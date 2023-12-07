Необычные образы участниц конкурса «Мисс Вселенная» от России (ФОТО)

От Царевны Лебеди до райской птицы – мы собрали самые потрясающие, удивительные и противоречивые образы на конкурсе национального костюма на «Мисс Вселенной».

Маргарита Голубева в образе Царевны Лебеди. 2023

Мойзес Кастильо/AP Мойзес Кастильо/AP

Двадцатидвухлетняя Маргарита выступила в образе сказочного персонажа – Царевны Лебеди. Костюм создали по мотивам одноименной картины русского художника-классика Михаила Врубеля, и на его пошив ушло целых 300 метров фатина!

Анна Линникова и «Корона Российской империи». 2022

Дирекция национального конкурса «Мисс Россия»/TASS Дирекция национального конкурса «Мисс Россия»/TASS

Жительница Москвы Анна Линникова появилась перед жюри в богато расшитом жемчугом алом бархатном платье, созданном дизайнером Ольгой Маляровой. Она в свою очередь вдохновлялась атмосферой Зимнего дворца в Санкт-Петербурге и роскошью императорских балов.

Ралина Арабова и казанская царица. 2021

Менахем КАХАНА/AFP Менахем КАХАНА/AFP

Ралина родом из Татарстана, и ее национальный костюм отсылал к образу Сююмбике – правительницы Казанского ханства XVI века. За дизайн отвечал Султан Салиев. Наряд состоял из жакета-камзола, длинной юбки из дорогого бархата, украшенной шелковыми узорами. Для декора использовали хрусталь и стразы.

Алина Санько и бриллианты на спине. 2020

Родриго Варела/Getty Images Родриго Варела/Getty Images

Национальный костюм Алины вызвал бурное обсуждение в сети, так как его концепцию, похоже, не понял никто. Дизайнер Глеб Винокуров отошел от традиционных кокошников и образов цариц и создал для Алины образ… бриллианта. Но ни зрители, ни жюри не оценили такой подход, назвав костюм бриллиантовой черепашкой-ниндзя.

Юлия Полячихина и образ русской дворянки. 2018

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Национальный костюм Юлии жюри признало одним из лучших. Она примерила на себя закрытое темно-синее платье с золотыми узорами – оно отсылает к образу русской дворянки. Костюм создал модельер Игорь Дадиани.

Ксения Александрова и традиционная русская роспись. 2017

MJT/AdMedia/Global Look Press MJT/AdMedia/Global Look Press

Ее национальный костюм создавал дизайнер Глеб Винокуров. В этот раз он обратился к традиционной русской росписи – гжели. Пышное белое платье в пол с открытыми плечами было усеяно сияющими кристаллами и натуральным жемчугом.

Юлия Королькова в образе райской птицы. 2016

Буллит Маркес/AP Буллит Маркес/AP

У наряда Корольковой была необычная концепция – он назывался «Птица мира», а создал его все тот же дизайнер Глеб Винокуров. Он отсылал к образу Сирин – райской птицы из древнерусских сказок с головой девушки. Однако такой необычный наряд не поняли не только жюри конкурса (девушка выбыла сразу после этого этапа), но и многие жители России, назвав образ вульгарным.

Владислава Евтушенко как Жар-птица. 2015

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Костюм Владиславы представлял собой переосмысленный образ Жар-птицы из русских сказок: облегающее золотое платье с глубоким декольте, кружевные «крылья» за спиной и фантастический головной убор из перьев. Этот наряд также от Глеба Винокурова.

Юлия Алипова в национальном платье. 2014

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В 2014 году костюм русской участницы был максимально понятен всем – это традиционное русское народное платье и кокошник. Поверх платья надета душегрея (верхняя одежда, напоминающая кофту, девушки надевали ее на торжества), расшитая вручную драгоценными камнями и жемчугом.

Эльмира Абдразакова в образе русской княгини. 2013

Павел Головкин/AP Павел Головкин/AP

Эльмира получила третье место на конкурсе в категории «Национальный костюм». Ее образ отсылает к русской княгине Ольге, а сам стиль платья можно отнести к традиционным нарядам эпохи Ивана Грозного.

Елизавета Голованова и павловопосадские узоры. 2012

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Национальный костюм Елизаветы был вольной интерпретацией традиционного русского платья с павловопосадскими узорами. Вместо традиционного кокошника на голове у девушки была большая цветочная композиция, дополненная перьями павлинов, а на шее красовалось ожерелье из натурального жемчуга. Этот наряд для Елизаветы сделал российский дизайнер Вячеслав Зайцев.

Наталья Гантимурова и неожиданный образ в бикини. 2011

Костюм для Натальи разработал дизайнер Валентин Юдашкин, но наряд не оценило жюри. Наталья вышла на сцену в бикини, поверх которого был большой кружевной платок, а на голове – кокошник.

Ирина Антоненко и главная царская шапка. 2010

Илья Питалев/Sputnik Илья Питалев/Sputnik

В костюме Ирины использовался образ царской реликвии – шапки Мономаха, украшенной соболиным мехом и драгоценными камнями. А дополняла картину большая диадема, инкрустированная жемчугом.

Софья Рудьева и гусарская форма. 2009

Екатерина Чеснокова/Sputnik Екатерина Чеснокова/Sputnik

В национальном костюме Софьи дизайнеры решили совместить элементы гусарской формы и традиционный гжельский узор на юбке. На плечах девушки были золотые эполеты, а вместо привычного кокошника на голове красовался гусарский кивер.

Вера Красова и гжель. 2008

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Национальный костюм Веры переосмыслял русский народный стиль. Это было платье с гжельским орнаментом, украшенное натуральным жемчугом и раскидистыми рукавами-колоколами.

Татьяна Котова и еще одна Царевна Лебедь. 2007

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Образ Царевны Лебеди впервые появился на конкурсе еще в 2007 году, когда в нем предстала Татьяна Котова. Наряд этот, кстати, снискал приз зрительских симпатий.

Анна Литвинова и хохлома. 2006

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Дизайнеры национального костюма Литвиновой осмелились совместить павловопосадские узоры с хохломской росписью. Броский наряд был также отделан чистым золотом и весил более шести килограммов.

А где участница 2019 года?

Алина Санько была зарегистрирована в качестве участницы как на конкурсе «Мисс Мира 2019», так и на «Мисс Вселенная 2019». Однако из-за того, что даты этих мероприятий совпадали, она приняла решение не участвовать в последнем из них.