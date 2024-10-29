10 самых красивых актеров современного кино (ФОТО)

1. Иван Янковский

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Несомненный лидер последних пары лет, входящий во все списки самых сексуальных мужчин России. Представитель актерской династии в кино снимается уже давно – в том числе отметился с актрисой Кристиной Асмус в самой скандальной постельной сцене последних лет, в фильме «Текст». Но всенародная популярность пришла после главной роли в сериале «Слово пацана: Кровь на асфальте» (2023). А в этом году выходит новый сериал «Преступление и наказание», где Янковский сыграет Раскольникова.

2. Юрий Борисов

Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb Gareth Cattermole/Getty Images for IMDb

Юра Борисов сыграл второстепенные роли во множестве сериалов и фильмов, но успех начал приходить с конца 2010-х, когда актер уже были среди основных кино персонажей. Военный фильм «Т-34», «Калашников», «Кто-нибудь видел мою девчонку?», второй сезон нашумевшей «Эпидемии», гран-при Каннского фестиваля и номинант на Оскар «Купе номер шесть», а также недавний победитель Канн - «Анора» американского режиссера Шона Бейкера. Юре удается показывать очень разных персонажей. То грубых и брутальных, чему способствует его внешность, то утонченных и ранимых.

3. Павел Прилучный

Игорь Твердохлебов/«Среда», 2018 Игорь Твердохлебов/«Среда», 2018

За Прилучным закрепилась в кино слава плохого мальчика. Тому поспособствовали и ранние работы - киберпанк боевик «На игре» и сериал «Закрытая школа». Большая известность пришла в 2014 году благодаря сериалу детективному «Мажор», где Павел сыграл главную роль - сына олигарха, прожигающего жизнь в ночных клубах, но внезапно попадающего на работу в полицию, в оперативный отдел. Сериал даже купил для трансляции в США Netflix. Одна из последних работ - роль сутенера в сериале «Жизнь по вызову».

4. Александр Петров

Netflix Netflix

Еще недавно казалось, что Петров играет буквально все главные роли и что другие молодых актеров просто нет. На его счету многолетний сериал «Полицейский с Рублевки», главная роль в военной драме «Т-34» и спортивной мелодраме «Лёд», а также байопике «Стрельцов» и еще десятки работ. Продюсеры оценивают его как очень профессионального и талантливого актера, который моментально включается, даже вживается в роль, особенно героев «неврастенического типа».

5. Данила Козловский

Ольга Зуева/«Марс-Фильм», 2018 Ольга Зуева/«Марс-Фильм», 2018

Красавец Козловский с юных лет снимался в сериалах и подростковых фильмах. В 2010-х был одним из самых заметных российских актеров, исполняя главные роли в таких кассовых фильмах как «Шпион», «Духless», «Легенда №17», «Экипаж», «Матильда», «Викинг». В последнем он так убедительно сыграл древнерусского князя Владимира, что его пригласили играть Олега Вещего в нашумевший канадско-ирландский сериал «Викинги» про скандинавского конунга Рагнара Лодброка.

6. Александр Кузнецов

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Кузнецов отметился яркими работами в исторических фентези «Скиф» и «Сердце Пармы», а также в ряде сериалов. Мировую же известность принесла актеру роль Хельмута в спин-оффе «Гарри Поттера», фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

7. Евгений Цыганов

Sprcrstl (CC BY-SA 4.0) Sprcrstl (CC BY-SA 4.0)

Кажется, что лицо Цыганова всегда выражает отсутствие эмоций и некую меланхолию. Но его холодная красота ужасно полюбилась зрителям. И в кино играть самых разных персонажей его зовут неизменно с 2006 года и его звездной роли в фильме «Питер FM» и практически всегда его присутствие - знак качества, он выбирает лишь самые интересные проекты. Среди самых ярких работ: «Человек, который удивил всех», «Территория», сериалы «Оттепель» и «Мертвое озеро», а также недавняя экранизация булгаковской "Мастер и Маргарита", где он выступил дуэтом со своей женой в реальной жизни - Юлией Снигирь.

8. Дмитрий Нагиев

Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

Нагиев снимается в кино уже три десятка лет, преимущественно в комедийном. В 1990-х исполнял самые разные роли в комедийном скетч-шоу «Осторожно, модерн!», сыграл яркую роль в детективном сериале «Каменская». Слава и амплуа секс-символа пришли к нему уже позже, когда он предстал в образе лысого брутального альфа-самца. В сериале «Кухня» он сыграл пародию на самого себя, то есть на известного актера с деньгами и женщинами. И последнее время его называют главным «физруком» России после роли бывшего бандита, а теперь учителя физкультуры в сериале «Физрук».

9. Сергей Безруков

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Про Сергея Безрукова шутили, что он сыграл абсолютно все возможные роли – и Пушкина, и Есенина, и Высоцкого, и даже Иисуса Христа! Гангстеры, герои-любовники, на счету Безрукова и правда десятки главных ролей в самых знаковых фильмах и сериалах. Только недавно актер отделался от закрепившейся за ним славы бандита Саши Белого из сериала «Бригада».

10. Милош Бикович

Клим Шипенко/Yellow, Black and White, 2019 Клим Шипенко/Yellow, Black and White, 2019

Этот сербский красавец уже как свой в российском кино и покорил сердца русских зрительниц ролями уже в целом ряде картин. У Милоша на счету главные роли в сериалах «Отель Элеон» и «The Тёлки». Особенно прославился он после фильма «Холоп», ставшего одним из самых кассовых в российском кино. В нем Бикович сыграл «мажора», над которым родители устраивают розыгрыш в целях перевоспитания, якобы он попал во времена крепостного права и смертной казни. Отметился серб и в фильме «Вызов», который был частично снят в космосе, правда, сам не летал на орбиту.

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