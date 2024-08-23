Топ-5 самых дорогих номеров в отелях Москвы (ФОТО)

Ночь в «посольском» люкс в Метрополе с видом на Большой театр стоит 230 тысяч рублей. Пентхаус-люкс в Арарат-Хайяте — чуть больше полумиллиона. А самый дорогой люкс в Национале прямо напротив Кремля стоит 128 тысяч. Но это копейки по сравнению с номерами этих отелей.
370 квадратных метров в сталинской высотке с видом на Москву-реку и бизнес-центр Москва-Сити.
490 квадратных метров с собственной сауной и видом на Садовое кольцо.
328 метров в двух шагах от Красной Площади и Кремля и, как говорится на сайте, с видом на «оживленный центр Москвы». Говорят, Канье Уэст жил в этом отеле даже дешевле!
309 квадратных метров с открыточном видом на Москву – Красная Площадь, Храм Василия Блаженного и Кремль.
Сравнительно небольшой номер в 255 квадратных метров, однако, имеет выход на панорамную террасу с видом на центр Москвы.
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