10 секс-символов российского кино (ФОТО)

На ее счету несколько десятков ролей, запомнившихся зрителям. Она покорила и западный кинематограф, сыграв в заключительной части «Крепкого орешка», а также в нашумевшем сериале «Новый Папа» Паоло Соррентино. Одна из последних громких ее работ – главная роль в «Мастере и Маргарите», где партнером стал ее муж в реальной жизни Евгений Цыганов.
Актриса уже сыграла немало ролей, но настоящий успех пришел к ней вместе с сериалом «Оттепель» в 2013 году. Зрителю она запомнилась не только утонченной красотой, но и сексуальным голосом с легкой хрипотцой.
Эта блондинка уже много лет держится в топе киноартисток, постоянно получая главные роли. И даже стала первой актрисой, летавшей в космос – на съемках фильма «Вызов». Актрисе «наступает на пятки» собственная дочь. 15-летняя Анна Пересильд уже также покорила российского зрителя, сыграв в нашумевшем сериале «Слово пацана».
Асмус стала популярной после роли в многолетнем сериале «Интерны», где сыграла милую и невинную девушку. Но уже тогда актриса стала сниматься в откровенных фотосессиях для мужских журналов. А в 2019 году сыграла одну из главных ролей в фильме «Текст» – откровенная сцена с ее участием до сих пор одна из самых обсуждаемых в российском интернете.
Красавица-дочь актрисы Ксении Раппопорт покорила самого Даррена Аронофски, с которым встречалась около четырех лет (в своих фильмах он ее, правда, не снял). Известна в основном по многочисленным сериалам, а также по фильму «Лёд» и военной драме «Воздух», где сыграла одну из главных ролей.
Эта блондинка сочетает дерзкий характер с ангельской внешностью. Бортич стала суперзвездой после фильма «Викинг», где сыграла откровенную сцену с Данилой Козловским, и сериала «Полицейский с Рублёвки». Актриса снимается в фильмах разных жанров и экспериментирует с внешностью: например, для фильма «Я худею» она набрала, а затем сбросила, около 20 кг в рекордные сроки.
Самая «инопланетная» актриса российского кино с очень яркой и необычной внешностью покорила режиссера Федора Бондарчука, за которого вышла замуж. Известность ей принес эротический триллер «Саранча». Также она исполнила главную роль в детективном сериале «Метод». Паулина снимается редко, но каждый раз это интеллектуальная и глубокая работа. А сегодня Андреева пробует себя как сценарист.
Эта роковая блондинка входит в топы самых красивых и сексуальных актрис уже много лет – и не теряет хватку. Она полюбилась зрителю дебютной работой в фильме «Благословите женщину». А теперь известна по многочисленным сериалам, включая «Краткий курс счастливой жизни» (наш ответ «Сексу в большом городе» от Валерии Гай-Германики), детективный «Метод Лавровой» и драматический «Секта». Пикантная «фишка» кинодивы – родинка около губы, почти как у Синди Кроуфорд.
Первая крупная кинороль актрисы была в одной из новелл фильма «Рассказы», где она сыграла недалекую любовницу взрослого мужчины, с которой ему в итоге оказывается очень скучно. Теперь Аксенова звезда супергеройской франшизы «Майор Гром» и нескольких качественных российских сериалов – «The Тёлки», «Бывшие» и других.
Сексуальность Дарьи Мороз раскрылась в сериале «Содержанки» 2019 года и его сиквелах. Пикантность постельным сценам придало то, что в качестве режиссера выступал бывший муж актрисы Константин Богомолов. Режиссерским дебютом самой Мороз в 2023 году стал откровенный сериал «Секс. До и после».
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