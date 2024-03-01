Узнай Нижегородскую область с новым фильмом проекта VK Места

Фильм «VK Места. Нижегородская область» вышел на площадке VK Видео.
Популярные блогеры Настя Рыжик и Марк Еремин отправились в путешествие по туристическим маршрутам и необычным местам региона.
Съемочная группа посетила современный центр Пакгаузы. Основой для этого культурного пространства стали ажурные металлические конструкции, оставшиеся в Нижнем Новгороде после Всероссийской промышленно-художественной выставки XIX века.
Заехали и в Городец, родину городецкой росписи, знаменитого художественного промысла.
А еще попробовали на себе активный отдых:
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