Как жили одинокие женщины на Руси?

Почему для женщины было плохо оставаться незамужней? Кто такие вековухи» и могли ли вдовы вновь выйти замуж?



Не носить один башмак или одну серьгу, не заплетать одну косу, не нарушать парность предметов. Русские суеверия гласили, что женщина, не соблюдающая эти правила, может остаться одинокой (если она ещё в девушках), а если замужем – овдоветь.

Одиночество женщины в деревне – одна из самых тяжёлых участей, ведь крестьянское хозяйство требует наличия минимум двух человек, чтобы выживать в течение года. Но конечно, одиноких женщин было много. Как они жили в русской деревне классического периода – примерно с XVI по конец XIX века?

Вдовы

«Портрет Анны Ивановны Сычковой, матери художника», Федот Сычков, 1898 Мордовский музей изобразительных искусств Мордовский музей изобразительных искусств

Овдоветь – это, как говорили в деревне, «живой смертью умереть». Совершеннолетие в мире русских крестьян наступало для мужчины и женщины только со вступлением в брак. Взрослая женщина, потерявшая мужа из-за войны, мора, или несчастного случая, сразу же переходила в иной статус – в правовом, экономическом, социальном и ритуальном планах.

После смерти мужа вдова должна была носить траур по нему дольше всех родственников – до года. В это время она носила особую траурную, или «кручинную», одежду – белого цвета, только по краям вышитую красной полосой. У женщины в это время было несколько смен «кручинного» наряда – для дома, для выхода в село, для церкви.

Где жила вдова? Если она прожила с мужем меньше года и у них не было детей, или были девочки, женщина возвращалась в родительский дом. Вдова с мальчиками оставалась в семье своего свекра, где она большим уважением, как правило, не пользовалась. Но никто её там не удерживал, и были случаи, когда вдовы уходили, оставив детей на попечение семьи своего покойного мужа.

Погорельцы, 1871, Прянишников И. М. Новосибирский художественный музей Новосибирский художественный музей

Женщины в возрасте более 40 лет, овдовевшие без детей, селились отдельно. Им, как и вообще любым вдовам, помогала деньгами община. Считалось, что «вдовье дело – сиротское», вдовам, как и сиротам, было принято помогать, не только деньгами. Нарубить дров и лучин на зиму, натаскать воды, убрать урожай и смолотить зерно – всё это вдовам, особенно одиноким или с малыми детьми, помогали делать друзья и соседи. А вот обижать, притеснять вдов, тем более с детьми, в деревне считалось страшным грехом. Обидчика вдов жестоко наказывали.

Даже если вдова оставалась одна, то по русским законам, ей обязательно полагалась часть нажитого имущества. Какая именно часть – зависело от количества прожитых вместе лет. Пожилая вдова получала имущество мужа и избу (или даже усадьбу, если семейство было зажиточным}. По завещанию мужа, или по обычаю, если у мужа не было братьев, вдова также часто наследовала недвижимость и коммерческие предприятия (которые могли быть и у крестьян), и дальше распоряжалась от своего имени. Поэтому в дореволюционной России было так много вдов-предпринимательниц.

Вдова, живущая с детьми и ведущая сама хозяйство, называлась «большухой» и обладала уважаемым статусом матери семейства. Она посещала сельский сход как владелец двора, имела право голоса. Такая женщина могла пригласить домой и взять в мужья одинокого мужчину, даже не вдовца, что нисколько не считалось зазорным. Она могла также жить отдельно, получая содержание от сыновей. В деревне очень ценили трудолюбие и осознавали, что любое хозяйство нужно вести, а значит, должны быть крепкие семьи.

Старая крестьянка с клюкой, 1830-е, Венецианов А. Г. Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Но спустя год вдовства, вдова, особенно молодая и бездетная, могла снова выйти замуж. Об этом начинали думать буквально сразу после смерти мужа – например, существовала примета не застегивать ворот на рубахе покойного, или не завязывать на нём пояс – чтобы скорее вступить в следующий брак. Вдовы могли выходить замуж и в 40, и в 50 лет. Правда, если женщина выходила замуж во второй раз, не устраивали девичника, а к венцу невеста шла с открытым лицом. Приданого в таких браках не было, как и свадебного поезда и крупного празднования – собирались только близкие родственники.

«Вековухи»

Знахарка, Журавлев Ф.С. Калужский областной художественный музей Калужский областной художественный музей

Конечно, были девушки, у которых семейная жизнь не складывалась. К примеру, родители считали неприличным выдать замуж младшую дочь вперёд старшей, и, пока старшая искала жениха и ходила по вечеркам и посиделкам, младшая даже и не начинала, да так и оставалась «в девках». Конечно, были и девушки, которым просто не удавалось найти пару по душе. Крестьянское общество относилось к ним так жестоко, что сегодня это неприятно удивляет.

Засидевшихся в девках называли разными обидными прозвищами: вековуха, однокосок, седокосая, переспелок. Такую девушку родители могли даже возить на санках по деревне, предлагая: «Надолба, надолба! Кому надо надолбу?» В случае согласия какой-то семьи могли тут уже «ударить по рукам» и заключить брак на следующий же день.

Остаться «вековухой» считалось в деревне великим позором – считалось, что такая женщина не реализовала свой потенциал плодородия. Даже хромота, косоглазие, горбатость не считались препятствием для женитьбы.

Если замуж выйти никак не удавалось, а девушка становилась старше 25 лет, молодежь переставала приглашать ее на свои посиделки, ей запрещалось носить девичьи наряды – она становилась «девкой-нерядихой». Теперь одежда ее была темных цветов, как у вдов и старух. Вековуха обычно жила отдельно от своей семьи в особой постройке, где вела своё собственное хозяйство.

Вдовы и вековухи, несмотря на свое несколько ущемленное положение, считались в деревне носительницами телесной и духовной чистоты. Как таковые, они выполняли множество важных обрядовых функций – прежде всего связанных с переходом в мир иной. Как символы пустоты и непарности, вдовы и вековухи не посещали свадеб, родин, крестин – зато участвовали в обряжании и обмывании покойников, дежурили при теле до его похорон, вообще поддерживали и хранили погребальные традиции.

Опахивание, 1876, Мясоедов Г.Г. Государственный Русский музей Государственный Русский музей

Также важной «работой» было распространенное во многих губерниях «опахивание» пахотной земли непорочными женщинами – вековухами и вдовами, при этом в плуг запрягалась беременная женщина. Этот важный ритуал должны были проводить лишь символически «бесплодные» женщины в темноте ночи, чтобы, от противного, земля при наступлении дня была плодородной.

Многие вековухи и вдовы, пробыв много лет в этом статусе, в пожилом возрасте начинали заниматься лекарством и знахарством. Но были в русской деревне и женщины, ещё в детстве решившие, что будут жить в одиночестве.

«Чернички»

Христова невеста, 1913, Нестеров М.В. Приморская государственная картинная галерея Приморская государственная картинная галерея

«Черничками» назывались девушки, пошедшие не по семейному пути жизни, а по пути служения Богу. «Черничка» – женский род от слова «чернец» – монах, послушник, принадлежащий к «черному» (безбрачному) духовенству. Чтобы стать «черничкой», девушка должна была сразу по вступлении в брачный возраст – это когда девушку начинает звать на посиделки и вечеринки деревенская молодежь – объявить, что не желает выходить замуж. Такое могло произойти по причине особой набожности девушки – или из-за обета, данного ее родителями.

Объявив о своем желании, девушка должна была раздарить все свои красочные девичьи наряды и носить темную одежду, как вековухи или вдовы. Коса тоже символически обрезалась со словами «Как волосы не срастутся, так я не вернусь в девичью жизнь».

«Черничке» ее семья строила на дворе отдельное помещение (его называли, как у монахов, «келия»), где та жила, вела свое хозяйство и питалась только постной пищей. Главными функциями чернички в деревне были обряды, связанные с погребением. Черничек приглашали читать над покойными Псалтирь, обряжать и обмывать тела. К черничкам, в отличие, например, от вековух, относились с особым уважением и почтением – ведь такая женщина как бы принесла своё плодородие и жизненные функции в жертву Господу и превратила жизнь в служение.

«Черничка» зарабатывала на жизнь той нехитрой мздой, которую ей платили родственники умерших. Они также одаривали черничек продуктами, отрезами ткани и прочим. Но главное – чернички помогали батюшкам и дьяконам в церкви. Они хорошо знали порядок служб и тексты молитв. Они также могли обучать деревенских детей грамоте. Достигнув зрелого возраста, «чернички» могли стать полноценными монашками. В древней Руси считалось, что истинными монашествующими могут быть лишь безгрешные женщины, с раннего возраста посвятившие себя Господу.