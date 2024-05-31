Узнай Владимирскую область с новым фильмом проекта VK Места

Говорят, что в этом древнем регионе живет душа России. Исследуйте его маршруты вместе с популярными блогерами!

Фильм «VK Места. Владимирская область» уже доступен на площадке VK Видео.

Блогеры Карина Мурашкина и Янгер открыли для себя самые яркие маршруты Золотого кольца России.

Их путешествие начинается со столицы региона - города Владимир. Они посетили центр

современной культуры «Флигель» и музей «Старая аптека».

Продолжаем экспедицию в Суздале — городе, который в 2024 году отмечает свое 1000-летие. Там вместе с блогерами зрители изучат традиции русского чаепития и погрузятся в атмосферу русской народной культуры.

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В Суздале также удастся послушать мужской хор Спасо-Евфимиева монастыря, который стал лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Мастер-классе по кузнечному делу, катание на электрических трициклах, сплав на байдарках по живописной реке, полет на воздушной шаре - это и многое другое ищите в новом фильме.

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