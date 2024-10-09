Мисс Россия 2024 – Валентина Алексеева (ФОТО)

18-летняя студентка медицинского университета будет представлять Россию на конкурсе «Мисс Вселенная».

Главной красавицей страны стала 18-летняя Валентина Алексеева из Чебоксар (Чувашия). Вот что о ней известно.

Официальный сайт Национального конкурса «Мисс Россия» Официальный сайт Национального конкурса «Мисс Россия»

Она учится в медицинском университете имени Н.И.Пирогова в Москве и в будущем хочет стать врачом, чтобы помогать людям.

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

Помимо учебы, Валентина занимается фитнесом, йогой, танцами. Раньше она увлекалась балетом, однако теперь все больше посвящает себя науке.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В одном из конкурсных видео Валентина рассказала, что своим примером хотела бы показать, что «Мисс Россия» может быть не только красивой, но и образованной.

Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Ее любимые книги – «Преступление и наказание» Достоевского и «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. А любимое блюдо – пельмени и чувашский пирог хупла с мясом и картошкой.

Артур Новосильцев/Агентство «Москва» Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

На конкурсе Валентина представляла благотворительный проект «Птица счастья» в образе белого лебедя. Основной задачей проекта она назвала помощь больным детям.

Кирилл Каллиников/Sputnik Кирилл Каллиников/Sputnik

Также девушка показала танец в ярком костюме в чувашском стиле. Красно-зеленое платье было декорировано вышивкой с традиционными чувашскими узорами.

Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

В конкурсном отборе принимали участие более 85 девушек из разных регионов России, а в финал вышли только 50.

Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Победительница получает корону, а также денежный приз 1 млн рублей. Девушки, занявшие второе и третье места, получают гранты на обучение в университетах России.

Сергей Савостьянов/TASS Сергей Савостьянов/TASS

Конкурс «Мисс Россия» проводится с 1993 года. Попробовать свои силы могут незамужние девушки 18-23 лет.

«Мисс Россия 2024» в ноябре поедет в Мексику, где будет участвовать в конкурсе «Мисс Вселенная».

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