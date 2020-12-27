Рецепты Маргариты Симоньян: Мясо по-французски

Читать
Маргарита Симоньян
Приготовим отличное горячее блюдо к новогоднему столу вместе с главным редактором RT.

Маргарита Симоньян

Какой же советский праздничный стол без мяса по-французски? 

Говядину нужно брать мягкую. В идеале — вырезку. Ее не нужно отбивать. Сейчас в продаже много хороших стейков, можно взять их. 

Говядину нарезаем ломтиками толщиной полсантиметра. Так же или чуть тоньше — картошку. Тонкими полукольцами режем лук. Российский сыр натираем на крупной терке. 

Укладываем на смазанный сливочным маслом противень говядину, на нее — лук, сверху картошку. Каждый слой солим и перчим. Смешиваем пополам сметану и майонез, смазываем. Посыпаем тертым сыром. В духовку ставим прямо перед подачей. 

Маргарита Симоньян

На следующий день холодное мясо по-французски отлично идет на завтрак. Если останется, конечно)  

Ингредиенты: 

Говядина – 1,5 кг 
Картофель – 1 кг 
Лук – 4 шт 
Российский сыр – 300 г 
Сливочное масло 
Соль - по вкусу 
Перец - по вкусу 
Майонез – 200 г 
Сметана – 200 г

Рецепты Маргариты Симоньян
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен