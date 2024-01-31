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Узнай Удмуртию с новым фильмом проекта VK Места

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Пресс фото
Блогеры съездили на родину Чайковского - в приволжскую республику, где готовят настоящие перепечи.

Фильм «VK Места. Удмуртская Республика» вышел на площадке VK Видео.

Пресс фото

Известные блогеры Настя Бэдбарби и Тим Сорокин отправились в край «завораживающей этники, красивой природы и гостеприимных людей». 

Пресс фото

Во время просмотра вместе с героями вы сможете:

  • побывать в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске,
  • посетить первую столицу финно-угорского мира - деревню Старые Быги,
  • проникнуться духом Средневековой Руси в туристической усадьбе «Варяжская дружина», где блогеры, облачившись в доспехи продемонстрируют владение оружием того периода,
  • заглянуть в Центр удмуртской культуры в Карамас-Пельге,
  • познакомиться с национальными обрядами и традиционными играми.

Пресс фото

Кроме того, путешественники навестили село Бураново и тех самых Бурановских бабушек, которые представляли Россию на Евровидении. 

Пресс фото

Больше фильмов из разных регионов России смотрите в сообществе Места ВКонтакте.

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