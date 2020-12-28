Жизнеутверждающий фильм о самом юном солдате Великой Отечественной войны

«Солдатик» будет интересен как детям, так и взрослому зрителю. Ведь он основан хоть и на невероятной, но реальной истории.

На первый взгляд, сюжет нового российского исторического фильма «Солдатик» — сплошная сказка. Трудно поверить, что в полку Красной Армии во время Великой Отечественной войны мог служить шестилетний ребенок, который, более того, совершал подвиги и даже был награжден медалью.

Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019 Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019

Тем не менее, история героя «Солдатика» Сережи Шишкина является абсолютной правдой.

Основано на реальных событиях

Исторический прототип главного персонажа фильма Сергей Алешков (Алешкин) остался круглым сиротой, когда его мать и брата за связь с партизанами казнили немцы.

Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019 Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019

Голодный и потерянный шестилетний Сережа долго бродил по лесу, пока его не обнаружили советские разведчики. Несмотря на перенесенное горе, мальчик всегда оставался веселым и жизнерадостным и настолько полюбился солдатам, что они решили оставить его у себя в качестве сына полка.

Вслед за неофициальным усыновлением последовало и официальное. Отцовство над ребенком по всем правилам оформил командир полка Михаил Воробьев. С тех пор и началась военная жизнь Сергея Алешкова, в которой было место и подвигам, и ранениям, и наградам.

Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019 Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019

Детское кино для взрослых

Историю маленького солдата режиссер фильма Виктория Фанасютина нашла на одном из сайтов об участниках войны и первоначально даже не поверила, что она в действительности произошла. «Ребенок был награжден медалью за боевые заслуги. Это ненормально, странно, ужасно и, в тоже время, это наша реальность», — говорит Фанасютина: «Сначала подумали, что это фейк, такого не может быть. Стали поднимать материалы, привлекли Российское военно-историческое общество. Действительно, такой человек был, это все произошло, мальчика было, за что награждать».

Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019 Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019

На роль Сережи Алешкова претендовали четыре сотни детей со всей страны, но досталась она пятилетнему Андрею Андрееву. Юный актер поразил съемочную группу своим необыкновенным трудолюбием: для проб он выучил не пару сцен, как просили, а весь сценарий из ста листов.

«Солдатик» стоит особняком в ряду фильмов о Великой Отечественной войне. Он один из тех редких военных фильмов, которые можно смело показывать детям. Однако эта трогательная история будет интересна и для взрослого зрителя.

Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019 Виктория Фанасютина/Мосфильм, 2019

«Мы поняли, что рассказывать эту историю нужно так, как рассказывали нам те, кто воевал — деликатно и целомудренно», — говорит Фанасютина: «Так, чтобы стало понятным, что главное на войне — это люди, отношения людей и вера в победу».