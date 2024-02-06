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Узнай Новгородскую область с новым фильмом проекта VK Места

Развлечения
Узнай Россию

Пресс фото
Блогеры побывали в Новгородских землях, прогулялись по древнему Кремлю, поиграли на гуслях и даже сплавились на рафтах по «черной» реке.

Фильм «VK Места. Новгородская область» вышел на площадке VK Видео.

Известные блогеры Влад Левский, Хасл и Никита Златоуст отправились в один из старейших русских городов – Великий Новгород и его окрестности. 

Пресс фото

Вместе с героями фильма вы сможете окунуться в старину и побывать:

  • в центре музыкальных древностей Владимира Поветкина, где сотрудники восстанавливают русские народные инструменты;
  • а также в архитектурно-этнографическом комплексе «Витославлицы». Это музей народного деревянного зодчества под открытым небом, где можно окунуться в историю Новгородского строительства, поиграть в русские народные игры и поводить хоровод.

Пресс фото

Но Новгородская область знаменита не только древностями и богатой историей.

Пресс фото

Герои фильма испытали себя и в более современных активностях:

  • летали на мотопараплане и смогли увидеть Новгородские земли с высоты птичьего полета,
  • сплавлялись по бурной реке в Горной Мсте,
  • устроили дог-трекинг и вместе с собаками-проводниками прошлись по самому протяженному на Северо-Западе экологическому маршруту «Большая Валдайская тропа».

Пресс фото

Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе VK Места.

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