Креативные новогодние костюм времён СССР (ФОТО)

Переодеться на Новый год в Конституцию своей страны? В детском саду? Отличный план!

Перед длинными новогодними каникулами каждого советского ребенка ждали несколько вечеринок - и на них нужны были костюмы! Правда, купить в магазине, как сегодня, их было непросто. Поэтому костюм зависел исключительно от креативности (и терпения) родителей. Зайчики, снежинки, пираты, лисички - их было по несколько десятков на каждом новогоднем утреннике.

Но были и те, кто зашел дальше стандартного набора персонажей. Насколько дальше? Посмотрите на эти старые советские фотографии.

Государственный архив Пермского края Государственный архив Пермского края

За всю историю Советского Союза Конституция переписывалась несколько раз, а самой долгоживущей оказалась та, которую частично писал сам Иосиф Сталин. Конституция 1936 года, к которой приложился «вождь народов», получила хороший пиар в народе - настолько хороший, что кто-то решил переодеть в свод законов ребенка на Новый год!

Выражать политическую лояльность на детском утреннике вообще казалось тогда нормальным. Кто-то переодел ребенка в костюм Советского Союза.

Архивное фото Архивное фото

А этот мальчик выступал за независимость Африканских республик.

Архивное фото Архивное фото

Некоторые родители решили, что переодеться в милый предмет интерьера - хорошая идея. Этой девочке повезло быть корзинкой с цветами.

Архивное фото Архивное фото

Кто сказал, что Снегурочкой может быть только девочка?

Не у всех одинаково хорошо получались костюмы даже привычных кроликов. Этот вышел немного жутко…

Архивное фото Архивное фото

Эту девочку переодели в елку и поставили напротив елки.

Архивное фото Архивное фото

Маски тоже делали своими руками.

Архив Сергея Митина Архив Сергея Митина

Тема покорения космоса была в те времена в топе. Самые креативные замахнулись на костюм космонавта.