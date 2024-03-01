Узнай Нижегородскую область с новым фильмом проекта VK Места

Блогеры побывали в Нижнем Новгороде и его окрестностях и посетили самые необычные локации «столицы закатов».

Фильм «VK Места. Нижегородская область» вышел на площадке VK Видео.

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Популярные блогеры Настя Рыжик и Марк Еремин отправились в путешествие по туристическим маршрутам и необычным местам региона.

Съемочная группа посетила современный центр Пакгаузы. Основой для этого культурного пространства стали ажурные металлические конструкции, оставшиеся в Нижнем Новгороде после Всероссийской промышленно-художественной выставки XIX века.

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Заехали и в Городец, родину городецкой росписи, знаменитого художественного промысла.

А еще попробовали на себе активный отдых:

освоили азы футбола на стадионе «Нижний Новгород»;

сплавились на сапах по реке Сурынь;

увидели город с воздуха;

посетили мастер-класс езды на скейтборде с хохломской росписью, еще одним местным промыслом.



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