10 достопримечательностей Владимирской области

Всего в двух часах езды от Москвы находится один из самых древних русских городов и буквально музей под открытым небом. В нем и во всей области вокруг можно увидеть множество самых старых и красивых храмов России.

1. Золотые ворота во Владимире

Золотые ворота Даниил Сергеев/Getty Images Даниил Сергеев/Getty Images

Сегодня Владимир — провинциальный город средней руки и столица целого региона. Но в период феодальной раздробленности он был центром могучей Северо-Восточной Руси. Много раз город подвергался набегам врагов, особенно пострадал от татаро-монгольского нашествия. Когда-то здесь была мощнейшая крепостная стена, но теперь от нее остались лишь насыпные валы и Золотые ворота. Считается, что раньше дубовые створки были покрыты позолотой, откуда и пошло название. Внутри ворот ныне музей с военно-исторической экспозицией и интереснейшей диорамой с нападением татаро-монгол на город.

2. Успенский собор во Владимире

Успенский собор Mike1979 Russia (CC BY-SA) Mike1979 Russia (CC BY-SA)

Во Владимире жили удельные князья, богатые и сильные. Каждый из них стремился оставить после себя роскошный храм. Один из таких памятников домонгольской Руси — Успенский собор, построенный князем Андреем Боголюбским в XII веке. Позже, после большого пожара, его восстановил и достроил младший брат и новый князь Всеволод Большое Гнездо. Каменный собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и поражает своим размером, сложной архитектурой и богатым внутренним убранством. Стены собора некогда были покрыты красочными фресками легендарного Андрея Рублева (от них сохранились лишь фрагменты, впрочем, и сегодня росписи поражают воображение).

3. Суздаль

Никольская церковь из села Глотово, перевезенная в Суздальский Кремль Юлия Леонтьева Юлия Леонтьева

Самый уютный и пряничный город России, куда непременно везут всех иностранных туристов, чтобы познакомить с «настоящей Русью», как из сказок. Деревянные домики, кафе, где подают настойки и блюда по старинным рецептам (например, суточные щи и гречишные блины с щучьей икрой). Одна из главных достопримечательностей Суздаля, помимо древнего кремля, это музей деревянного зодчества под открытым небом, где можно посмотреть уникальные деревянные церкви и дома XVIII-XIX веков.

4. Церковь Покрова на Нерли

Церковь Покрова на Нерли

Нередко ее называют самой красивой церковью России. Но если за это звание есть много кому посоревноваться, то пейзаж вокруг церкви поистине фантастический. Белокаменная церковь была построена в XII веке в низине на заливном лугу. Специально для нее был насыпан холм, чтобы сберечь от воды. В полноводные весенние дни белоснежная церковь красуется среди воды. Оригинальные внутренние росписи не сохранились, зато можно рассмотреть резной орнамент и барельефы в виде животных и царя Давида.

5. Александров

Успенская церковь в Александровской слободе Borisb17/Getty Images Borisb17/Getty Images

В этом небольшом городке некогда вершились судьбы страны. Именно тут, уйдя из Москвы, 17 лет жил Иван Грозный, оттуда он управлял Русью (и там организовал опричнину). Крепость «Александровская слобода» заменила царю московский Кремль, и теперь в ней можно посмотреть на «Государев двор», реконструкцию обстановки, которая была при Грозном. В том числе здесь представлена копия его костяного трона.

6. Гусь Хрустальный

Музей хрусталя в Гусе-Хрустальном Legion Media Legion Media

Гусь Хрустальный называют стекольной столицей России. В 1756 году купцы Мальцовы построили стекольную мануфактуру на реке Гусь. Гусевский хрустальный завод работает и сейчас, туда можно попасть на экскурсию. А еще в городе есть музей хрустальной мануфактуры и множество старинных краснокирпичных зданий и деревянных одноэтажных домов.

7. Муром

Вид на Оку в Муроме Dance60/Getty Images Dance60/Getty Images

Один из старейших городов Руси, ровесник русской государственности. В городе на живописном берегу реки Оки находится и один из старейших в России Спасо-Преображенский монастырь конца X - начала XI века. Муром также известен как родина богатыря Ильи Муромца. Другими известными жильцами был князь Петр и его жена Феврония, этой полулегендарной святой паре в городе стоит памятник, они на Руси считаются хранителями любви, семьи и верности.

8. Петушки

Ферма британца Джона Кописки Богдарня

Петушки стоит посетить хотя бы из-за того, что это конечный пункт отправления героя культовой книги «Москва-Петушки». Пока едете туда, включите аудиокнигу и насладитесь советской алкогольной Одиссеей Венедикта Ерофеева. Петушки — небольшой город, ныне известный благодаря своему необычному жителю — британскому фермеру Джону Кописки. Уже более 30 лет он имеет российское гражданство, женат на русской и принял православие. Здесь, в глуши он создал целый агрокультурный туристический комплекс «Богдарня», где разводит домашний скот, варит сыр и угощает гостей в своем ресторане с русским колоритом.

9. Введенский Островной монастырь

Введенский Островной монастырь Legion Media Legion Media

На небольшом острове в самом центре Введенского озера монахи стали селиться еще с XVII века и вскоре основали монастырь — Покровскую Свято-Введенскую Островную пустынь. В советское время обитель использовали под самые разные нужды: здесь был и склад, и кинотеатр. Сегодня это вновь действующий, правда теперь уже женский монастырь.

10. Гороховец

Дом с русалками в Гороховце Мария Савина/Эксмо, 2024

Гороховец находится на самой границе с Нижегородской областью. Когда-то именно через этот город проходил водный путь из Москвы в Нижний Новгород, славившийся своей масштабной ярмаркой. Поэтому в Гороховце всегда останавливались корабли с товарами, а купцы строили здесь дома и вкладывались в возведение церквей. Многие из них - настоящие шедевры архитектуры. Одно из самых известных зданий города - купеческий терем «Дом с русалками».

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