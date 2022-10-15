Гид по всему Золотому кольцу России

Впервые знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо» на карте «нарисовал» журналист Юрий Бычков в 1967 году. Он придумал, что можно доехать из Москвы до Ярославля и Костромы одним путем - через Владимир и Суздаль, а вернуться другим - через Ростов и Переславль-Залесский. Все эти точки на карте буквально сверкают золотом куполов древних церквей. Бычков совершил это путешествие, написал серию очерков в газету «Советская культура» и придумал общее название - «Золотое кольцо», ставшее настоящим брендом.
Давайте и мы совершим это увлекательное путешествие по самым интересным городам «кольца», хранящим тайны многовековой истории Руси. От княжеских междоусобиц, нашествия татаро-монгольской Золотой Орды, польской интервенции и Смутного времени до советской антирелигиозной кампании.
V
V 70 км
V
Время осмотра - целый день
Главное, что нужно посмотреть в этом городе Московской области - Троице-Сергиева Лавра, огромный монастырь невероятной красоты. Он был основан одним из главных русских святых преподобным Сергием Радонежским. Здесь сохранились церкви XIV века постройки! Непременно нужно зайти в главный храм - Троицкий, который расписывал легендарный Андрей Рублев (правда, роспись не сохранилась). Для этого же собора он написал свою знаменитую икону «Троица».
Читайте более подробный гид по Сергиеву Посаду.
V
V 70 км
V
Время осмотра - полдня
Город строился как столица Древней Руси, а теперь это небольшой деревянный туристический «аттракцион». Более 20 музеев, церкви и монастыри - даже не пытайтесь осмотреть все достопримечательности разом. Выберите то, что вам более по душе - уютные музеи со всякой русской утварью или древние православные храмы, а может вы захотите посмотреть, где Петр I тренировал свою флотилию и даже сохранившийся корабль, который он сам построил? А может, вы хотите прокатиться на дрезине?
Читайте более подробный гид по Переславлю-Залесскому.
V
V 60 км
V
Время осмотра - несколько часов
На берегу величественного озера Неро стоит огромный кремль XVII века, который на самом деле не кремль, а бывшая резиденция Ростовского митрополита. Здесь есть большой и красивый Успенский собор, в котором сохранился иконостас XVIII века в стиле барокко; старинные палаты, в которых выставлены церковные древности и иконы, а также райский садик, в котором нужно непременно выпить сбитня.
Читайте более подробный гид по Ростову Великому.
V
V 90 км
V
Время осмотра - несколько часов
Чуть в отдалении от самого Кольца, на изгибе Волги, стоит маленький уютный городок, который, однако, печально известен как место убийства последнего наследника Ивана Грозного, 8-летнего царевича Димитрия.
Об этом событии и других вехах древней истории, вы сможете узнать в городском кремле. Все основные достопримечательности города сосредоточены именно тут. Не забудьте пройтись по набережной Волги, посмотреть на круизные корабли и на величественное здание ГЭС.
Читайте более подробный гид по Угличу.
V
V 90 км
V
Время осмотра - целый день
Это столица «Золотого кольца», самый большой из всех городов. Он был основан князем Ярославом Мудрым на живописной стрелке слияния рек Которосль и Волги (фактически, был первым древнерусским городом на Волге).
Потрясающие храмы и монастыри, музеи древностей, парки и театры - вы найдете, чем тут заняться. Но первым делом идите, конечно, в бывший Спасо-Преображенский монастырь, или Ярославский музей-заповедник. А еще в музее Шоу-макет «Золотое кольцо» можно посмотреть на все старинные городки в миниатюре.
Читайте более подробный гид по Ярославлю.
V
V 85 км
V
Время осмотра - целый день
Этот город знаменит своим историческим льняным производством, а также как место, где избрали на царство род Романовых. Непременно зайдите в Ипатьев монастырь, посмотрите на Пожарную Каланчу на Сусанинской площади, погуляйте по торговым рядам, одним из самых больших в стране. Ну и конечно, полюбуйтесь Волгой-матушкой.
Читайте более подробный гид по Костроме.
V
V 74 км
V
Время осмотра - полдня
Из Костромы ближе доехать до Плёса, где нужно подняться на гору, откуда писал свои знаменитые пейзажи художник Исаак Левитан, вновь полюбоваться Волгой, купить картину местного мастера или изделие в стиле росписи Палех.
Читайте более подробный гид по Плёсу.
V
V 70 км
V
Время осмотра - полдня
Непременно загляните и в Иваново - это промышленный город, довольно молодой по сравнению с другими «звеньями» Золотого кольца. Здесь можно проникнуться духом советского конструктивизма.
Читайте более подробный гид по Иваново.
V
V 80 км
V
Время осмотра - целый день
Самый «русский» город Золотого кольца и, как следствие, самый туристический. Здесь повсюду дух старой Руси: непременно поучаствуйте в народных гуляньях, узнайте все о русской кухне в одном из множества ресторанов. И конечно, идите в Суздальский Кремль и многочисленные храмы, монастыри, Музей деревянного зодчества. Советуем бронировать ночлег заранее.
Читайте более подробный гид по Суздалю.
V
V 35 км
V
Время осмотра - полдня
На подъезде к Владимиру остановитесь в Боголюбово, здесь на лугу стоит одна из самых красивых церквей России - Покрова на Нерли, а также Боголюбский монастырь.
Владимир был некогда столицей Северо-Восточной Руси и богатого могущественного Владимиро-Суздальского княжества. Здесь осталось несколько достопримечательностей XII века: небольшой Дмитриевский собор, знаменитый своими барельефами в виде животных, святых и сказочных персонажей; кафедральный Успенский собор, поражающий своей мощью, и Золотые ворота - парадный въезд в город и единственное что осталось от древней крепостной стены.
Читайте более подробный гид по Владимиру.