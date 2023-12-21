Топ-4 гастрономических театров Москвы

С помощью еды, видео- и аудиоряда режиссеры вместе с шеф-поварами рассказывают истории о мире, стране и самих зрителях.

1. Krasota

Пресс-служба Пресс-служба

Ресторан-бар вмещает всего 20 мест и объединяет в себе иммерсивное и гастрономическое искусство. Сидя за большим круглым столом, гости наблюдают за масштабными видеопроекциями. Например, на представлении Imaginary Russia («Воображаемая Россия») можно, как в машине времени, перемещаться из Древней Руси в СССР и современность.

Гости попадают в затемненный круглый зал без окон, смена блюд происходит динамично и не дает заскучать. Действие разворачивается как в тарелках, так и вокруг: на стенах и столах идет видеоряд, погружающий в соответствующие исторические моменты, заставляя поностальгировать или переосмыслить прошлое.

Пресс-служба Пресс-служба

«В проекте мы экспериментируем, как расшифровывать изображения в еду и вызывать разные чувства, – рассказывает шеф-повар проекта и холдинга White Rabbit Family Владимир Мухин. – Успех в этом процессе приходит только благодаря реальному человеческому опыту. Например, мой личный опыт попадания в ужасный шторм во время плавания в Норвегии позволил передать ощущение пристани с картины Айвазовского “Девятый вал” на одном из ужинов».

Пресс-служба Пресс-служба

В гастротеатре Krasota уже прошли ужины, посвященные России и искусству восьми русских художников. Например, в Imaginary Art («Воображаемое искусство») переосмысливаются произведения Репина, Петрова-Водкина, Шагала и других. А в январе здесь состоится премьера нового сета Imaginary Future («Воображаемое будущее»), где будут рассказаны семь историй о возможных вариантах будущего, от строительства мегаполисов на дне океана до мирового господства искусственного интеллекта.

Адрес: Москва, Романов пер., 2, стр. 1

Билеты: от 23 500 руб.

Сайт

2. SVET

Пресс-служба Пресс-служба

Это шоу о путешествии в воображаемом экспрессе по человеческим порокам. Гости сидят в зале, где столы расставлены параллельно друг другу. На стенах меняется визуальный ряд: космос, море, абстракции, виды из окна купе. Периодически звучит живой вокал. Зрителю предлагают рассуждения на актуальные темы современности – деньги, секс, праздность, власть, эго. Не случайно и само название – Guilty Show (на русский можно перевести как «Шоу стыда» или «Шоу вины»).

Пресс-служба Пресс-служба

Всего шесть актов, в перерывах сервируется ужин от шефа Станислава Песоцкого, главного популяризатора «нордика» (скандинавского направления в гастрономии) в России.

Пресс-служба Пресс-служба

«У нас шоу имеет набор разных “пазлов”, и еда является одним из них, – рассказал Песоцкий. – Например, в блоке “Праздность” мы находимся на дне океана. Сам сюжет и сцена говорят о море, поэтому еда в тарелке морского происхождения: несколько видов икры, водорослей, треска и т. п. Тут не пришлось ничего додумывать. А в блоке “Эго” история про то, что всегда скрыто от глаз. Есть “оболочка” человека, а есть “начинка”, поэтому была идея передать образ пустоты через скрытую подачу. Человек получает залитую светом белую тарелку, и только разбивая белоснежную конструкцию на ней, докапывается до “истины”».

Адрес: Москва, Подкопаевский пер., 4а

Билеты: 18 000 руб.

Сайт

3. Madison

Пресс-служба Пресс-служба

На шоу Mad Girls зрителей переносят в атмосферу американского кабаре начала XX века. Эффектные героини в окружении роскошных декораций – среди бархата, стекла, дерева и бронзы – поют, танцуют, рассказывают свои истории и делятся мечтами. Шоу идет как на сцене, так и над ней (цирковые номера) и между столиками, которые официанты сервируют в коротких антрактах.

Пресс-служба Пресс-служба

Сет открывает паштет из утиной грудки в шоколадной глазури. Следом – мармеладная свекла с сыром лабне и чипсами из солода и морской гребешок с муссом из копченого сулугуни. На горячее – вырезка оленя с айоли из черного чеснока и фаршированный картофель. Яркое завершение – десерт с черной смородиной, кремом из чая анчан и кофейным тюилем.

Пресс-служба Пресс-служба

«Неотъемлемой частью задачи шоу были смелые решения – блюда должны быть на грани и вызывать различные эмоции, – поделился продюсер шоу Алексей Лысенко. – Так, например, появилось необычное сочетание гребешка с мармеладной свеклой. Это то, что мало кто попробует где-то еще».

Адрес: Ленинградский пр-т, 31а, стр. 1

Билеты: 7500–12 500 руб.

Сайт

4. «Зеркало.Life»

12 зрителей, 12 комнат, 24 актера, 1000 кв. м в центре Москвы. В этом пространстве проходит театральный променад с ужином в финале.

Как происходит прогулка? Подробности спектакля «Зеркало Карлоса Сантоса» держатся в строгой тайне, но вот что известно: сначала дюжина зрителей свободно движется по масштабному пространству – режиссер задает темп, то ускоряя, то замедляя повествование. Для 12 зрителей играют 24 актера. Каждый зритель переживает свой личный визуальный и аудиоспектакль, реагируя на действие, которое происходит рядом с ним.

Пресс-служба Пресс-служба

«Спектакль поднимает разные темы, говорит о жизни, о смерти, о фальши, о притворстве. Это похоже на поход к психологу, зрители не просто смотрят сцены, но пропускают их через себя или участвуют в этом действии», – делится впечатлениями в интернете пользователь catherine-catty.

Название спектакля организаторы объясняют так: Карлос – это писатель-мистик Кастанеда, а Сантос – Санта-Клаус, который исполняет желания.

Организаторы предупреждают, что в спектакле используется резкая смена света, и зритель может оказаться в замкнутом пространстве, что не для всех психологически комфортно.

В конце променада зрителей ждет простой ужин за общим столом, где каждый может выбрать себе еду по вкусу – рыбу или мясо, жареные и свежие овощи, сыры и вино. Здесь можно поделиться впечатлениями от пережитого с другими участниками, сравнить эмоции.

Пресс-служба Пресс-служба

Придумали и поставили это шоу режиссер Талгат Баталов и продюсер и ресторатор Евгений Кадомский по тексту драматурга Максима Курочкина.

Адрес: Большая Дмитровка, 32, стр. 1

Билеты: 5000–6900 руб.

Сайт

Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Telegram, VK, Одноклассниках и Дзене.