Рецепты от Маргариты Симоньян: Пицца

Главный редактор RT рассказывает, как она готовит это не самое диетическое, но невероятно вкусное блюдо.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

На самом деле, я обожаю вредную и калорийную еду. Ем ее крайне редко — потому что вредная и калорийная.

Но иногда ем.

Изоляция — самое время научиться готовить пиццу.

Для пиццы нужны три обязательных ингредиента: тесто, томатный соус и моцарелла.

Я, как вы заметили, очень люблю готовить. Но вот возиться с тестом не люблю. Мне почему-то неприятно прикосновение к муке. Поэтому тесто я покупаю чаще всего готовое. Но и сделать его несложно: мука, вода, дрожжи, соль, сахар, оливковое масло.

А вот варить томатный соус — одно удовольствие. Сладкие, вкусные помидоры нужно обдать кипятком и очистить от кожицы. Нет хороших помидоров — возьмите консервированные. Невкусные свежие лучше не брать — все испортят.

На толстой сковороде я слегка обжариваю лук, чеснок, сельдерей, добавляю томаты, по вкусу солю и «сахарю», добавляю травы, какие есть дома или какие сегодня хочется: розмарин, тимьян, базилик, шалфей, майоран, орегано, сухую смесь итальянских трав. Иногда мне нравится добавить туда же оливки, маслины, каперсы, черный перец, или вяленые томаты, или немножко консервированных артишоков.

И варю все это, пока не получается очень-очень вкусно.

Дальше размалываем соус в блендере.

Тесто раскатываем, смазываем соусом, щедро посыпаем тертой моцареллой.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

А дальше — на что хватит фантазии и продуктов в холодильнике.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Можно уложить сверху кусочки сырокопченой колбасы или оставшиеся от обеда кусочки курицы, креветки — да вообще почти все что угодно.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

Еще лучше — запечь пиццу только с соусом и моцареллой, а на готовую уже сверху уложить свежую рукколу, тонко нарезанную ветчину, оливки, жареные грибы, свежую зелень.

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян

А вы как делаете?

Ингредиенты:

Готовое тесто для пиццы

Или тесто своими руками:

Мука пшеничная — 400 г,

Вода теплая — 1 стакан,

Дрожжи быстродействующие — 1 ч. л.

Соль — щепотка,

Сахар — 1 ст. л.,

Масло оливковое — 3 ст. л.,

Томатный соус:

Помидоры - 250 г или консервированные помидоры – 500 г

Лук – 1 шт

Чеснок – 4 зубчика

Сельдерей - 150 г

Соль – по вкусу

Сахар – по вкусу

Травы: розмарин, тимьян, базилик, шалфей, майоран, орегано, сухую смесь итальянских трав. – 2 ч.ложки/по вкусу

Также можно добавить:

Оливки – 5 шт

Маслины – 5 шт

Каперсы – 1 ст.л

Черный перец,- по вкусу

Вяленые томаты – 50 г

Немножко консервированных артишоков – 2-3 шт

Моцарелла – 150 г (1 пакет)

Сырокопченой колбасы – 50 г

Кусочки курицы – 50 -100 г

Креветки – 12 шт

Также можно запечь пиццу только с соусом и моцареллой, на готовую уже пиццу сверху уложить:

Свежая руккола – 2 гости листьев

Тонко нарезанная ветчина – 50 г

Оливки – 10 шт

Жареные грибы – 200 г

Свежая зелень – 1-2 пучка.