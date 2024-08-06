9 секс-символов советского спорта (ФОТО)

Им покорялись не только спортивные вершины и мировые рекорды, но и сердца болельщиков по всему миру. Самые очаровательные советские спортсменки – в нашей подборке.

Анна Дмитриева

Sputnik Sputnik

18-кратная чемпионка Советского Союза по теннису в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1958 году первой из советских спортсменок участвовала в юниорском Уимблдоне и стала его финалисткой. После завершения карьеры Дмитриева стала спортивным комментатором.

Лариса Петрик

Б.Елин/Sputnik Б.Елин/Sputnik

На счету гимнастки – множество побед на всесоюзных первенствах. В том числе золото Чемпионата СССР в упражнениях на бревне, серебро в многоборье, опорных прыжках и вольных упражнениях. Петрик – Абсолютная чемпионка Советского Союза и чемпионка мира в командном первенстве. В 1968 году на Олимпиаде в Мехико она завоевала золото в командном первенстве и в вольных упражнениях, а также бронзу в упражнениях на бревне.

Валентина Стенина

Вячеслав Ун Да-Син/Sputnik Вячеслав Ун Да-Син/Sputnik

На Чемпионате мира в Эстерунде в 1960 году конькобежка стала Чемпионкой мира в классическом многоборье и в том же году - обладательницей серебра на дистанции 3000 метров на Олимпиаде в Скво-Вэлли. Свой успех она повторила через год на Чемпионате мира в норвежском Тенсберге и в 1964-м – на Олимпийских играх в Инсбруке.

Эмма Гапченко

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

14-кратная рекордсменка СССР по стрельбе из лука, десятикратная чемпионка Москвы. Гапченко установила два рекорда мира: в упражнениях М-1 (последовательной стрельбе на разных дистанциях) она набрала 1235 очков, а на дистанции 50 метров - 311 очков. В 1971 году Эмма Гапченко стала абсолютной чемпионкой мира, а через год в Мюнхене первой из советских лучников завоевала олимпийскую бронзу.

Лариса Латынина

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Одна из самых титулованных спортсменок в истории: на счету Латыниной - 18 олимпийских медалей, включая девять золотых, пять серебряных и четыре бронзовых. На чемпионате Европы в Бухаресте в 1957 году Лариса Латынина выиграла все золото. А спустя год стала триумфатором мирового первенства в Москве, завоевав пять золотых и одну серебряную медали.

Наталья Кучинская

Юрий Сомов/Sputnik Юрий Сомов/Sputnik

Ее называли самой красивой гимнасткой Советского Союза. Она дебютировала в Чемпионате СССР в 1964 году. А через два года блистала на мировом первенстве в Дортмунде, где завоевала три золота. В 1968-м Кучинская выступала на Олимпиаде в Мехико: она не только победила в упражнениях на бревне и в командном зачете, но и завоевала сердца болельщиков. Они называли ее Невестой Мексики, а сын президента страны даже сделал ей предложение.

Екатерина Гордеева

Дмитрий Донской/Sputnik Дмитрий Донской/Sputnik

Эффектная пара Екатерина Гордеева – Сергей Гриньков очаровала болельщиков по всему миру. Вместе они блистали на крупнейших первенствах по фигурному катанию: на их счету – победы на Чемпионатах Европы и мира. Произвольная программа пары на музыку Мендельсона, Моцарта и Шопена и сегодня остается одним из самых впечатляющих выступлений в истории фигурного катания.

Иоланда Чен

Александр Яковлев/TASS Александр Яковлев/TASS

Первые шаги в спорте Чен сделала в фигурном катании, перешла в пятиборье и затем выбрала прыжки в длину и тройные прыжки. В 1988 году она совершила прыжок на 7,16 метров. А уже в постсоветское время, в 1995 году, установила мировой рекорд в тройном прыжке в закрытых помещениях - 15,03 метра. После завершения спортивной карьеры Чен стала спортивным комментатором.

Наталья Анненко

Владимир Федоренко/Sputnik Владимир Федоренко/Sputnik

Яркая блондинка заявила о себе в начале 1980-х, став чемпионкой мира среди юниоров. Вместе с партнером Генрихом Сретенским она выступала на Чемпионатах Европы – на их счету одно серебро и три бронзы.

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