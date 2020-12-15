Креативные новогодние костюм времён СССР (ФОТО)

Перед длинными новогодними каникулами каждого советского ребенка ждали несколько вечеринок - и на них нужны были костюмы! Правда, купить в магазине, как сегодня, их было непросто. Поэтому костюм зависел исключительно от креативности (и терпения) родителей. Зайчики, снежинки, пираты, лисички - их было по несколько десятков на каждом новогоднем утреннике.
Но были и те, кто зашел дальше стандартного набора персонажей. Насколько дальше? Посмотрите на эти старые советские фотографии.
За всю историю Советского Союза Конституция переписывалась несколько раз, а самой долгоживущей оказалась та, которую частично писал сам Иосиф Сталин. Конституция 1936 года, к которой приложился «вождь народов», получила хороший пиар в народе - настолько хороший, что кто-то решил переодеть в свод законов ребенка на Новый год!
Выражать политическую лояльность на детском утреннике вообще казалось тогда нормальным. Кто-то переодел ребенка в костюм Советского Союза.
А этот мальчик выступал за независимость Африканских республик.
Некоторые родители решили, что переодеться в милый предмет интерьера - хорошая идея. Этой девочке повезло быть корзинкой с цветами.
Кто сказал, что Снегурочкой может быть только девочка?
Не у всех одинаково хорошо получались костюмы даже привычных кроликов. Этот вышел немного жутко…
Эту девочку переодели в елку и поставили напротив елки.
Маски тоже делали своими руками.
Тема покорения космоса была в те времена в топе. Самые креативные замахнулись на костюм космонавта.