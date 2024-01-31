Узнай Удмуртию с новым фильмом проекта VK Места

Блогеры съездили на родину Чайковского - в приволжскую республику, где готовят настоящие перепечи.
Фильм «VK Места. Удмуртская Республика» вышел на площадке VK Видео.
Известные блогеры Настя Бэдбарби и Тим Сорокин отправились в край «завораживающей этники, красивой природы и гостеприимных людей».
Во время просмотра вместе с героями вы сможете:
- побывать в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске,
- посетить первую столицу финно-угорского мира - деревню Старые Быги,
- проникнуться духом Средневековой Руси в туристической усадьбе «Варяжская дружина», где блогеры, облачившись в доспехи продемонстрируют владение оружием того периода,
- заглянуть в Центр удмуртской культуры в Карамас-Пельге,
- познакомиться с национальными обрядами и традиционными играми.
Кроме того, путешественники навестили село Бураново и тех самых Бурановских бабушек, которые представляли Россию на Евровидении.
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