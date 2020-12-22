Шестилетний солдат Великой Отечественной

Сережа Алешков был награжден медалью «За боевые заслуги», трофейным браунингом из рук генерала армии и даже «повышен» до звания младшего лейтенанта.

Вторая мировая война затронула жизни миллионов человек всех возрастов. За оружие приходилось браться и глубоким старикам, и безусым подросткам. Но только на Восточном фронте в полку Красной Армии числился боец, которому было всего лишь шесть лет!

Сын полка

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Летом 1942 года Сережа из деревни Грынь Калужской области остался круглой сиротой: отец умер еще до войны, а мать с братом за связь с партизанами казнили немцы, причем прямо на глазах мальчика. Шокированный и одинокий шестилетний ребенок бесцельно бродил по лесу, пока его исхудалого и голодного не обнаружила разведка 142-го гвардейского стрелкового полка.

Найденыш назвался Алешкиным, хотя, как выяснилось позже, настоящая его фамилия — Алешков. Солдаты решили оставить Сережу у себя, и его даже официально усыновил командир полка Михаил Воробьев.

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Мальчик очень хотел быть полезным. Он разносил по подразделениям газеты и письма, постоянно бегал в штаб и просил дать ему какие-нибудь поручения. Однажды во время выполнения своих обычных обязанностей он обнаружил спрятавшихся в стоге сена немецких корректировщиков огня, которых быстро обезвредили красноармейцы.

Защитник Сталинграда

В начале ноября 1942 года 142-й гвардейский полк перебросили под Сталинград. Здесь маленький солдат совершил подвиг, за который был удостоен медалью «За боевые заслуги».

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Во время артобстрела отца Сережи завалило в блиндаже. Мальчик пытался откопать его самостоятельно и, когда у него ничего не вышло, побежал за саперами. Контуженного и раненого Михаила Воробьева удалось спасти.

«Он своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим в чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе. Товарищ Алешкин — любимец полка», — говорилось в приказе о награждении Сергея, которому на тот момент исполнилось семь лет.

«Младший лейтенант»

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Алешков прошел тяжелый боевой путь. При форсировании реки Северный Донец он едва не утонул, в другой раз машина, на которой он ехал, наехала на мину. Ребенок чудом остался жив.

Однажды, после того, как в начале 1943 года в Красную Армию снова вернули погоны (они были отменены после революции 1917 года), солдаты ради шутки вручили Сереже комплект младшего лейтенанта, что чуть не стоило мальчику жизни. Блестящие погоны привлекли внимание немецких летчиков, которые дали по «офицеру» очередь из пулеметов. Одна пуля попала Алешкову в пятку. «Отец потом сильно корил себя за это», — говорит Вячеслав Воробьев, сводный брат Сергея.

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Боевой путь маленького солдата закончился в Польше. Командующий 62-й армией, в которой служил маленький солдат, генерал Василий Чуйков распорядился отправить мальчика в суворовское военное училище. На память от военачальника Алешкову достался трофейный браунинг.

С военной карьерой у Сергея, однако, не заладилось — подвело здоровье (он рано пристрастился к курению). Получив юридическое образование, Алешков всю свою жизнь прожил на Урале и скончался от сердечного приступа в 1990 году в возрасте всего лишь 54 лет.