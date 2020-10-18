Рецепты от Маргариты Симоньян: Пицца

На самом деле, я обожаю вредную и калорийную еду. Ем ее крайне редко — потому что вредная и калорийная.
Но иногда ем.
Изоляция — самое время научиться готовить пиццу.
Для пиццы нужны три обязательных ингредиента: тесто, томатный соус и моцарелла.
Я, как вы заметили, очень люблю готовить. Но вот возиться с тестом не люблю. Мне почему-то неприятно прикосновение к муке. Поэтому тесто я покупаю чаще всего готовое. Но и сделать его несложно: мука, вода, дрожжи, соль, сахар, оливковое масло.
А вот варить томатный соус — одно удовольствие. Сладкие, вкусные помидоры нужно обдать кипятком и очистить от кожицы. Нет хороших помидоров — возьмите консервированные. Невкусные свежие лучше не брать — все испортят.
На толстой сковороде я слегка обжариваю лук, чеснок, сельдерей, добавляю томаты, по вкусу солю и «сахарю», добавляю травы, какие есть дома или какие сегодня хочется: розмарин, тимьян, базилик, шалфей, майоран, орегано, сухую смесь итальянских трав. Иногда мне нравится добавить туда же оливки, маслины, каперсы, черный перец, или вяленые томаты, или немножко консервированных артишоков.
И варю все это, пока не получается очень-очень вкусно.
Дальше размалываем соус в блендере.
Тесто раскатываем, смазываем соусом, щедро посыпаем тертой моцареллой.
А дальше — на что хватит фантазии и продуктов в холодильнике.
Можно уложить сверху кусочки сырокопченой колбасы или оставшиеся от обеда кусочки курицы, креветки — да вообще почти все что угодно.
Еще лучше — запечь пиццу только с соусом и моцареллой, а на готовую уже сверху уложить свежую рукколу, тонко нарезанную ветчину, оливки, жареные грибы, свежую зелень.
А вы как делаете?
Готовое тесто для пиццы
Или тесто своими руками:
Мука пшеничная — 400 г,
Вода теплая — 1 стакан,
Дрожжи быстродействующие — 1 ч. л.
Соль — щепотка,
Сахар — 1 ст. л.,
Масло оливковое — 3 ст. л.,
Томатный соус:
Помидоры - 250 г или консервированные помидоры – 500 г
Лук – 1 шт
Чеснок – 4 зубчика
Сельдерей - 150 г
Соль – по вкусу
Сахар – по вкусу
Травы: розмарин, тимьян, базилик, шалфей, майоран, орегано, сухую смесь итальянских трав. – 2 ч.ложки/по вкусу
Также можно добавить:
Оливки – 5 шт
Маслины – 5 шт
Каперсы – 1 ст.л
Черный перец,- по вкусу
Вяленые томаты – 50 г
Немножко консервированных артишоков – 2-3 шт
Моцарелла – 150 г (1 пакет)
Сырокопченой колбасы – 50 г
Кусочки курицы – 50 -100 г
Креветки – 12 шт
Также можно запечь пиццу только с соусом и моцареллой, на готовую уже пиццу сверху уложить:
Свежая руккола – 2 гости листьев
Тонко нарезанная ветчина – 50 г
Оливки – 10 шт
Жареные грибы – 200 г
Свежая зелень – 1-2 пучка.