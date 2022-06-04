5 самых вкусных блюд, которые можно приготовить из щавеля

Еще в 17 веке щавель в России считался сорняком. Путешественник и историк Адам Олеарий отмечал в своих записках в 1633 году, как москвичи смеялись над немцами, которые с удовольствием ели «зеленые сорняки». Однако, спустя столетие все изменилось, и некоторые блюда со щавелем того времени популярны до сих пор.

1. Щи из щавеля

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Этот летний суп можно варить как из свежего, так и из замороженного щавеля. Одни предпочитают добавлять в щи куриное филе, другие - приверженцы вегетарианского варианта без мяса. Выбор за вами.

Как приготовить: Овощной или куриный бульон (1,5 литра) разогреть в кастрюле. Картофель (7 шт.) почистить и мелко нарезать кубиком, добавить в бульон и варить 15 минут. Щавель (200 гр.) вымыть, просушить, порезать и потушить в сливочном масле (1 ст. ложка) пару минут на сковороде, затем тоже добавить в щи. Если нужно, посолить и поперчить бульон. Вымыть и порезать зелень - петрушку и зеленый лук (150 гр.), также добавить в суп. Яйца (3 шт.) сварить вкрутую - их можно либо мелко порезать, либо разрезать на две половинки. Разлить щи по тарелкам, добавить яйцо и сметану.

2. Ботвинья - любимый суп императора

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Этот простой суп обожал император Александр I. Сохранился исторический анекдот, как он отправил порцию ботвиньи послу Англии, который ранее ее не пробовал. Но слуга посла подогрел суп, так что дипломат не смог оценить блюдо в полной мере.

Название супа отражает суть - оно произошло от слова "ботва" (верхняя часть овощей). И именно ботва свеклы и дала ему название.

Как приготовить: Ботву свеклы (400 гр.), шпинат (300 гр.), щавель без черенков (300 гр.) отварить в небольшом количестве воды (примерно 400 мл.) в течение 10 минут, потом добавить нарезанные огурцы (2 шт.), укроп (50 гр.) и зеленый лук (50 гр.), солят и залить квасом (1 л.). Раньше отдельно к ботвинье подавали рыбу и морепродукты, например, стерлядь и крабов, но можно обойтись и без них. Также существует более наваристый вариант этого супа, когда он изначально готовится с рыбой - подойдут форель, кета или лосось.

3. Омлет со щавелем на завтрак

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Щавель и после тепловой обработки сохранит свою свежесть и кисловатый вкус, так что смело добавляйте его в омлет.

Как приготовить: Листья щавеля промыть (200 гр.), порезать и потушить на сковороде со сливочным маслом 2-3 минуты. Яйца (6 шт.) взбить с молоком (150 мл.) или сливками 33%, посолить и залить получившейся смесью зелень. Готовить омлет на медленном огне, пока не запечется.

4. Дачный салат

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Добавьте в привычный овощной салат щавель и редис, и он сразу покажется вам новым блюдом. Заправлять такой салат можно как растительным маслом, так и сметаной.

Как приготовить: Помыть и порезать щавель (200 гр.), редис (200 гр.), помидоры (2 шт.), огурцы (2 шт.), зеленый лук (50 гр.), укроп и петрушку (по 50 гр.). Отварить вкрутую 2 яйца, порезать кубиками. Посолить, поперчить, заправить ароматным растительным маслом (3 ст.ложки) и перемешать.

5. Пирог из щавеля

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Такой пирог с солоноватой начинкой из риса, щавеля и яйца подойдет и для завтрака, и для неспешного послеобеденного чаепития.

Как приготовить: Для начинки предварительно отварить рис (300 гр.) и 3 яйца вкрутую. Для теста нужно развести дрожжи (20 гр.) в теплой воде (200 мл.) или молоке. Затем добавить оливковое масло (9 ст. ложек), винный уксус (1 ст.ложка), соль (1 ч. ложка), пшеничную муку (700 гр.) и замесить тесто. Накрыть полотенцем и оставить на 40 минут. Для начинки нарезать щавель (700 гр.), зелень, например, петрушку и укроп (100 гр.), лук (1 шт.), натереть сыр (250 гр.). Надавить чеснок (4 зубчика). Добавить отваренный рис, яйца, а также соль и перец — по вкусу. Перемешать. Тесто нужно разделить на 3 неравные части так, чтобы нижний слой был толще других. Тесто для нижнего слоя раскатать и поместить на противень так, чтобы края свисали. Разложить половину начинки, накрыть пластом теста, проколоть тесто вилкой. Затем выложить оставшуюся начинку и накрыть третьим пластом теста. Края закрыть. Пирог смазать желтком. Выпекать около часа при температуре 180 градусов.

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