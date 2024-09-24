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Новый нижегородский фуникулер: элеватор в кремль

Галереи
Анна Попова

Пресс-служба правительства Нижегородской области
Новый фуникулер в Нижнем Новгороде открылся на месте утраченного исторического. Его станции соединяют площадь Народного Единства и Рождественскую улицу с Нижегородским кремлем.

Общественное достояние

Исторический фуникулер – первый в России – между Северной и Часовой башнями открылся здесь в 1896 году. “Кремлевский элеватор”, как его тогда назвали, построили ко Всероссийской промышленной и художественной выставке. Он был важной частью транспортной системы города, его вагоны доставляли пассажиров к станциям трамвайной линии. 

Общественное достояние

Фуникулер проработал до 1926 года – его вытеснил современный транспорт, и со временем он разрушился. Пять лет назад археологи обнаружили старые конструкции, а в 2021-м на его месте началось строительство нового. Увидеть фрагменты исторической конструкции – в частности фундамент водонапорной башни элеватора – можно через остекленный пол верхней станции.  

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Пресс-служба правительства Нижегородской области

Трасса новой линии чуть больше 130 метров. Новый фуникулер будет работать круглый год. Вагончик новой трассы вмещает до сорока человек. Путешествие в одну сторону займет всего несколько минут и стоит 200 руб. 

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