Рецепты Маргариты Симоньян: Мясо по-французски

Приготовим отличное горячее блюдо к новогоднему столу вместе с главным редактором RT.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Какой же советский праздничный стол без мяса по-французски?

Говядину нужно брать мягкую. В идеале — вырезку. Ее не нужно отбивать. Сейчас в продаже много хороших стейков, можно взять их.

Говядину нарезаем ломтиками толщиной полсантиметра. Так же или чуть тоньше — картошку. Тонкими полукольцами режем лук. Российский сыр натираем на крупной терке.

Укладываем на смазанный сливочным маслом противень говядину, на нее — лук, сверху картошку. Каждый слой солим и перчим. Смешиваем пополам сметану и майонез, смазываем. Посыпаем тертым сыром. В духовку ставим прямо перед подачей.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

На следующий день холодное мясо по-французски отлично идет на завтрак. Если останется, конечно)

Ингредиенты:

Говядина – 1,5 кг

Картофель – 1 кг

Лук – 4 шт

Российский сыр – 300 г

Сливочное масло

Соль - по вкусу

Перец - по вкусу

Майонез – 200 г

Сметана – 200 г