Какие стандарты русской красоты остались неизменными?

Традиционная Россия ценила телесно богатых и величавых женщин, а прогрессивная – невесомых и деятельных. Но сквозь всю историю проходят пять стандартов, которые всегда были обязательны для русской женщины.

1. «Кровь с молоком» – телесное здоровье

«Крестьянка Тверской губернии», Алексей Венецианов, 1840 Русский музей Русский музей

В допетровские времена женское здоровье было синонимом телесной полноты. Жены бояр и стрельцов были, как сейчас бы сказали, сторонницами бодипозитива, что весьма прямолинейно отмечали иностранцы: «Красотою женщины считают они толстоту. […] Маленькие ножки и стройный стан почитаются безобразием. […] Худощавые женщины почитаются нездоровыми», – с удивлением писал придворный врач Сэмюэл Коллинз. При этом все иностранцы отмечают, что русские женщины телесно очень красивы: «Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом», – писал в 1630-х годах путешественник Адам Олеарий. «Женщины в Московии имеют рост стройный и лицо красивое», – вторит ему дипломат Яков Рейтенфельс.

К. Вениг, Русская девушка, 1889 Русский Музей Русский Музей

Такое отношение к женской красоте в России было общим для всех сословий. Жизнь крестьянки в деревне была наполнена тяжелым физическим трудом, который требовал недюжинных сил. Идеалом красоты считалась «дородность», то есть способность продолжения рода. И если среди дворянства этот идеал красоты в XVIII-XIX веках изменился на более «европейский», то среди народа он оставался актуальным ещё долго. «Эталон красоты девушки – плавная походка, скромный взгляд, высокий рост, густые волосы, полнота, круглота и румянец», – писал в начале ХХ века князь Тенишев про крестьянок Владимирской губернии.

Сами русские девушки желали себе быть дородными, о чем свидетельствуют тексты множества заговоров: «Всех я трав выше, лазоревых цветков я зрелее, всех белее и румяней», «плечами плечиста, грудями грудиста, лицом круглолица, на щеках алолица».

2. «Чада и челядь питает» – хозяйственность

«Изба в Вологодской губернии», 1925, Николай Терпсихоров Public Domain Public Domain

Чешский иезуит Иржи Давид, живший в Москве в 1680-е годы, писал, что русские женщины «плавно шествуют в высоких башмаках, из-за которых не могут бегать и ходить быстро». Среди качеств знатной женщины плавность манер и походки очень ценилась. Так ходить знатных девушек учили с детства. При этом в источниках не упоминается, что русские ценили в женщинах праздность. Наоборот, источники по истории купечества, к примеру, показывают, что женщины часто сами управляли капиталами и производствами, в том числе в допетровское время. В деревенских общинах «большухи», пожилые женщины-главы семейств, были полноправными участницами сельского схода.

Как пишет историк русских женщин Наталья Пушкарева, «идеал супруги был ориентирован на женщину профессионально не занятую, которая усердно работает по дому, “чада и челядь питает”, “чинит медоточное житие” и дает “много користи дому”».

При этом как неотъемлемые качества настоящей женщины ценились скромность и религиозность («тихость»). Как пишет Пушкарева, «под “доброй женой” разумелась жена “покоривая, смиренная, тихая.”» Этому идеалу старались быть верны и дворянские, и купеческие жены в эпоху Российской империи: в молодых дворянках воспитывали скромность, изящество и легкость манер, а купеческие дочери и жены были подчеркнуто религиозны.

3. «Нежны лицом и телом» – личная гигиена

«За туалетом. Автопортрет», 1909, Зинаида Серебрякова Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Все русские женщины без различия достатка ухаживали за лицом и телом – разными были только средства. Баня была у каждой семьи, даже у самых бедных. В баню ходили по нескольку человек или всей семьей, 1-2 раза в неделю, кроме того, в ней можно было и просто помыться в теплое время года. В холодные месяцы, не растапливая специально баню, можно было помыться в остывающей печи, тем более, что настоянная в воде зола – щелок – и так использовалась для стирки белья и мытья тела.

Для тонуса и белизны лица и тела использовали действенные народные средства: молочную сыворотку, огуречный рассол, травяные отвары. Одно из лучших народных средств для натурального румянца, по мнению самой императрицы Екатерины II – обтирание лица льдом. Как писал ее кабинет-секретарь Адриан Грибовский, она приказывала обтирать себе лицо ледышками каждый день во время наколки чепца. Ирландка Марта Вильмот, посетившая Россию в екатерининские времена, писала: «Каждое утро мне приносят пластинку льда толщиной со стекло стакана, и я, как настоящая русская, тру им щеки, от чего, как меня уверяют, будет хороший цвет лица».

4. «Коса – девичья краса» – особое отношение к волосам

Девушка с косами. Портрет А.А. Добринской, 1910, Василий Суриков Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова, Красноярск Красноярский художественный музей им. В.И. Сурикова, Красноярск

Деревянный или костяной гребень для девушки – такая же ценность, как бородочёс для мужчины. Гребни украшали солярными символами, а волосы старались отрастить как можно длиннее, каждый день расчесывали их подолгу и заплетали в косы. Волосы были одним из главных женских символов, их заплетали в одну косу девушки, а замужние женщины – в две косы. Если супруг нежданно скончался, эти косы обрезали в знак траура. Обряд заплетения подругами двух кос своей подруге-невесте был одним из древних обрядов женской инициации.

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За волосами ухаживали, мыли их кислым молоком, кипяченым квасом, ополаскивали отваром крапивы или ромашки. При этом важно, что у знатных женщин волосы вообще не были видны из-под головных уборов. Наслаждаться красотой волос своей жены и даже расчесывать их имел право только муж.

5. «Ежедневно красясь, они достигают успеха» – важность косметики

Московская девушка 17 века, 1903, Андрей Рябушкин Русский музей Русский музей

Древняя Русь почти не знала пудры, помады, белил для лица и других косметических средств. Они стали популярны среди русских женщин с XV-XVI веков, уже после того, как на русскую моду повлияла мода ордынских княжон и ближневосточных красавиц.

«Муж обязан давать жене краски, так как у русских существует обыкновение краситься; это так обычно между ними, что ни сколько не считается позорным», – писал англичанин Энтони Дженкинсон в XVI веке. «Они так намазывают свои лица, что почти на расстоянии выстрела можно видеть налепленные на лицах краски; всего лучше сравнить их с женами мельников, потому что они выглядят, как будто около их лиц выколачивали мешки муки; брови они раскрашивают в черную краску».

У нас есть отдельные материалы о том, почему русские женщины были вынуждены носить так много косметики, и о том, как эта мода подошла к концу. Тем не менее, и в XIX веке, и в современной нам России красавицы отличались и отличаются умением использовать макияж. Ещё английский поэт Джордж Турбервилль, побывавший в Москве в XVI столетии, отмечал: «ежедневно красясь, они достигают успеха, наложат краски так, что и самого благоразумного введут легко в заблуждение, если он доверится своим глазам».