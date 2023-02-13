Как немцы стали главным торговым партнером Древней Руси

По каким правилам жили немцы в Великом Новгороде и за что сами себя штрафовали?

Новгород Великий в Средние века был главным центром ремесел и торговли на Руси. Иноземные купцы, стремившиеся на восток, могли добраться сюда по воде: река Волхов, на которой стоял город, соединялась с Ладожским озером, откуда в свою очередь можно было по Неве попасть в Балтийское море. Купцов было так много, что в XII веке в Новгороде были основаны первые иностранные торговые поселения, называвшиеся дворами.

Первые иноземные дворы

Новгород в XVI веке Archiv Gerstenberg/Getty Images Archiv Gerstenberg/Getty Images

Первым двором иностранных купцов в городе стал Готский, в нем жили люди, прибывавшие с Готланда. Этот остров, в разное время переходивший из рук в руки разных государств, занимал важное место в балтийской торговле. Географическое положение делало его своеобразным перевалочным пунктом, где по пути останавливались купцы.

Именно Готланд, а также Дания и Швеция (которой остров принадлежит сегодня) доминировали во внешней торговле Новгорода в XII веке. В крупнейшем порту острова – Висбю тоже была новгородская контора. Улица, на которой она располагалась, до сих пор носит название «Русская» — Ryska gränd. Поскольку визиты купцов были регулярными, к 1117 году в городе обозначилось место их поселения – Готский двор.

Карта острова Готланд, 1626 Общественное достояние Общественное достояние

Во второй половине столетия в балтийской торговле появился другой значимый игрок – город Любек. Понимая значимость Готланда, немцы позаботились о том, чтобы установить с островом крепкие партнерские отношения, а обосновавшись там, получили доступ и к Новгороду. Здесь можно было приобрести меха, воск, мед, различные восточные товары для дальнейшей перепродажи. В первом торговом договоре между Новгородом и Готским берегом говорилось: «ходити новгородцю послу и всякому новогородцю в мир в Немечьскую землю и на Готский берег; такоже ходити немьчьмь и гтяном в Новгород без паскости, обидим никымже».

Как немцы стали главными партнерами

Постепенно торговые города, находившиеся на побережье Балтийского и Северного морей, начали объединяться в союзы: только совместными усилиями им удавалось обеспечить безопасность экспедиций и добиться привилегий от партнеров. Одной из таких групп стала знаменитая Ганза, или Ганзейский союз. Новгород был одним из главных торговых партнеров нового объединения.

Карта ганзейских городов и торговых путей Doc Brown (CC BY-SA 3.0) Doc Brown (CC BY-SA 3.0)

Количество немецких купцов в Новгороде росло, и со временем, как отмечает доктор исторических наук, профессор Елена Рыбина, они потеснили готов, сосредоточив балтийскую торговлю в своих руках. Если изначально во время своих деловых поездок они проживали на Готском дворе, то уже в конце XII века, около 1192 года, создали собственный двор – Немецкий, а в конце концов дворы оказались под общим управлением немецких купцов, превратившись в контору Ганзы.

Зимой 1336/37 года на обоих новгородских дворах находилось около 160 резидентов, в 1439-м – 200. В самом Любеке, по мере формирования купеческих объединений с региональной специализацией, появилось понятие Nowgorodfahrer, которое означало «новгородские гости», или «те, кто ездит в Новгород».

Герб любекско-новгородских купцов Общественное достояние Общественное достояние

Как были устроены Немецкий и Готский дворы

Иностранным купцам предоставлялась свобода вероисповедания, поэтому дворы имели свои храмы: Немецкий – церковь Святого Петра, в честь которой сам двор часто именовался Двором святого Петра, Готский – церковь Святого Олафа, которую местные называли Варяжской божницей. Под этим именем она попадала, например, в записи о пожарах в Новгороде: так, в 1217 году в летописях фигурируют сведения о том, что «в Варяжской божнице изгоре товар весь варяжский бес числа». При обеих церквях были одноименные кладбища. Церковь у немцев выполняла не только религиозную, но и практическую функцию: в ней хранились архив двора и особо ценные товары. Их приходилось стеречь, поскольку, несмотря на запреты, местное население периодически устраивало грабежи.

Немецкий двор в Новгороде Общественное достояние Общественное достояние

Ключ от храма выдавался священнику, а сами духовные отцы сменяли друг друга, приезжая вместе с новыми караванами, которые прибывали в Новгород дважды в год – зимой и летом. Их так и называли: «зимние гости» (Winterfahrer) и «летние гости» (Sommerfahrer). Некоторым удавалось добираться до города по суше, и постепенно эта практика закрепилась – таких путешественников именовали «сухопутные гости» (Landfahrer), отмечал специалист по истории Ганзейского союза Филипп Доллингер.

Во главе двора стоял староста – ольдерман, выбиравшийся купцами по пути в Новгород; был свой староста и у церкви Святого Петра. Отказывавшихся предписывалось трижды уговаривать от имени всего подворья, а если не помогало и это – штрафовать. Так же поступали и с четырьмя помощниками, которых назначали себе старосты, выбирая «четырех мудрейших, с которыми уже прежде имели дело».

Точное месторасположение Немецкого двора в Новгороде было долгое время неизвестно. На карте отмечено синим Пресс-служба Института археологии РАН Пресс-служба Института археологии РАН

Имея дополнительные обязанности, старосты пользовались и некоторыми привилегиями, например, освобождались от повинности сторожить подворье и церковь, выбирали себе и своим товарищам жилье, при этом не оплачивая его, тогда как все остальные тянули жребий и вынуждены были потратиться. Позднее полномочия по выбору старост перешли к представителям городов, а в XVI веке этим занимались специально избранные присяжные.

По каким правилам жили немцы

Немецкий двор жил по специальному уставу: он назывался «Скра» (Schra) и содержал основные законы и штрафы за их нарушение. За все время существования дворов сборник неоднократно обновлялся, кроме того, определенные правила жизни во дворах устанавливали и торговые договоры между городами. Один из них, например, ограничивал территорию дворов, запрещая сдвигать окружавшие их заборы и возводить новые здания, а также воспрещал свалку мусора.

В 2021 году археологи обнаружили артефакты немецкого присутствия в Новгороде Пресс-служба Института археологии РАН Пресс-служба Института археологии РАН

Штрафовали за самые разные проступки, от неявки на собрание до оскорбления – «плутом или сыном непотребной женщины, или лжецом, или тому подобными словами». В третьей редакции «Скры» даже имелась глава под названием «О праве рабочих», защищавшая слуг, нанимаемых купцами. Нельзя было, например, увольнять их по болезни или до возвращения на родину, если на то нет веской причины.

Между новгородцами и иноземцами случались конфликты. Поэтому, например, под страхом уголовного наказания местным запрещалось появляться вооруженными на территории Немецкого и Готского дворов. Однако это предписание иногда нарушалось, например в случаях крупных городских пожаров.

Археологические находки предположительно с Немецкого двора Пресс-служба Института археологии РАН Пресс-служба Института археологии РАН

Один из них случился в 1299 году, его источником послужил Немецкий двор. «И вержеся огонь из немечского двора в Неревьскый конець... И тако створися пагуба велика; и тако бо на свете Богъ и добрии люди уяша; а злеи человеци падоша на грабежи: что в церквахъ, а то всё розграбиша», говорится о том событии в одной из новгородских летописей.

Постепенно немцы даже сформировали свои судебные органы, в которых главная роль отводилась ольдерману, чьи полномочия, однако, ограничивались во избежание злого умысла. Собирая всевозможные штрафы, немцы обеспечили себе казну, из которой вычитали издержки и в итоге отправляли на Готланд и в Любек.

Любек в 1641 году Общественное достояние Общественное достояние

В XV веке мощь Ганзы начала угасать вместе с балтийской торговлей. После того как московские власти установили контроль над Новгородом, Немецкий двор был закрыт, чтобы возобновить свою работу через 20 лет. Однако новый двор уже не сумел достичь былого размаха и неоднократно находился на грани исчезновения.

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