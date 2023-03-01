5 рецептов, которые подойдут постящимся верующим и вегетарианцам

1. Рассольник

Этот традиционный русский суп с солеными огурцами имеет достаточно скромный вкус, но получается сытным даже без мяса.

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Как приготовить: Залить водой перловую крупу (100 г) и варить 20–30 минут до готовности. В это время нарезать мелко кубиками соленые огурцы (2 шт.), очищенные морковь (1 шт.), картофель (2 шт.) и лук (1 шт.), добавить все к перловке. Также можно добавить томатную пасту (1 ст. ложка). Посолить, поперчить, положить в кастрюлю лавровый лист (2 шт.). Если есть огуречный рассол, можно добавить стакан рассола. Варить суп 15–20 минут до готовности картофеля. Подавать со свежей зеленью.

2. Пирожки с картошкой

Маленькие пирожки хорошо есть с супом или во время чаепития. Главное, помнить – они очень быстро заканчиваются.

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Как приготовить: Растворить свежие дрожжи (25 г) в теплой воде (250 мл.), добавить сахар (2 ст. ложки), соль (1 ч. ложка), растительное масло* (2 ст. ложки) и все перемешать. Всыпать постепенно через сито часть муки (всего 400 г), начать вымешивать тесто, постепенно досыпая муку. Тесто должно стать пружинистым. Накрыть тесто крышкой или пленкой и оставить его в теплом месте на 2 часа, чтобы оно поднялось.

Пока тесто подходит, можно приготовить начинку. Картофель с кожурой отварить в подсоленной воде до готовности, затем обдать холодной водой, остудить, очистить и натереть на терке. Лук мелко порезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, затем смешать с картофелем. Поднявшееся тесто надо разделить на 12 равных частей, каждую раскатать в лепешку. В центр положить картофельную начинку и защипнуть края.

Пирожки выложить на смазанный маслом противень швом вниз. Чтобы получить золотистую корочку, можно воспользоваться настоем из крепкой заварки (смазать пирожки надо так же, как если бы это был яичный желток). Дать пирожкам полежать на противне 15 минут, а в это время прогреть духовку до 180º С. Затем готовить пирожки в духовке в течение 20 минут.

3. Гречка с грибами

В гречневой крупе содержится большое количество клетчатки, железа и микроэлементов, так что переоценить ее роль невозможно. И в качестве гарнира, и как самостоятельное блюдо.

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Как приготовить: Отварить в подсоленной воде гречку (300 г) до полуготовности (около 15 минут). В это время свежие грибы (300 г, например, шампиньоны) порезать на две части, лук (1 шт.) очистить и мелко нарезать, все это обжарить на растительном масле до готовности. Посолить и поперчить. Добавить к гречке грибы и варить еще 5–10 минут (до готовности гречки).

4. Капустные котлеты

Такие котлеты дополнят любую кашу и картофельное пюре, но можно есть их и отдельно – с соусом, зеленью и овощами.

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Как приготовить: Капусту (1 кг) разрезать на несколько частей, отварить в кастрюле в течение 10 минут. Пропустить капусту через мясорубку, отжать, чтобы не осталось воды. Лук (1 шт.) почистить и натереть на мелкой терке, чеснок (2 зубчика) подавить. В фарш из капусты добавить лук и чеснок, посолить, поперчить и перемешать. Добавить муку (0,5 стакана) и манную крупу (0,5 стакана, можно заменить на овсяные хлопья), все перемешать. Из полученной массы сформировать котлеты, обвалять в сухарях для панировки (100 г) и обжарить на растительном масле с двух сторон.

5. Печеные яблоки с медом

Рецепт незатейлив, все ингредиенты можно отмерить на глаз. Если яблоки запечь в духовке с медом, орехами и изюмом, получится довольно сытный десерт, но вариант с медом и корицей не менее удачен.

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Как приготовить: Помыть шесть яблок (количество равно числу порций) и вырезать из них сердцевину со стороны плодоножки так, чтобы не проткнуть яблоко насквозь. Измельчить грецкие орехи (10 шт.), смешать их с изюмом (3 ст. ложки) и корицей (0,5 чайной ложки). Поставить яблоки в жаропрочную форму и наполнить каждое яблоко получившейся смесью. Сверху в каждое яблоко добавить примерно по 1 ст. ложке меда. Запекать яблоки в разогретой до 180º С духовке, пока кожура не начнет трескаться.

*Существуют разные версии об употреблении растительного масла в пост. При подготовке материала мы придерживались мнения, что оно запрещено в первую и последнюю недели поста. В остальные дни, кроме среды и пятницы, для мирян запрета нет.

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