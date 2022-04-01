Оригинальные идеи для постного стола (РЕЦЕПТЫ) 

Больше не можете есть в пост гречневую кашу? Известный шеф-повар научит вас, как приготовить что-то новенькое и вкусное.
Шеф-повар ресторана русской кухни «Матрешка» Влад Пискунов поделился с нами рецептами постного меню, которые захочется приготовить не только во время Поста.
1. Селянка грибная
Селянка - это густое блюдо с капустой и большим количеством ингредиентов, которое готовится в глубокой сковороде. Его можно приготовить с разными видами мяса или рыбы, а можно выбрать постный вариант - с грибами. В традиционную селянку кладут белые грибы, опята, грузди, но если подходящих грибов нет, всегда можно попробовать простой вариант блюда с шампиньонами.
Ингредиенты (на 2-3 порции):
- Квашеная капуста - 400 г
- Соленые пластинчатые грибы (опята, грузди, рыжики) - 300 г
- Сушеные белые грибы - 50 г
- Морковь - 1 шт
- Лук - 1 шт
- Растительное масло - 50 мл
- Соль по вкусу
Приготовление:
- Сушеные белые грибы замочить в холодной воде. Через 10–15 минут слить воду и залить снова. Замочить еще на 2 часа, затем отварить в той же воде, добавив немного соли.
- Лук нарезать полукольцами, морковь кубиком или брусочками. Пассеровать все вместе на растительном масле в сковороде с высоким бортиком.
- Добавить капусту и перемешать. Тушить 20 минут. Постепенно подливать грибной отвар и продолжать тушить до готовности капусты.
- Отваренные белые грибы мелко нарезать и добавить в сковороду с капустой. Туда же положить нарезанные солёные грибы. Перемешать и оставить тушиться еще 10 минут.
- Грибную солянку можно подавать в качестве горячей или холодной закуски. К блюду можно добавить оливки, вяленые помидоры, свежую зелень.
2. Морковно-яблочные котлеты
Это низкокалорийное блюдо оценят в том числе и те, кто придерживается диетического питания. Морковные котлеты встречаются в советских кулинарных книгах, ими кормят детей в детском саду. Блюду, которое многим в России знакомо с детства, яблоки добавят кисло-сладкую ноту, а соевое молоко - нежную текстуру.
Ингредиенты (на 2 порции):
- Морковь - 500 г
- Соевое молоко - 100 мл
- Лук - 20 г
- Манная крупа - 30 г
- Яблоки - 125 г
- Соль - 5 г
- Мускатный орех - 1 г
- Кумин - 1 г
- Тимьян свежий - 1 г
- Сухари панировочные - 60 г
- Растительное масло - 50 мл (для жарки)
Приготовление:
- Морковь отварить. Если есть возможность, прокоптить. Затем натереть на тёрке.
- Яблоки тоже натереть на тёрке. Лук мелко нарезать.
- Смешать все оставшиеся ингредиенты, кроме панировочных сухарей. Соевое молоко вливать постепенно, чтобы смесь не получилась слишком жидкой. Сформировать руками котлеты и обвалять их в панировочных сухарях. Обжарить.
- Морковные котлеты можно подать как самостоятельное блюдо или к картофельному пюре.
3. Пирог с сухофруктами
На десерт в Пост и просто для семейного чаепития в выходной день, можно приготовить сладкий закрытый пирог с сухофруктами и орехами.
Ингредиенты (на 6-8 человек):
Для теста:
- Вода - 500 мл
- Дрожжи (прессованные) - 30 г
- Сахар - 170 г
- Соль - 15 г
- Растительное масло - 150 мл
- Мука - 1200 г
Для начинки:
- Чернослив без косточки - 200 г
- Курага - 200 г
- Груши - 200 г
- Изюм темный - 200 г
- Свежие яблоки - 500 г
- Лимонный сок - 30 мл (или сок от половины лимона)
- Сахарный песок - 100 г
- Грецкий орех (очищенный) - 100 г
- Подсолнечная халва - 500 г
Для сахарного сиропа:
- Вода - 800 мл
- Сахар - 400 г
Приготовление:
- Тесто: теплую воду смешать с дрожжами и сахаром, оставить на 10 минут. Добавить масло и соль. Замесить тесто и оставить в теплом месте на 25-30 минут под пленкой или полотенцем.
- Сахарный сироп: в воду добавить сахар и размешать.
- Начинка: Курагу, чернослив, изюм и грушу положить в вакуумный пакет и залить сахарным сиропом, завязать и варить в течение часа. Затем все нужно остудить и нарезать.
- Халву размять вилкой.
- Яблоки очистить от кожуры, нарезать, обжарить с сахаром на сковороде до карамельного цвета. После этого все ингредиенты для начинки нужно смешать.
- В круглую форму (диаметром 24 см) выложить чуть больше половины теста и раскатать по форме. Выложить начинку сверху.
- Взять оставшуюся часть теста, раскатать по форме пирога и накрыть ею пирог сверху. Обрезать все лишнее тесто и скрепить пальцами нижнюю и верхнюю части теста.
- Выпекать при температуре 160°C в течение 35 минут. (Если вы выпекаете в форме-кольце, то через 17 минут от начала запекания нужно снять боковую часть и допечь пирог 15 минут до румяного цвета.)
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