Топ-5 самых дорогих номеров в отелях Москвы (ФОТО)

В столице можно остановиться не только в президентском, но даже в императорском люксе! Посмотрите, как выглядят самые роскошные интерьеры, которые по карману лишь звездам.

Ночь в «посольском» люкс в Метрополе с видом на Большой театр стоит 230 тысяч рублей. Пентхаус-люкс в Арарат-Хайяте — чуть больше полумиллиона. А самый дорогой люкс в Национале прямо напротив Кремля стоит 128 тысяч. Но это копейки по сравнению с номерами этих отелей.

5. Президентский люкс в отеле Radisson Collection «Украина» – от 770-960 тысяч рублей

370 квадратных метров в сталинской высотке с видом на Москву-реку и бизнес-центр Москва-Сити.

4. Королевский люкс в Лотте Отеле – 1,350 млн. рублей

490 квадратных метров с собственной сауной и видом на Садовое кольцо.

3. Люкс «Королевский Север» в отеле Four Seasons – 2,3 млн рублей

328 метров в двух шагах от Красной Площади и Кремля и, как говорится на сайте, с видом на «оживленный центр Москвы». Говорят, Канье Уэст жил в этом отеле даже дешевле!

2. Императорский люкс в The Carlton – 2,4 млн рублей

309 квадратных метров с открыточном видом на Москву – Красная Площадь, Храм Василия Блаженного и Кремль.

1. Президентский люкс в Stella di Mosca – 2,6 млн рублей

Сравнительно небольшой номер в 255 квадратных метров, однако, имеет выход на панорамную террасу с видом на центр Москвы.

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