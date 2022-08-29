Почему в составе РФ есть республики и что это значит?

В состав Российской Федерации входит 22 республики, которые имеют право на собственные конституции, государственные языки и столицы.

Все российские республики — наряду с городами федерального значения, областями, краями, автономными округами и Еврейской автономной областью — являются равноправными субъектами РФ, что подчеркнуто в Конституции страны. Всего в России 85 регионов разного типа.

Участницы празднования Дня государственного флага Российской Федерации в Краснодаре Виталий Тимкив/Sputnik Виталий Тимкив/Sputnik

Слово «республика» в данном случае не подразумевает государственный суверенитет. Это в большей степени историческая традиция, которая складывалась под влиянием национального фактора. Современные республики РФ — часто наследницы автономных советских социалистических республик (АССР) и автономных областей. А АССР были одной из форм автономии для национальных меньшинств, населявших территорию СССР.

Советский Союз состоял из пятнадцати Советских Социалистических Республик (или просто союзных республик), каждая из которых обладала своим административно-территориальным делением. Соответственно, в составе некоторых союзных республик были и свои АССР.

Как сложилась такая система

Масштабная административно-территориальная реорганизация на пространстве сегодняшних России и ее соседей началась после революционных событий 1917 года, когда народы бывшей Российской империи стали бороться за разные формы национальной автономии. Самые крупные территории — Великое княжество Финляндское и Царство Польское — впоследствии обрели независимость от России.

Карта СССР с республиками и датами их присоединения Fototeca Gilardi/Getty Images Fototeca Gilardi/Getty Images

Более мелкие административно-территориальные единицы, представлявшие регионы компактного проживания народов, добивались автономии внутри страны и отстаивали права на родной язык и собственные органы исполнительной власти. В 20-30-е годы границы и статус субъектов постоянно менялись: округа объединялись, преобразовывались в автономные области, а те — в автономные республики.

В России (в составе Советского Союза она называлась Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) в разное время автономных республик насчитывалось до 19.

Например, Туркестанская АССР, которая, наряду с Башкирской, считается первой автономной республикой РСФСР, существовала лишь до 1924 года, зато породила целых две союзные республики — Узбекскую и Туркменскую. АССР Немцев Поволжья в 1941 году была разделена между Саратовской и Сталинградской (нынешней Волгоградской) областями, Крымская АССР в 1945-м стала Крымской областью, а затем, в 1954-м, перешла в состав Украинской социалистической республики. Карело-Финская социалистическая республика в 1956-м была «понижена» до Карельской АССР в составе РСФСР. А некоторые АССР, наоборот, «получали повышение» до статуса союзных республик, например Казахская АССР (в 1936 году) и Киргизская АССР (в 1926-м).

Туркменский плакат борцов за свободу

К 1961 году количество АССР остановилось на отметке 16. Оно оставалось неизменным до 1990 года. Преобразование АССР в российские республики шло параллельно с преобразованием РСФСР в Российскую Федерацию и обретением независимости многими союзными республиками в процессе развала Союза.

А некоторые современные республики РФ — Адыгея, Алтай Карачаево-Черкессия, Хакасия, Чечня и Ингушетия — получили этот статус впервые как раз в 1990-е.

Чем российские республики отличаются от других регионов

Флаги Ингушетии и России Максим Блинов/Sputnik Максим Блинов/Sputnik

Первое лицо республики официально называется глава. Исключение составлял Татарстан: там во главе стоял президент. Но 12 июля 2022 года указом президента России «О внесении изменений в состав Государственного Совета Российской Федерации» эту должность также заменили на должность главы. Главный город российской республики называется столицей, в то время как у других субъектов — административные центры.

В паспортах жителей некоторых республик — Татарстана, Башкортостана и Республики Саха (Якутии) — есть национальные вкладыши на государственном языке.

Национальный вкладыш в общероссийский паспорт is-pain.livejournal.com

Наряду с русским, в республиках государственными признаны языки ее народов. Где-то это плюс один язык, а в Дагестане их 13. С другой стороны, в Карелии государственный статус только у русского. Согласно законодательству, в Российской Федерации алфавиты государственного языка РФ (русского) и государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы. Коренные народы Карелии пользуются карельским, вепсским и финским – языками с латинской письменностью, которые не смогут стать государственными (разве что после внесения изменений в закон). С другой стороны, их языки обладают официальным статусом на территории Карелии, и ее жители, как и представители всех народов России в целом, имеют полное право на использование и сохранение родных языков.

Адресная табличка на русском и ливвиковском диалекте карельского языка Avsolov (CC BY-SA 4.0) Avsolov (CC BY-SA 4.0)

У всех российских республик есть собственные гимны. При этом официальная версия гимна Дагестана — без слов, а у Карелии — только на русском.

Заходите на страничку нашего спецпроекта Россия: 85 приключений и смотрите видео о регионах нашей страны!