Рецепты Маргариты Симоньян: Мясо по-французски

Какой же советский праздничный стол без мяса по-французски?
Говядину нужно брать мягкую. В идеале — вырезку. Ее не нужно отбивать. Сейчас в продаже много хороших стейков, можно взять их.
Говядину нарезаем ломтиками толщиной полсантиметра. Так же или чуть тоньше — картошку. Тонкими полукольцами режем лук. Российский сыр натираем на крупной терке.
Укладываем на смазанный сливочным маслом противень говядину, на нее — лук, сверху картошку. Каждый слой солим и перчим. Смешиваем пополам сметану и майонез, смазываем. Посыпаем тертым сыром. В духовку ставим прямо перед подачей.
На следующий день холодное мясо по-французски отлично идет на завтрак. Если останется, конечно)
Говядина – 1,5 кг
Картофель – 1 кг
Лук – 4 шт
Российский сыр – 300 г
Сливочное масло
Соль - по вкусу
Перец - по вкусу
Майонез – 200 г
Сметана – 200 г