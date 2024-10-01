Скульптуры из… СОЛОМЫ появились в Нижнем Новгороде

Влюбленная пара, плывущая в лодке; забавная пара улиток; девочка, читающая книгу в обнимку с любимым мишкой – на создание огромных скульптур потребовалось четыре тонны соломы!

Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com

Галерея соломенных скульптур, объединенных темой “Семейные истории”, появилась в рамках фестиваля “Энергия +” в Автозаводском парке в Нижнем Новгороде. Материал выбрали как символ одновременно силы и хрупкости природы, который в руках мастеров превращается в арт-объект.

Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com

Над скульптурами работали 17 художников из Москвы, Омска, Перми, Красноярска, Рязани, Тулы, Тольятти и других городов. Первоначальный проект создавала нейросеть, а они воплощали его в жизнь.

Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com

В день открытия площадки гости фестиваля помогали мастерам работать над скульптурами, и сами скрепляли их элементы скобами, приматывали веревки и пришивали соломенные фрагменты.

Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com

Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|/ vk.com

Полюбоваться соломенными скульптурами можно до конца сентября.

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