в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года прошел стрим Стаса Решетникова, известного как Reeflay или Panini - русскоязычного блогера, создающего и зарабатывающего на трансляциях, которые в России называют трэш-стримами. По информации следственного комитета, у девушки были обнаружена закрытая черепно-мозговая травма и множество кровоподтеков. 4 декабря 2020 года Раменский городской суд заключил блогера под стражу на два месяца.

ReeFlay ReeFlay

Позже его адвокат Евгений Кулагин заявил РИА Новостям, что Решетников не виноват в смерти девушки, а та умерла от «самопроизвольного кровоизлияния в мозг». Тем не менее, после этого случая в Совете Федерации России предложили законодательно запретить трэш-стримы. Как устроены эти стримы, что еще на них происходит, и кто готов платить за насилие в прямом эфире?

Жестокие вечеринки онлайн

Большинство русскоязычных трэш-стримеров появились на Twitch, а позже и на YouTube в начале 2010-х - почти все они сначала проводили игровые стримы, но из-за отсутствия желаемой популярности и количества донатов решили сменить формат.

Так, начинал, к примеру, Кирилл Зырянов с никнеймом Vjlink, проживающий в городе Одинцово Московской области. Во время одного из стримов в 2013 году он по пьяни в прямом эфире подрался со своим другом, лишился зуба и стал дико популярен. Кирилл продолжил делать стримы с алкоголем и драками, а вскоре стал выполнять задания за донаты подписчиков - так он транслировал процесс операции по увеличению своего пениса (сам орган был заблюрен). Блогер указал, что видео опубликовано исключительно для медицинских научных целей, запись хранится на YouTube хранится до сих пор. Прямой эфир в онлайне посмотрели 90 тыс. человек.

VJLink VJLink

Треш-стримы, как правило, представляют собой трансляции вечеринок в стиле фильма «Проект X: дорвались», но с унижениями и насилием. Во время таких «вечеринок» зрители донатят по 50-200 рублей, чтобы оскорбить одного из участников стрима - за большие деньги стримеры готовы кого-либо избить, измазаться зеленкой, облиться мочой или потушить о себя или другого человека сигарету.

Частью заработка за выполнение заданий стримеры готовы делиться и с другими персонажами. Так делал блогер Андрей Бурим под псевдонимом Mellstroy - он приглашал девушек на вечеринки в Москва-Сити и предлагал деньги за выполнение разных заданий. Одну из девушек во время стрима в октябре 2020 года он несколько раз ударил головой об стол - после этого YouTube заблокировал его каналы, а полиция завела на блогера уголовное дело. Блогер продолжает проводить стримы на резервных каналах, а также публиковать контент в своем Telegram-канале - в основном это фото и видео с полуобнаженными девушками.

Mellstroy Mellstroy

Другой трэш-стример, Иван Пожарников, за донаты издевается над бездомными - бьет их половником по ведру на голове, кормит вискасом и заставляет драться. В описании канала Иван пишет, что занимается перевоспитанием бездомных. Он единственный из перечисленных в тексте трэш-стримеров ответил на запрос Russia Beyond, но дальше говорить был готов только за деньги.

Одной из самых популярных «жертв» является 32-летний уроженец Ярославля Валентин Ганичев - он участвует в эфирах различных стримеров, где в него кидаются яйцами, обливают холодной водой, заставляют есть помои и хоронят заживо. В большинстве эфиров Валентин находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, нередко плачет и просит о помощи. Зрители уверены, то стримеры насильно удерживают Валентина, по этому поводу полиция проводила проверку. Однако позже Валентин сам заявил, что участвует во всех роликах добровольно, сообщает РИА Новости.

Периодически YouTube и Twitch блокирует каналы с унижениями Валентина и других людей, однако стримеры заводят резервные каналы, а поклонники заливают контент в Telegram-каналы и на различные файлообменники.

Gobzavr Gobzavr

Еще один трэш-блогер Андрей Яшин из Челябинска ведет стримы вместе на YouTube вместе со своей матерью, Людмилой - за 20 тыс. рублей он поцеловал ее в прямом эфире, а в конце 2019 года во время ссоры ударил несколько раз по голове. Полиция пришла в дом к Яшину с проверкой, однако тот записал видеообращение с извинениями, объяснил полиции, что драка произошла в целях пиара, и полиция не стала заводить дело.

Осуждение и безрассудная любовь зрителей

«Да там пересажать нужно их всех, кроме Валентина, так как он психически больной. А так, все, что там происходит, это садизм высшей степени», — так о трэш-стримах рассуждает их постоянный зритель, 25-летний охранник Антон.

Он начал смотреть стримы во время рабочих смен от скуки.

«Привлекло видеть живые и не наигранные эмоции. На это можно смотреть бесконечно, все как в реальной жизни», — утверждает Антон.

16-летняя школьница Полина также осуждает трэш-стримы за чрезмерную жестокость - по ее словам, раньше там было «более лампово».

«Два года назад там было много смешных шуток, как смеялись над смертью мамы одного из персонажей, например. Ну и в таких стримах люди раскрываются по-настоящему - становится понятно, на что они готовы за деньги», — рассуждает Полина. Шутки на тему смерти матери касались уже упомянутого Валентина Ганичева. Зрители стримов с его участием часто присылали донаты с комментариями о том, что это пишет его мама с того света, Валентин в это время плакал. По мнению Полины, это было смешным.

Gobzavr Gobzavr

Еще один зритель, 19-летний Никита, утверждает, что во время просмотра стримов чувствует себя частью большой тусовки - он может попросить или рассказать стримерам о чем угодно, и с большой вероятностью они ему ответят.

Поклонник трэш-стримов c ником xbpm_music, работающий в Германии, заявляет, что чувствует в персонажах трэш-стримов нечто «исконно русское», и такие прямые эфиры помогают ему не так сильно скучать по России.

Максим Богодвид/Sputnik Максим Богодвид/Sputnik

«Мне прикольно посмотреть на образцовых русских идиотов. Иногда смотрю на них и думаю "черт, надо срочно сделать что-то хорошее, а то стану таким, как они". Чем не мотивация?», — подводит итог мужчина.

Диванные боксеры и будущее трэш-стримов

Возможность наблюдать за насилием и получение удовольствие от применения насилия в равной степени являются психическими отклонениями, считает практикующий психолог Алена Ал-Ас. По ее мнению, стримеры таким образом закрывают потребность в насилии у себя и у аудитории.

«Аудитория - это типаж диванных боксёров, которые обидели бы жену, но знают, что она пойдет в полицию. К тому же по ту сторону экрана зачастую оказываются и те, кого били и унижали в реальной жизни. Понимание "не только надо мной издевались" многим помогает вынырнуть из оврага обид, грязи и сломленной собственной души», — заявляет психолог.

По словам еще одного психолога, Любови Калиновской, зрители с помощью трэш-стримов также реализуют свои амбиции - она уверена, что на самом деле зрители являются главными героями стримов, так как именно они могут управлять популярными блогерами с помощью донатов.

«Трэш-стримы для многих уникальны тем, что каждый из них гарантирует реальность происходящего, и человек никогда не знает, чем все закончится. За счёт этого человек ощущает сильные эмоции азарта, зритель, как древний римлянин в амфитеатре, решает, жить гладиатору, или нет», — говорит Калиновская.

Legion Media Legion Media

Психолог и бизнес-консультант Алекс Айвенго уверен, что подобные эфиры не оказывают никакого терапевтического эффекта, а зрители и сами стримеры будут становиться еще более жестокими.

«В трэше наоборот зритель «подсаживается» на шоу и каждый раз требует больше. «Идеально», если будет жестокая смерть в прямом эфире, изнасилование и публичное глумление над трупом. В будущем, скорей всего, мы столкнемся с профессиональной студийной работой, снятой от первого лица, чтобы зритель мог "попробовать" себя еще и в роли убийцы или жертвы, а не только в роли зрителя», — считает Айвенго.