Знакомьтесь: Миссис Россия-2024 Людмила Рожнева (ФОТО)

В национальном конкурсе красоты для замужних женщин победила девушка из Санкт-Петербурга. У нее было 39 соперниц, среди которых 13 многодетных мам.

Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва» Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

«Невероятный вечер! Феерия красоты! Сколько было поддержки в зале! У меня сложилось впечатление, что весь Санкт-Петербург приехал за нас поболеть!», – поделилась Людмила Рожнева эмоциями на своей странице ВКонтакте.

Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва» Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Новой Миссис Россия 40 лет, у нее трое детей. Она родилась в Казахской ССР, закончила Санкт-Петербургский университет промышленных технологий и дизайна.

Работает в компании, занимающейся монтажом и обслуживанием систем безопасности, которую основала вместе с мужем.

Людмила очень любит музыку: в детстве она училась в музыкальной школе по классу фортепиано, выступала на международных конкурсах юных пианистов. В Консерваторию решила не поступать, но уже больше двадцати лет поет в женском камерном хоре Cantilena, который исполняет классическую, духовную, народную музыку. Занимается благотворительностью.

Людмила считает, что женщина – «двигатель всего на этой планете». Рассказывает в интервью, что подготовка к таким конкурсам помогает совершенствоваться и открывать в себе новые грани.

Она также становилась победительницей конкурсов «Автоледи», «Миссис бикини», «Миссис шеф» и «Миссис Санкт-Петербург». В этом году стала лауреатом премии «Влиятельные женщины года» за оптимальный баланс в реализации бизнес-задач и социальных проектов.

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