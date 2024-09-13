Канатная дорога на ВДНХ: ретрофутуристическое путешествие!

Поклонники фантаста Кира Булычева при виде кабинок «Воздушного трамвая» наверняка испытают дежа-вю. Это же те самые флипы, на которых Коля Герасимов собирался долететь до космодрома! В каждой могут поместиться восемь человек, а за час 18 кабинок канатки могут перевезти тысячу человек.
«Воздушный трамвай» – вторая городская канатка. Первая, протяженностью 720 метров, работает на Воробьевых горах. Теперь на ВДНХ работает не только самая длинная канатная дорога в столице, но еще и одна из самых высоких, расположенных в парках развлечений.
Работает новый аттракцион до 22 часов, а в выходные – до 23. Так что у поклонников атмосферных прогулок есть неплохой шанс рассмотреть ВДНХ на фоне ночного неба.
Поездка на канатке обойдется от 300 до 550 рублей в одну сторону в зависимости от дня недели. Для детей ростом до 100 см путешествие бесплатно.
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