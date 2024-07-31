20 главных шедевров Музея Востока в Москве

Коллекция задумывалась более 100 лет назад как собрание искусства советского Кавказа и Средней Азии. Но со временем множество старинных артефактов из Ирана, Индии, Китая, Кореи, Японии и других стран также вошли в фонды музея.

Куклы традиционного театра ваянг пурво с острова Ява, резные деревянные боги из Вьетнама, японские самурайские мечи и те самые китайские туфельки, которые надевали на туго забинтованные маленькие ножки... Можно бесконечно продолжать список того, что посетителя ждет в Музее Востока.

Он был создан в 1918 году, назывался «Ars Asiatica» и размещался в двух залах Исторического музея на Красной площади. Коллекция была собрана из вещей других музеев, даров частных коллекционеров и дипломатических миссий, а позже пополнялась экспонатами, добытыми в экспедициях сотрудниками музея.

Вот уже 40 лет постоянная экспозиция Государственного Музея Востока, состоящая из десятков тысяч экспонатов, располагается в городской усадьбе XIX века «Дом Луниных» на Никитском бульваре. Вот ее главные шедевры.

1. Кубок. Китай, XVI-XII вв. до н.э.

Музей Востока Музей Востока

Этот бронзовый кубок гу относится к древнекитайской ритуальной утвари. Во времена династии Шан из него совершались возлияния жертвенного вина. Своей формой кубок напоминает изящный цветок.

2. Сосуд в виде рога с протомой (нижней частью) Пегаса. Адыгея (Россия), 1-ая пол. IV в. до н.э.

Музей Востока Музей Востока

Уникальный древнегреческий серебряный кубок с позолотой был найден на территории современной Адыгеи в кургане-святилище. Сегодня он хранится в «Особой кладовой» музея вместе с другими памятниками археологии.

3. Голова Будды. Узбекистан, II-III вв. н.э.

Музей Востока Музей Востока

Еще один шедевр из раздела археологии – небольшого размера голова Будды, которую нашли в культовой буддийском центре Кара-тепе на территории современного Узбекистана. Позади кудрявой головы мы видим фрагмент сохранившегося нимба – мандорлы. Предполагается, что изначально была целая скульптура Будды, от которой осталась лишь эта часть.

4. Нисийские ритоны. Туркменистан, III-II вв. до н.э.

Музей Востока Музей Востока

В 1948 году в городище Старая Ниса на территории современного Туркменистана нашли эти эллинистические сосуды для вина из слоновой кости. Их нижняя часть (протома) выполнена в виде животного или фантастического существа. В собрании Музея Востока есть четыре ритона. На фото сосуды с крылатым кентавром (слева) и с крылатым львогрифоном.

5. Фугэн на слоне. Япония, XII век

Музей Востока Музей Востока

Среди сотен произведений искусства из Японии особенно выделяется эта деревянная статуя бодхисаттвы. Храмовая скульптура высотой в метр, считалось, приносила удачу.

6. Кэндзиро Канэда. «Орел на сосне». Япония, кон. XIX века

Музей Востока Музей Востока

Это подарок японского императора Мэйдзи по случаю коронации Николая II в 1896 году. Скульптурная композиция в 2.3 метра высотой выполнена из дерева и слоновой кости. Размах крыльев орла достигает 164 см. Вся композиция выставлена на фоне ширмы, на которой японские мастера вышили бушующее море.

7. Кимоно фурисодэ. Япония, XIX век

Музей Востока Музей Востока

Черный японский халат из шелка с вышивкой на тему традиционных мотивов (цветы и птицы) потрясает своей красотой. Фурисодэ буквально переводится как «длинный качающийся, струящийся рукав», и при высоте 183 см, размах рукавов насчитывает 140 см.

8. Миниатюра из рукописи «Бабур-наме». Северная Индия, XVI век

Музей Востока Музей Востока

Рукопись из 57 листов с миниатюрами - иллюстрированное жизнеописание шаха Бабура, основателя династии Великих Моголов. Батальные сцены, дворцовая жизнь, охота и пиры. На данной миниатюре изображено «Сражение под Узгендом при попытке Абу Бекра Дуглата овладеть Ферганой». Раритет приобрел русский коллекционер Алексей Морозов у персидских купцов на нижегородской ярмарке в 1906 году.

9. Ахмад. «Танцовщица с кастаньетами». Иран, 1826-1827 гг.

Музей Востока Музей Востока

Жемчужиной зала, посвященного искусству Ирана, является эта картина юной девушки, танцующей в шахском дворце – памятник искусству Каджарской династии. Придворный художник выписал танцовщицу с особым вниманием к традиционному орнаменту и цвету. Кроме того, можно бесконечно разглядывать детали ее костюма. Подобные картины украшали и сам дворец, и были частым дипломатическим подарком.

10. Нико Пиросмани. «Кутеж». Грузия, 1905-1907 гг.

Музей Востока Музей Востока

Это одна из самых известных картин грузинского мастера примитивизма и наивного искусства. В своем самобытном стиле он изобразил традиционное грузинское застолье. И по воспоминаниям очевидцев, писал с натуры и быстро, прямо пока герои чокались.

11. Святослав Рерих «Портрет Николая Рериха». Индия, 1928

Музей Востока Музей Востока

Украшением Мемориального кабинета Николая Рериха в стенах Музея Востока стал его портрет, написанный сыном. Главный гималайский пейзажист и исследователь Тибета и Индии изображен в восточных одеждах. За его спиной виднеются четыре фигуры, которые держат в руках предметы, олицетворяющие мудрость: меч, ларец, светильник и книгу. Ретроспективная выставка работ Николая и Святослава Рерихов была первой экспозицией музея в его нынешнем здании в 1984 году.

12. Александр Волков «Караван. Пустыня перед бураном». Узбекистан, 1922-1923 гг.

Музей Востока Музей Востока

Эта авангардная картина была написана в Узбекистане. В ней соединилась кубофутуристическая живопись и мотивы традиционного восточного искусства. Можно различить силуэты верблюдов и их погонщиков, а также ритм барханов. В Музее прямо рядом с картиной находится ее 3D тактильная копия для незрячих людей - и кажется, она станет подспорьем тем, кто не ощутил полноту эффекта , производимого полотном.

13. Портрет чиновника Ли Доксу. Корея, 2-я пол. XVIII — нач. XIX века

Музей Востока Музей Востока

Этот портрет представителя высшей бюрократии - яркий пример корейской живописи эпохи государства Чосон. Портретная живопись была очень распространена, и ее характерной особенностью было точнейшее воспроизведение облика человека. Поэтому на портрете мы увидим даже пигментные пятна на лице.

14. Шлем. Корея, XIX век

Музей Востока Музей Востока

Этот парадный шлем эпохи Чосон использовался не в сражениях, а в придворных церемониях. Иероглифы на медальоне под козырьком говорят о том, что доспех принадлежал командующему. Переднюю часть купола шлема украшает дракон, олицетворяющий силу и доблесть.

15. Буддийский патриарх Чанмэй-Лаоцзу. Китай, XVII век

Музей Востока Музей Востока

Традиционный китайский портрет был выполнен уже после смерти того, кто на него изображен, но все же с вниманием к деталям облика. Автор неизвестен, потому что считалось, что портретный жанр - удел ремесленников. Надпись гласит, что Чан Мэй — Длинные Брови — распрощался с миром после 85 лет жизни. Что ж, по портрету понятно, почему у патриарха было прозвище «длинные брови».

16. Кувшин. Тулово: Китай, период Юань (1279–1368), оправа: Иран, XIX век

Музей Востока Музей Востока

Уникальный кувшин сочетает две эпохи и две разные страны. Основа - ценный китайский фарфор с кобальтовым узором из лотосов и хризантем на белом фоне. Скорее всего оригинальный сосуд раскололся, поэтому иранские мастера дали ему вторую жизнь, сделав металлическую оправу. На ней изящный чеканый узор, а изогнутый носик завершается круглой розеткой с цветными вставками.

17. Ритуальная маска. Шри-Ланка, XIX в.

Музей Востока Музей Востока

Коллекция музея изобилует ритуальными атрибутами азиатских народов, в том числе и масками. Этот устрашающий экземпляр - маска демона восемнадцати болезней Мару Ракши. Фигура самого демона в центре, а по сторонам изображения болезней и увечий. Подобные изделия могли использоваться во время ритуальных действий - в данном случае врачевания, а могли служить оберегом в доме.

18. Кинжал. Индонезия, XVIII - нач. XIX века

Музей Востока Музей Востока

Такой кинжал «крис» – священный предмет, который обладает магической силой. Его волнообразный клинок отсылает к мифической змее «наге», владычице подземного царства. Ее голова в короне выкована у основания клинка.

19. Настольное украшение. Китай, XIX век

Музей Востока Музей Востока

Подобные шедевры косторезного искусства были своеобразным развлечением - можно подолгу разглядывать филигранную работу мастера и пытаться сосчитать сколько шаров вырезано внутри основного. Подобные ажурные шары с конца XIX века стали очень модны и в Европе.

20. Лидия Теютина. Выбор невесты. Чукотка (Россия), 2009

Музей Востока Музей Востока

Целая экспозиция музея посвящена художественным изделиям из кости народов Чукотки. Гравировка на моржовых клыках — один из традиционных вид искусства чукчей и эскимосов. Изображали художники чаще всего сцены из жизни и народных преданий. На этом клыке изображены гонки на оленьих упряжках, в ходе которых чукотские юноши выбирали себе невест. Работа выполнена мастером Лидией Теютининой - потомственным косторезом и гравером. Резчиками были ее дед и отец, а ее мать стала первой на Чукотке женщиной-гравером.

«Узнай Россию» благодарит Музей Востока за помощь в подготовке материала.

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