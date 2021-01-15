Как писали цифры и числа в Древней Руси?

Наши предки не использовали ни арабские, ни римские цифры. Они видели в миллионах стаю ворон, а в миллиарде темноту.

О существовании разных цифр в мире вы, конечно, наслышаны. Кто-то наверняка с легкостью различает не только арабские и римские, но и еврейские, вавилонские, бенгальские, монгольские цифры… Но знаете ли вы, какими цифрами пользовались на Руси вплоть до XVIII века? Скажете, римскими, как в остальной Европе? Ан нет! Цифры были кириллическими, и вот как они выглядят:

Антон Романов Антон Романов

В этой счетной системе применялись символы старославянской кириллицы в последовательном порядке.

Для того, чтобы отличить букву от цифры использовался специальный значок, волнистая линия под названием «титло». Этот знак можно поставить над всем числом или только над средней или предпоследней буквой. Рядом стоящие разные числа разделяются точкой примерно на середине высоты букв.

Чтобы изобразить числа от 11 до 19, справа от соответствующей цифры пишем единицу, которая и добавляет десять.

Все понятно до 999? То есть, до ۰цч҃ѳ۰?

А что дальше? Как записать тысячу, миллион, миллиард? Вот тут становится немного сложнее и интереснее.

Антон Романов Антон Романов

Число 10 000 на Руси называли «тьма». Когда мы в современном русском используем слово «тьма», то прежде всего имеем в виду отсутствие света. Но есть и второе, устаревшее значение этого слова. Это означает «уйма», «бесчисленное множество» или те же 10 тысяч. Это значение унаследовано от тюркского tuman – «10 тысяч». Тьмой называли воинов орды кочевников, нападавших на Русь.

Соответственно, миллиард будет звучать как «тьма тем». Да, если перемножить десять тысяч на десять тысяч, получится сто миллионов, а не миллиард. Но такие большие числа в то время использовались редко, и люди не утруждали себя запоминанием их названий или подсчетом количества нулей.

Число 10 миллионов вероятнее всего превратилось в «ворона» благодаря крестикам, окружающим его и напоминающим птиц. Таким же образом, из-за диакритических знаков в виде палочек, и 100 миллионов стали «колодой».

А про числа больше миллиарда не существовало никаких слов и знаков. Да и кому они были тогда нужны? Про такие числа на Руси говорили: «И более сего несть человеческому уму разумети»

Кстати, цифры ноль в кириллической счетной системе тоже не было и в помине.

Теперь главный вопрос: как применить ваши новые знания?

А как хотите. На ваше усмотрение и в зависимости от полета фантазии. Закажите себе, например, наручные часы с кириллическими цифрами.

Башенные часы в Суздальском кремле Simm (CC BY-SA 2.5) Simm (CC BY-SA 2.5)

Запишите древнеславянскими цифрами, кто вам сколько должен или сколько денег лежит у вас на счете. Запомните, что памятный ковидом год кириллицей пишется так - ҂в҃к۰, а сама зараза носит номер ۰ѳ҃і۰ (19), что Трамп на последних выборах набрал ۰сл҃в۰ голосов выборщиков.

Спрячьте от всех решение математической формулы, посчитайте людей на Земле, (приближаемся к цифре 7.830.000.000; подсказка: вам понадобятся «три игрока в покер» и три цифры от 1 до 9), встречайте Новый ۰҂вк҃а۰ год или просто зашифруйтесь.

Антон Романов Антон Романов

Можете, например, наколоть себе памятную дату кириллическими цифрами.

У Анджелины Джоли на теле есть и буддистские мантры, и арабские символы, и географические координаты, и римские цифры. Если бы она знала про кириллические, мы уверены, наколола бы себе ту дату, когда Уинстон Черчилль обещал «кровь, слезы и пот» в войне против нацистской Германии. 13 мая 1940 на ее руке выглядело бы так:

Legion Media; Getty Images; Антон Романов Legion Media; Getty Images; Антон Романов

Или возьмем Джастина Бибера. Он так любит свою маму, что набил себе на груди ее год рождения. Сделал он это римскими цифрами, и не очень правильно, но это уже его проблема. Кириллическими 1975 год выглядит так:

Legion Media; Getty Images; Антон Романов Legion Media; Getty Images; Антон Романов

А как выглядит ваша дата рождения кириллическими цифрами? Напишите в комментариях. (Про сумму на счете, так уж и быть, спрашивать не будем.)