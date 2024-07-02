Каким известным персонажам в Самаре установлены памятники?

На улицах Самары то и дело можно встретить бронзовую скульптуру героев фильмов, книг и других произведений искусства. Узнаете всех?

Потренируйте интуицию и листайте вниз за ответами.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1. Памятник солдату Швейку

Александра Гузева Александра Гузева

В 1918 году автор романа Ярослав Гашек жил в Самаре. На доме, где чешский писатель останавливался, установлена также памятная табличка. Читайте подробнее о приключениях Гашека в России тут.

2. Памятник Аксаковым и аленькому цветочку

Александра Гузева Александра Гузева

В 2021 году в Самаре открыли сквер, посвященный Аксаковым, и скульптурную композицию. На скамейке сидит писатель Сергей Аксаков, за ним стоит его сын Григорий, который был самарским губернатором. А перед ним стоит внучка Ольга, протягивая ему аленький цветочек - тот самый из его одноименной сказки, вдохновленный народным сюжетом про красавицу и чудовище.

3. Скульптурная композиция «Бурлаки на Волге»

Александра Гузева Александра Гузева

В бронзовой раме на мольберте угадывается известная картина — «Бурлаки на Волге» Ильи Репина. Сюжет для своего шедевра он подсмотрел именно тут, в окрестностях Самары, поэтому в 2014 году к юбилею писателя, его картину увековечили еще и в бронзе на набережной Волги.

4. Памятник товарищу Сухову

Александра Гузева Александра Гузева

«Вот, доберусь до Волги, а там и до Самары рукой подать», — говорил знаменитый персонаж советского фильма «Белое солнце пустыни». И теперь на набережной Волги в его родном городе установлен памятник красноармейцу.

5. Памятник Дяде Степе

Юрий Стрелец/Sputnik Юрий Стрелец/Sputnik

В пешеходной зоне на улице Ленинградской ото всех сторон виднеется почти 6-метровая статуя знаменитому литературному герою из детской поэмы Сергея Михалкова. Добрый великан милиционер Дядя Степа окружен детьми.

6. Памятник Буратино

Анар Мовсумов/Sputnik Анар Мовсумов/Sputnik

К 130-летию Алексея Толстого, автора детской книги «Золотой ключик», в его родной Самаре установили бронзовый памятник узнаваемому деревянному мальчику.

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене