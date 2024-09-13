Канатная дорога на ВДНХ: ретрофутуристическое путешествие!

В Москве в августе заработала самая длинная канатная дорога города. Ее протяженность составляет 769 метров. Путешествие на высоте 32 метров от станции «Южная» у главного входа на ВДНХ до «Северной» у павильона «Республика Беларусь» занимает шесть минут. Вдвое быстрее, чем пешком.

Поклонники фантаста Кира Булычева при виде кабинок «Воздушного трамвая» наверняка испытают дежа-вю. Это же те самые флипы, на которых Коля Герасимов собирался долететь до космодрома! В каждой могут поместиться восемь человек, а за час 18 кабинок канатки могут перевезти тысячу человек.

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

«Воздушный трамвай» – вторая городская канатка. Первая, протяженностью 720 метров, работает на Воробьевых горах. Теперь на ВДНХ работает не только самая длинная канатная дорога в столице, но еще и одна из самых высоких, расположенных в парках развлечений.

Работает новый аттракцион до 22 часов, а в выходные – до 23. Так что у поклонников атмосферных прогулок есть неплохой шанс рассмотреть ВДНХ на фоне ночного неба.

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Поездка на канатке обойдется от 300 до 550 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели. Для детей ростом до 100 см путешествие бесплатно.

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