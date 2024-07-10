9 способов увидеть Москву с необычной стороны

Сто раз бывали в Москве? Предлагаем посмотреть на нее в абсолютно неожиданном ракурсе! Будет интересно даже москвичам.

1. Проехать по МЦК

МЦК Пресс-служба Правительства Москвы Пресс-служба Правительства Москвы

Всего полтора часа нужно, чтобы проехать полный круг по Малому кольцу Московской железной дороги. Поедете вы на современном удобном электропоезде с большими окнами, из которых город предстанет с необычного ракурса. Кроме того, павильоны многих станций МЦК – памятники модерна начала XX века, ведь дорогу строили для грузового сообщения в регионе в 1902-1907 годах.

Бывшее здание вокзала на станции Канатчиково в Москве A.Savin, Wikipedia A.Savin, Wikipedia

МЦК вполне можно использовать как туристический маршрут – на станциях есть автоматы с газировкой и снеками, а ещё от МЦК удобно добраться до многих московских парков: Ботанического сада, Покровского-Стрешнева, Измайловского лесопарка и парка «Лосиный остров».

2. Пойти в настоящий лес

Пруд «Лось» в «Лосином Острове» Никита Андреев (CC BY-SA 4.0) Никита Андреев (CC BY-SA 4.0)

«Лосиный остров» – национальный парк, треть которого расположена в черте Москвы. И даже эта треть делает его самым большим натуральным лесом в черте города во всей России. Он очень древний – как «Лосиный остров», или просто «Лось», этот массив известен с 1406 года, и всегда был заповедным. Здесь охотились цари, например, в 1564 в Лосе ходил на медведя Иван Грозный. Прогуливаясь по длинным просекам Лосиного острова, вы наверняка встретите его главных обитателей, которые давно привыкли к людскому соседству. Главное – не приближаться к лосям, это опасно для жизни.

3. Посетить Крылатские холмы

Вид со стороны парка "Крылатские холмы" Сергей Булкин/NEWS.ru/TASS Сергей Булкин/NEWS.ru/TASS

Ещё одно место с интересными видами – парк «Крылатские холмы» на западе столицы. Это место – самое рельефное в городе, несколько холмов тут натуральные, а несколько – насыпные. Они настолько крутые, что зимой здесь организуют горнолыжную трассу. Но главное тут – панорамные виды, на которые можно любоваться круглый год.

4. Посмотреть на город с водной глади

В речном электротрамвае можно кататься по карте Тройка Денис Воронин/Агентство «Москва» Денис Воронин/Агентство «Москва»

С недавнего времени по Москве-реке стали регулярно ходить плавучие электротрамваи. Отправиться в «экскурсию» на них гораздо дешевле, чем на обыкновенных речных трамвайчиках. Сейчас действуют два маршрута, которые помогают посмотреть на самый центр города с водной глади. И всего за 150-350 рублей.

5. Пройти по стеклянному полу в Останкинской башне

Женщина на смотровой площадке Останкинской телебашни Сергей Карпухин/TASS Сергей Карпухин/TASS

Как увидеть Москву с высоты птичьего полёта, при этом никуда не вылетая? Конечно, с Останкинской телебашни. Здесь две смотровых площадки – одна крытая, но со стеклянным полом (толщина стекла – 7 миллиметров), на вторую можно выйти только в хорошую погоду. И, конечно, ресторан «Седьмое небо» со вращающимся полом – можно заказать что-то и неспешно вращаться вокруг башни, осматривая Москву.

6. Зайти в дворянские усадьбы

Здание посольства Италии в Денежном переулке в Москве Павел Бедняков/Sputnik Павел Бедняков/Sputnik

Несколько раз в год у нас есть шанс посмотреть на старую Москву не с улиц, а изнутри – когда правительство города открывает доступ в исторические особняки и усадьбы, которые заняты государственными учреждениями и иностранными посольствами. Это случается в Дни исторического и культурного наследия, расписание можно уточнить на mos.ru. И хотя в некоторые усадьбы нужно записываться сильно заранее, это стоит потраченных усилий. Интерьеры особняков московских богачей прошлого просто невероятны.

7. Сходить на старый московский рынок

Продавец арбузов и дынь на Преображенском рынке Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Последний московский рынок без фудкортов и магазинов, Преображенский рынок стоит на месте снесённых построек Преображенского старообрядческого монастыря. Закупиться здесь продуктами – настоящий шанс почувствовать атмосферу старых московских рынков, которую усиливают старинные башни ограды бывшего монастыря.

Кстати, Преображенская старообрядческая община существовала в годы советской власти – Церковь Воздвижения Креста Господня не закрывалась и при коммунистах. Действует она и сейчас, хотя на территорию общины посторонним вход запрещён.

Территорию рынка неоднократно пытались отдать застройщикам, но простые горожане уже много раз отстояли «свой» рынок, который популярен за счёт доступных цен.

8. Погулять по поселку художников

Поселок «Сокол», известный также как «Поселок художников» Александр Авилов/Агентство «Москва» Александр Авилов/Агентство «Москва»

Самое известное «дачное место» в черте города, поселок художников «Сокол» – реализация проекта «города-сада», сочетающего в себе лучшие черты города и деревни. Поселок был распланирован в 1920-е годы, и до сих пор сохранен как памятник градостроительства.

«Сокол» создавали на средства жилищно-кооперативного товарищества, вступительные взносы в которое были по карману только советской элите. Итоговая цена коттеджа в поселке доходила до 6 600 рублей (милиционер в те годы получал меньше 50 рублей в месяц, специалист-инженер – около 120 рублей). Поэтому большинство домов здесь всегда принадлежали состоятельным семьям – и сами дома, как и вся территория посёлка, прекрасно выглядят, многие дома – выдающиеся образцы архитектуры и дизайна. Гулять по посёлку «Сокол» – одно удовольствие, не в последнюю очередь потому, что здесь нет автомобильного движения.

9. Увидеть Москву XIX века на улицах Покровка и Школьная

Прохожие на Покровке в Москве Алексей Майшев/Sputnik Алексей Майшев/Sputnik

Покровка, уходящая в сторону бульваров от метро «Китай-город» – самая сохранившаяся улица дореволюционной Москвы. В 1930-е здесь снесли только церковь Успения, а все гражданские здания по обеим сторонам улицы – остались такими же, какими они были при царях. Как тогда, так и сейчас улица бурлит магазинами и ресторанами, а извилистые переулки по правой стороне улицы ведут в древние районы центра – на Ивановскую горку и Хитровку.

Школьная улица Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

Школьная улица на Рогожской заставе (метро Площадь Ильича) – ещё один пример сохранившейся почти полностью торговой улицы XIX века. Только торговля здесь была оптовой. Школьная – необыкновенно широкая для местных улиц, потому что здесь разъезжались и разворачивались сотни телег, фур и обозов. Крестьяне и купцы везли в Москву свои товары, а на Школьной были оптовые лавки и склады. Эти здания сохранились, и на Школьной чувствуешь себя, будто на съёмочной площадке фильма про старую Москву!

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