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Канатная дорога на ВДНХ: ретрофутуристическое путешествие!

Галереи
Анна Попова

ВДНХ
В Москве в августе заработала самая длинная канатная дорога города. Ее протяженность составляет 769 метров. Путешествие на высоте 32 метров от станции «Южная» у главного входа на ВДНХ до «Северной» у павильона «Республика Беларусь» занимает шесть минут. Вдвое быстрее, чем пешком.

Поклонники фантаста Кира Булычева при виде кабинок «Воздушного трамвая» наверняка испытают дежа-вю. Это же те самые флипы, на которых Коля Герасимов собирался долететь до космодрома! В каждой могут поместиться восемь человек, а за час 18 кабинок канатки могут перевезти тысячу человек.

Агентство "Москва"

«Воздушный трамвай» – вторая городская канатка. Первая, протяженностью 720 метров, работает на Воробьевых горах. Теперь на ВДНХ работает не только самая длинная канатная дорога в столице, но еще и одна из самых высоких, расположенных в парках развлечений.  

vdnh.ru

vdnh.ru

vdnh.ru

Работает новый аттракцион до 22 часов, а в выходные – до 23. Так что у поклонников атмосферных прогулок есть неплохой шанс рассмотреть ВДНХ на фоне ночного неба. 

Агентство "Москва"

vdnh.ru

Агентство "Москва"

Агентство "Москва"

Поездка на канатке обойдется от 300 до 550 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели. Для детей ростом до 100 см путешествие бесплатно. 

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