Как Фидель Кастро посетил Русский Север

Путешествие Фиделя Кастро по СССР в 1963 году, сразу после Карибского кризиса, началось с игры в снежки, катания на лыжах и посещения Северного морского флота.

«Сукин сын» - так Фидель Кастро в 1962 году отреагировал на новость о том, что Никита Хрущев, Генеральный секретарь ЦК КПСС, во время Карибского кризиса решил убрать размещенные на Кубе баллистические ракеты средней дальности в обмен на обещание США не вторгаться на Остров свободы. По крайней мере, так об этом сообщается на сайте Государственного архива Мурманской области.

Кастро не понравилось, что Хрущев решил пойти на уступки американцам у него за спиной, а по стране распространился лозунг «Никита, Никита, локеседа но се кито», что в переводе означает: «Никита, Никита, если ты что-то подарил, не забирай обратно».

Жители Мурманской области приветствуют Ф. Кастро и А.И. Микояна на аэродроме авиабазы Оленья Государственный архив Мурманской области Государственный архив Мурманской области

Хрущев не был намерен ссориться с Фиделем и в январе 1963 года направил кубинскому лидеру письмо, в котором обосновал решение убрать ракеты «исключительно соображениями международной безопасности», а также пригласил его посетить Советский Союз.

Чтобы доставить Кастро в Россию, было решено отправить за ним в Гавану самолет Ту-114Д через Мурманск, один из русских городов Крайнего Севера. Фидель по неизвестным причинам не захотел лететь на предложенном самолете, а предпочел добраться до СССР на рейсовом лайнере «Аэрофлота».

Мурманчане на Привокзальной площади перед началом торжественного митинга, посвященного приезду Кастро Государственный архив Мурманской области Государственный архив Мурманской области

«Наш Ту­­­­-114, - рассказывал посол СССР на Кубе Александр Алексеев, - якобы из-за неисправности загнали в дальнюю часть гаванского аэропорта, и ночью Фидель с группой из 20 сопровождавших поднялся в салон не по трапу (конспирация!), а по хлипкой лесенке через люк грузового отсека. Когда Фидель объявил в самолете о цели путешествия - в СССР через Мурманск, началось безудержное веселье, усиленное тем, что почти никто не взял с собой необходимых вещей».

Полет, сообщается на сайте архива, был долгим. Во время него Кастро играл в шахматы, разговаривал, читал, примерил теплую шапку и просил узнать результат встречи бейсбольных команд США и Кубы, проходившей в Бразилии на Панамериканских играх. Бортрадист Александр Аникин запросил Москву, оттуда сообщили, что победили кубинцы, на что Фидель ответил «Я так и думал...».

Жители Мурманской области приветствуют Ф. Кастро на аэродроме авиабазы Оленья Государственный архив Мурманской области Государственный архив Мурманской области

В это время в Мурманске вовсю готовились к приезду Кастро. Его приезд пытались сохранить в секрете, однако сарафанное радио сделало свое дело.

«В городе никогда в эту пору не красили заборы, а тут десятки маляров без устали наводили марафет. Снег еще лежал сугробами, и красили до кромки снега. Повсюду развешивали флаги, хотя до майских праздников оставалось много времени. Оркестр пожарников Мурманска в «секретном» порядке разучивал гимн Кубы», — вспоминал сотрудник КГБ Николай Леонов.

Встреча с русскими и посещение Рыбного порта

27 апреля 1963 года самолет приземлился примерно в три часа ночи на авиабазе Оленья под Оленегорском.

«Грянули аплодисменты, заглушая звуки оркестра. Порывы ветра всколыхнули скрепленные вместе государственные флаги Советского Союза и Республики Куба. И вот на трапе показался высокий, энергичный, бородатый человек, мужественный облик которого знает весь мир», — сообщал читателям спецкор «Правды». Он вышел из самолета в меховой ушанке и куртке защитного цвета, послушал гимны Кубы и СССР и сел в автомобиль, который отвез делегацию к специальному поезду до Мурманска.

В Мурманске Фидель Кастро прибыл к десяти утра. В это время десятки тысяч местных жителей заполнили всю привокзальную площадь и соседние улицы, школьники сбегали с уроков, а рабочие оставляли заводы, чтобы увидеть кубинского лидера.

Фидель Кастро на рыбном заводе в Мурманске, СССР Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

«Люди сидели на крышах, висели на столбах, все встречали кубинцев бурно. У некоторых были даже слезы на глазах. Все кричали здравицу Кубе и ее вождю, все скандировали «Viva Cuba!»», — цитирует жительница Петрозаводска Алена Алатало письмо ее отца, который стал свидетелем приезда Кастро. По его описанию, Фидель был с уставшими, но счастливыми глазами, «был очень скромен и всем понравился».

«Здесь температура, к которой мы не привыкли в нашей стране, холодно. Но в сердцах ваших жар. И этот жар чувствуем мы, все кубинцы, которые прибыли на вашу землю», — сказал тогда Фидель в своей приветственной речи.

На Мурманском рыбокомбинате. Тост за кубинско-советскую дружбу Государственный архив Мурманской области Государственный архив Мурманской области

После встречи Кастро отправился на местную дачу Хрущева, которая стала его резиденцией в этой поездки. Фидель радовался снегу - он подкидывал его в воздух, посыпал им себя, пробовал на вкус и ходил по сугробам, проваливаясь чуть ли не по пояс. Также он пытался бегать на лыжах, но постоянно с них падал.

Затем Кастро посетил Ледокол Ленина, Мурманский рыбный порт и рыбокомбинат. На комбинате он съел кусок шашлыка из зубатки, попробовал палтуса и окуня холодного копчения и другие блюда. Больше всего ему понравились рыбные пельмени. На прощание ему подарили огромного палтуса, которого он еле удержал в руках.

Фидель Кастро на лыжах Генрих Боровик/Sputnik Генрих Боровик/Sputnik

«Когда Кастро вышел из рыбокомбината, там тоже ждал народ. На причале была куча бочек. Люди сидели и стояли на них. Девушки стали просить сфотографироваться с ним. Кастро быстро полез на бочку и всех их сняли на память», — писал отец Алены Алатало.

Северный флот

Утром 28 апреля Фидель Кастро приехал посмотреть на советский Северный флот и поднялся на борт эскадренного миноносца. Чтобы согреть кубинского лидера, Кастро вручили черную куртку с белым мехом (такие тогда носили военные моряки) и офицерскую шапку-ушанку. В этой одежде он и провел весь день.

Жители Мурманска приветствуют гостя Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

Сойдя с борта, Кастро наблюдал, как с крейсера раздался салют наций в его честь - 21 артиллерийский залп. Затем ему показали подводную лодку с баллистическими ракетами. Кастро попросил раскрыть люки и поднять в стартовое положение одну из ракет.

Фидель Кастро приветствует жителей Мурманска Василий Малышев/Sputnik Василий Малышев/Sputnik

«Давайте поаплодируем, товарищи, этому чуду техники - достижению советских ученых и конструкторов. Эта ракета охраняет мир и покой наших стран и народов», — отозвался Кастро о ракете.

По мнению Николая Леонова, только ради этого Кастро и отправился на Северный флот.

«Его главной задачей было воочию убедиться в наличии у Советского Союза адекватных средств ответа на ядерную угрозу со стороны США», — вспоминал Леонов.

Кастро в машинном отделении ледокола "Ленин" Государственный архив Мурманской области Государственный архив Мурманской области

Потом Фиделя повезли на военный аэродром Североморск-1, там он был недолго. Сразу после ознакомительной экскурсии он на Ил-18 отправился в Москву. Обратно на остров Свободы команданте снова полетел через Кольский полуостров.

Кастро на Северном флоте Государственный архив Мурманской области Государственный архив Мурманской области

С момента двухдневнего приезда Фиделя в Мурманск прошло более 50 лет, а местные жители до сих пор вспоминают визит кубинского лидера с теплотой. К примеру, на сайте архива приводится такой комментарий местной жительницы:

«Одно из самых ранних и сильных воспоминаний детства - мои слезы из-за того, что я не увидела, как по улице Ломоносова проехал Фидель Кастро. Было много людей, в руках кубинские и советские флажки... Кастро долго не ехал. Я отвлеклась и заигралась с девочкой на газоне. И все пропустила. Мама успокоила меня только тем, что объяснила: Фиделя Кастро не видел никто, только вынутую из машины руку, которой он приветствовал жителей Североморска... «Куба - любовь моя!»