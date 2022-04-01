Оригинальные идеи для постного стола (РЕЦЕПТЫ) 

Больше не можете есть в пост гречневую кашу? Известный шеф-повар научит вас, как приготовить что-то новенькое и вкусное.

Шеф-повар ресторана русской кухни «Матрешка» Влад Пискунов поделился с нами рецептами постного меню, которые захочется приготовить не только во время Поста.

1. Селянка грибная

Селянка - это густое блюдо с капустой и большим количеством ингредиентов, которое готовится в глубокой сковороде. Его можно приготовить с разными видами мяса или рыбы, а можно выбрать постный вариант - с грибами. В традиционную селянку кладут белые грибы, опята, грузди, но если подходящих грибов нет, всегда можно попробовать простой вариант блюда с шампиньонами.

Ресторан «Матрешка» Ресторан «Матрешка»

Ингредиенты (на 2-3 порции):

Квашеная капуста - 400 г

Соленые пластинчатые грибы (опята, грузди, рыжики) - 300 г

Сушеные белые грибы - 50 г

Морковь - 1 шт

Лук - 1 шт

Растительное масло - 50 мл

Соль по вкусу

Приготовление:

Сушеные белые грибы замочить в холодной воде. Через 10–15 минут слить воду и залить снова. Замочить еще на 2 часа, затем отварить в той же воде, добавив немного соли. Лук нарезать полукольцами, морковь кубиком или брусочками. Пассеровать все вместе на растительном масле в сковороде с высоким бортиком. Добавить капусту и перемешать. Тушить 20 минут. Постепенно подливать грибной отвар и продолжать тушить до готовности капусты. Отваренные белые грибы мелко нарезать и добавить в сковороду с капустой. Туда же положить нарезанные солёные грибы. Перемешать и оставить тушиться еще 10 минут. Грибную солянку можно подавать в качестве горячей или холодной закуски. К блюду можно добавить оливки, вяленые помидоры, свежую зелень.

2. Морковно-яблочные котлеты

Это низкокалорийное блюдо оценят в том числе и те, кто придерживается диетического питания. Морковные котлеты встречаются в советских кулинарных книгах, ими кормят детей в детском саду. Блюду, которое многим в России знакомо с детства, яблоки добавят кисло-сладкую ноту, а соевое молоко - нежную текстуру.

Ресторан «Матрешка» Ресторан «Матрешка»

Ингредиенты (на 2 порции):

Морковь - 500 г

Соевое молоко - 100 мл

Лук - 20 г

Манная крупа - 30 г

Яблоки - 125 г

Соль - 5 г

Мускатный орех - 1 г

Кумин - 1 г

Тимьян свежий - 1 г

Сухари панировочные - 60 г

Растительное масло - 50 мл (для жарки)

Приготовление:

Морковь отварить. Если есть возможность, прокоптить. Затем натереть на тёрке. Яблоки тоже натереть на тёрке. Лук мелко нарезать. Смешать все оставшиеся ингредиенты, кроме панировочных сухарей. Соевое молоко вливать постепенно, чтобы смесь не получилась слишком жидкой. Сформировать руками котлеты и обвалять их в панировочных сухарях. Обжарить. Морковные котлеты можно подать как самостоятельное блюдо или к картофельному пюре.

3. Пирог с сухофруктами

На десерт в Пост и просто для семейного чаепития в выходной день, можно приготовить сладкий закрытый пирог с сухофруктами и орехами.

Ресторан «Матрешка» Ресторан «Матрешка»

Ингредиенты (на 6-8 человек):

Для теста:

Вода - 500 мл

Дрожжи (прессованные) - 30 г

Сахар - 170 г

Соль - 15 г

Растительное масло - 150 мл

Мука - 1200 г

Для начинки:

Чернослив без косточки - 200 г

Курага - 200 г

Груши - 200 г

Изюм темный - 200 г

Свежие яблоки - 500 г

Лимонный сок - 30 мл (или сок от половины лимона)

Сахарный песок - 100 г

Грецкий орех (очищенный) - 100 г

Подсолнечная халва - 500 г

Для сахарного сиропа:

Вода - 800 мл

Сахар - 400 г

Приготовление:

Тесто: теплую воду смешать с дрожжами и сахаром, оставить на 10 минут. Добавить масло и соль. Замесить тесто и оставить в теплом месте на 25-30 минут под пленкой или полотенцем. Сахарный сироп: в воду добавить сахар и размешать. Начинка: Курагу, чернослив, изюм и грушу положить в вакуумный пакет и залить сахарным сиропом, завязать и варить в течение часа. Затем все нужно остудить и нарезать. Халву размять вилкой. Яблоки очистить от кожуры, нарезать, обжарить с сахаром на сковороде до карамельного цвета. После этого все ингредиенты для начинки нужно смешать. В круглую форму (диаметром 24 см) выложить чуть больше половины теста и раскатать по форме. Выложить начинку сверху. Взять оставшуюся часть теста, раскатать по форме пирога и накрыть ею пирог сверху. Обрезать все лишнее тесто и скрепить пальцами нижнюю и верхнюю части теста. Выпекать при температуре 160°C в течение 35 минут. (Если вы выпекаете в форме-кольце, то через 17 минут от начала запекания нужно снять боковую часть и допечь пирог 15 минут до румяного цвета.)

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