Креативные новогодние костюм времён СССР (ФОТО)

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Екатерина Синельщикова

Архив Сергея Митина
Переодеться на Новый год в Конституцию своей страны? В детском саду? Отличный план!

Перед длинными новогодними каникулами каждого советского ребенка ждали несколько вечеринок - и на них нужны были костюмы! Правда, купить в магазине, как сегодня, их было непросто. Поэтому костюм зависел исключительно от креативности (и терпения) родителей. Зайчики, снежинки, пираты, лисички - их было по несколько десятков на каждом новогоднем утреннике.

Но были и те, кто зашел дальше стандартного набора персонажей. Насколько дальше? Посмотрите на эти старые советские фотографии.

Государственный архив Пермского края

За всю историю Советского Союза Конституция переписывалась несколько раз, а самой долгоживущей оказалась та, которую частично писал сам Иосиф Сталин. Конституция 1936 года, к которой приложился «вождь народов», получила хороший пиар в народе - настолько хороший, что кто-то решил переодеть в свод законов ребенка на Новый год! 

Выражать политическую лояльность на детском утреннике вообще казалось тогда нормальным. Кто-то переодел ребенка в костюм Советского Союза. 

Архивное фото

А этот мальчик выступал за независимость Африканских республик. 

Архивное фото

Некоторые родители решили, что переодеться в милый предмет интерьера - хорошая идея. Этой девочке повезло быть корзинкой с цветами. 

Архивное фото

Кто сказал, что Снегурочкой может быть только девочка? 

USSR LIFE

Не у всех одинаково хорошо получались костюмы даже привычных кроликов. Этот вышел немного жутко… 

Архивное фото

Эту девочку переодели в елку и поставили напротив елки. 

Архивное фото

Маски тоже делали своими руками. 

Архив Сергея Митина

Тема покорения космоса была в те времена в топе. Самые креативные замахнулись на костюм космонавта. 

Архивное фото

Архив Николая Яковлева

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