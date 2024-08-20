Как выглядит историко-археологический парк «Новый Херсонес» в Севастополе (ФОТО)

Новый музейный комплекс располагается в районе Карантинной бухты: в давние времена здесь находился пригород Херсонеса. Теперь же на этой территории построили музеи Античности и Византии, Крыма и Новороссии и Музей христианства.

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Музей Крыма и Новороссии уже открыт для посетителей: в его интерактивных экспозициях можно погрузиться в прошлое и познакомиться с историей региона. Среди экспонатов Музея Античности и Византии – большая диоарама «Крещение войска князя Владимира в Херсонесе».

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Сюда же перемесят археологические находки, сделанные на территории «Нового Херсонеса». Их немало – почти семь миллионов артефактов. Купол трехэтажного Музея христианства напоминает о храме Святой Софии в Стамбуле – создать его хотел в 1913 году Николай II, но из-за Первой Мировой войны строительство было отложено.

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

Посетители могут прогуляться по восстановленному Византийскому кварталу и вдоль реки Героон, русло которой обнаружили во время раскопок, зайти в новый храм-парк во имя Святой Троицы и недавно отреставрированный Свято-Владимирский собор, построенный на месте крещения князя Владимира.

Константин Михальчевский/Sputnik Константин Михальчевский/Sputnik

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