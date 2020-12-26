Только ХОРОШИЕ события 2020 года в фотографиях

Кажется, что 2020 был сплошным кошмаром. Но это, конечно, не так. Мы собрали позитивные моменты этого года.

Январь

Новый 2020 год начался для россиян как обычно, что по сегодняшним меркам уже очень здорово. Ярмарки с подарками, новогодняя иллюминация в городах, веселые зимние развлечения без социальной дистанции.

Новогодний салют над Красной площадью в Москве. Владимир Астапкович/Sputnik Владимир Астапкович/Sputnik

Февраль

В последний день месяца в Москве открывается самый большой парк развлечений для детей и взрослых «Остров Мечты». Пространство поделено на девять тематических зон, посвященных героям мультфильмов. Менее, чем через три недели, 17 марта, парк закрывается на «самоизоляцию» до 10 июля.

Официальное открытие парка развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. Александр Авилов/Агентство Москва Александр Авилов/Агентство Москва

Март

Для многих удаленка стала тяжелым испытанием, а многие бизнесы закрылись из-за ограничений.

Работа из дома в режиме самоизоляции. Александр Авилов/Агентство Москва Александр Авилов/Агентство Москва

Но для тысяч людей локдаун стал временем, которое можно провести с семьей и другими близкими людьми, лучше узнать друг друга и ценить моменты совместного счастья.

Консультант пивных торговых сетей дегустирует образцы пива у себя дома на балконе в Москве в режиме самоизоляции. Владимир Песня/Sputnik Владимир Песня/Sputnik

Апрель

До введения ограничений на перемещения по городу локдаун стал позволил многим местным жителям, может быть, впервые в жизни посмотреть на любимые места в городе без толп туристов и спешащих по делам других горожан.

Прохожий на Красной площади в Москве. Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

В парки больших городов стали возвращаться птицы и животные, а в интернете пользователи все чаще стали говорить, что «природа очистилась».

Дворцовая площадь в Санкт-Петербурге. Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Май

Традиционный Парад Победы в Москве 9 мая перенесли на июнь, но воздушную часть все-таки можно было увидеть.

Авиационный парад в честь празднования 75-й годовщины Победы. Андрей Никеричев/Агентство Москва Андрей Никеричев/Агентство Москва

Шествие «Бессмертного полка» – акции, во время которой россияне вспоминают родственников, участвовавших во Второй мировой войне, – проходит онлайн.

Жительница Тюмени с портретами ветеранов Великой Отечественной войны во время празднования Дня Победы. Наталья Горшкова/Sputnik Наталья Горшкова/Sputnik

Июнь

В российских регионах отменяют или ослабляют режим самоизоляции, в том числе, и электронные пропуска.

Летние веранды в Москве возобновили работу. Александр Авилов/Агентство Москва Александр Авилов/Агентство Москва

Открываются летние веранды и кафе в крупных городах. Правда, с ограничениями: сотрудники просят соблюдать дистанцию и носить маски при заказе.

Сотрудник и посетитель в защитных масках на открывшейся летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве. Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Официант в медицинской маске берет заказ у молодого человека в одном из кафе в Симферополе. Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

В Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Самаре, Севастополе и других городах страны проходит Парад Победы, который перенесли на 24 июня из-за пандемии. Такая дата была выбрана не случайно: в этот день в 1945 году по Красной площади прошли советские солдаты, взявшие Берлин.

Военнослужащие армии Индии во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы. Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

В 2020 году, кроме российских военнослужащих, в параде на Красной площади приняли участие гости из Сербии, Индии, Молдавии, Киргизии, Белоруссии, Армении и Китая.

30 июня Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко торжественно открыли военный мемориал в Ржеве (Тверская область) в память о боях в этих местах в 1942-1943.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату. Григорий Сысоев/Sputnik Григорий Сысоев/Sputnik

Июль

В самом разгаре сезон отпусков. Из-за закрытых границ и сложной экономической ситуации, вызванной пандемией, россияне проводят летний отдых внутри страны. Для многих это становится поводом лучше узнать свою страну.

Пляж в Сочи. Артур Лебедев/Sputnik Артур Лебедев/Sputnik

Самыми популярными направлениями становятся пляжи Черного моря в Сочи, Анапе и Крыму. Но также россияне едут и в отдаленные регионы – в Сибирь, на Урал и Дальний Восток.

Турист на фумарольном поле в кратере вулкана Мутновский. Елена Верещака/TASS Елена Верещака/TASS

Вид на Минеральные Воды. Дом.РФ Дом.РФ

Август

Президент Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» от Института Гамалеи. Это двухкомпонентная вакцина, которую нужно вводить с интервалом в 3 недели. Вот так она выглядит.

Регистрация в Минздраве России первой в мире вакцины от COVID-19 Агентство Москва Агентство Москва

Сентябрь

В Москве после реконструкции открывают Северный речной вокзал - одно из самых первых зданий, построенных в духе «Сталинского ампира».

Вид с квадрокоптера на территорию Северного речного вокзала. Агентство Москва Агентство Москва

Октябрь

Россия, как и большинство других стран, остается закрытой для туристов. Однако в октябре правительство объявило о введении электронных виз для граждан 52 стран, в том числе европейских и американских. Путешествовать можно будет в 2021 году по всей стране в течение 16 дней. Для оформления визы нужно будет заполнить анкету онлайн и оплатить консульский сбор в размере 40 долларов.

Люди на смотровой площадке на вершине горы Машук с видом на гору Бештау в Пятигорске. Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Ноябрь

В России отметили День народного единства 4 ноября: хотя и с ограничениями, масками и перчатками.

Торжественная церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации казаками почётного караула Кубанского казачьего войска в День народного единства на главной городской площади в Краснодаре. Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

А в конце ноября по всей стране начинаются открываться зимние катки для создания новогоднего настроения. Города России украшают яркими гирляндами и елками.

Посетители нового зимнего катка в арт-пространстве "Севкабель порт" в Санкт-Петербурге. Алексей Даничев/Sputnik Алексей Даничев/Sputnik

Декабрь

В большинстве регионов отменили массовые гуляния и запретили работу ресторанов в праздничные дни. Зато появились новые креативные елочные игрушки.

Стеклянные новогодние шары, расписанные вручную, на фабрике игрушек "Бирюсинка" в Красноярске. Илья Наймушин/Sputnik Илья Наймушин/Sputnik

Страна готовится ко встрече Нового 2021 года.