Необычные образы участниц конкурса «Мисс Вселенная» от России (ФОТО)

Двадцатидвухлетняя Маргарита выступила в образе сказочного персонажа – Царевны Лебеди. Костюм создали по мотивам одноименной картины русского художника-классика Михаила Врубеля, и на его пошив ушло целых 300 метров фатина!
Жительница Москвы Анна Линникова появилась перед жюри в богато расшитом жемчугом алом бархатном платье, созданном дизайнером Ольгой Маляровой. Она в свою очередь вдохновлялась атмосферой Зимнего дворца в Санкт-Петербурге и роскошью императорских балов.
Ралина родом из Татарстана, и ее национальный костюм отсылал к образу Сююмбике – правительницы Казанского ханства XVI века. За дизайн отвечал Султан Салиев. Наряд состоял из жакета-камзола, длинной юбки из дорогого бархата, украшенной шелковыми узорами. Для декора использовали хрусталь и стразы.
Национальный костюм Алины вызвал бурное обсуждение в сети, так как его концепцию, похоже, не понял никто. Дизайнер Глеб Винокуров отошел от традиционных кокошников и образов цариц и создал для Алины образ… бриллианта. Но ни зрители, ни жюри не оценили такой подход, назвав костюм бриллиантовой черепашкой-ниндзя.
Национальный костюм Юлии жюри признало одним из лучших. Она примерила на себя закрытое темно-синее платье с золотыми узорами – оно отсылает к образу русской дворянки. Костюм создал модельер Игорь Дадиани.
Ее национальный костюм создавал дизайнер Глеб Винокуров. В этот раз он обратился к традиционной русской росписи – гжели. Пышное белое платье в пол с открытыми плечами было усеяно сияющими кристаллами и натуральным жемчугом.
У наряда Корольковой была необычная концепция – он назывался «Птица мира», а создал его все тот же дизайнер Глеб Винокуров. Он отсылал к образу Сирин – райской птицы из древнерусских сказок с головой девушки. Однако такой необычный наряд не поняли не только жюри конкурса (девушка выбыла сразу после этого этапа), но и многие жители России, назвав образ вульгарным.
Костюм Владиславы представлял собой переосмысленный образ Жар-птицы из русских сказок: облегающее золотое платье с глубоким декольте, кружевные «крылья» за спиной и фантастический головной убор из перьев. Этот наряд также от Глеба Винокурова.
В 2014 году костюм русской участницы был максимально понятен всем – это традиционное русское народное платье и кокошник. Поверх платья надета душегрея (верхняя одежда, напоминающая кофту, девушки надевали ее на торжества), расшитая вручную драгоценными камнями и жемчугом.
Эльмира получила третье место на конкурсе в категории «Национальный костюм». Ее образ отсылает к русской княгине Ольге, а сам стиль платья можно отнести к традиционным нарядам эпохи Ивана Грозного.
Национальный костюм Елизаветы был вольной интерпретацией традиционного русского платья с павловопосадскими узорами. Вместо традиционного кокошника на голове у девушки была большая цветочная композиция, дополненная перьями павлинов, а на шее красовалось ожерелье из натурального жемчуга. Этот наряд для Елизаветы сделал российский дизайнер Вячеслав Зайцев.
Костюм для Натальи разработал дизайнер Валентин Юдашкин, но наряд не оценило жюри. Наталья вышла на сцену в бикини, поверх которого был большой кружевной платок, а на голове – кокошник.
В костюме Ирины использовался образ царской реликвии – шапки Мономаха, украшенной соболиным мехом и драгоценными камнями. А дополняла картину большая диадема, инкрустированная жемчугом.
В национальном костюме Софьи дизайнеры решили совместить элементы гусарской формы и традиционный гжельский узор на юбке. На плечах девушки были золотые эполеты, а вместо привычного кокошника на голове красовался гусарский кивер.
Национальный костюм Веры переосмыслял русский народный стиль. Это было платье с гжельским орнаментом, украшенное натуральным жемчугом и раскидистыми рукавами-колоколами.
Образ Царевны Лебеди впервые появился на конкурсе еще в 2007 году, когда в нем предстала Татьяна Котова. Наряд этот, кстати, снискал приз зрительских симпатий.
Дизайнеры национального костюма Литвиновой осмелились совместить павловопосадские узоры с хохломской росписью. Броский наряд был также отделан чистым золотом и весил более шести килограммов.
Алина Санько была зарегистрирована в качестве участницы как на конкурсе «Мисс Мира 2019», так и на «Мисс Вселенная 2019». Однако из-за того, что даты этих мероприятий совпадали, она приняла решение не участвовать в последнем из них.