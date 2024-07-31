20 главных шедевров Музея Востока в Москве

Куклы традиционного театра ваянг пурво с острова Ява, резные деревянные боги из Вьетнама, японские самурайские мечи и те самые китайские туфельки, которые надевали на туго забинтованные маленькие ножки... Можно бесконечно продолжать список того, что посетителя ждет в Музее Востока.
Он был создан в 1918 году, назывался «Ars Asiatica» и размещался в двух залах Исторического музея на Красной площади. Коллекция была собрана из вещей других музеев, даров частных коллекционеров и дипломатических миссий, а позже пополнялась экспонатами, добытыми в экспедициях сотрудниками музея.
Вот уже 40 лет постоянная экспозиция Государственного Музея Востока, состоящая из десятков тысяч экспонатов, располагается в городской усадьбе XIX века «Дом Луниных» на Никитском бульваре. Вот ее главные шедевры.
Этот бронзовый кубок гу относится к древнекитайской ритуальной утвари. Во времена династии Шан из него совершались возлияния жертвенного вина. Своей формой кубок напоминает изящный цветок.
Уникальный древнегреческий серебряный кубок с позолотой был найден на территории современной Адыгеи в кургане-святилище. Сегодня он хранится в «Особой кладовой» музея вместе с другими памятниками археологии.
Еще один шедевр из раздела археологии – небольшого размера голова Будды, которую нашли в культовой буддийском центре Кара-тепе на территории современного Узбекистана. Позади кудрявой головы мы видим фрагмент сохранившегося нимба – мандорлы. Предполагается, что изначально была целая скульптура Будды, от которой осталась лишь эта часть.
В 1948 году в городище Старая Ниса на территории современного Туркменистана нашли эти эллинистические сосуды для вина из слоновой кости. Их нижняя часть (протома) выполнена в виде животного или фантастического существа. В собрании Музея Востока есть четыре ритона. На фото сосуды с крылатым кентавром (слева) и с крылатым львогрифоном.
Среди сотен произведений искусства из Японии особенно выделяется эта деревянная статуя бодхисаттвы. Храмовая скульптура высотой в метр, считалось, приносила удачу.
Это подарок японского императора Мэйдзи по случаю коронации Николая II в 1896 году. Скульптурная композиция в 2.3 метра высотой выполнена из дерева и слоновой кости. Размах крыльев орла достигает 164 см. Вся композиция выставлена на фоне ширмы, на которой японские мастера вышили бушующее море.
Черный японский халат из шелка с вышивкой на тему традиционных мотивов (цветы и птицы) потрясает своей красотой. Фурисодэ буквально переводится как «длинный качающийся, струящийся рукав», и при высоте 183 см, размах рукавов насчитывает 140 см.
Рукопись из 57 листов с миниатюрами - иллюстрированное жизнеописание шаха Бабура, основателя династии Великих Моголов. Батальные сцены, дворцовая жизнь, охота и пиры. На данной миниатюре изображено «Сражение под Узгендом при попытке Абу Бекра Дуглата овладеть Ферганой». Раритет приобрел русский коллекционер Алексей Морозов у персидских купцов на нижегородской ярмарке в 1906 году.
Жемчужиной зала, посвященного искусству Ирана, является эта картина юной девушки, танцующей в шахском дворце – памятник искусству Каджарской династии. Придворный художник выписал танцовщицу с особым вниманием к традиционному орнаменту и цвету. Кроме того, можно бесконечно разглядывать детали ее костюма. Подобные картины украшали и сам дворец, и были частым дипломатическим подарком.
Это одна из самых известных картин грузинского мастера примитивизма и наивного искусства. В своем самобытном стиле он изобразил традиционное грузинское застолье. И по воспоминаниям очевидцев, писал с натуры и быстро, прямо пока герои чокались.
Украшением Мемориального кабинета Николая Рериха в стенах Музея Востока стал его портрет, написанный сыном. Главный гималайский пейзажист и исследователь Тибета и Индии изображен в восточных одеждах. За его спиной виднеются четыре фигуры, которые держат в руках предметы, олицетворяющие мудрость: меч, ларец, светильник и книгу. Ретроспективная выставка работ Николая и Святослава Рерихов была первой экспозицией музея в его нынешнем здании в 1984 году.
Эта авангардная картина была написана в Узбекистане. В ней соединилась кубофутуристическая живопись и мотивы традиционного восточного искусства. Можно различить силуэты верблюдов и их погонщиков, а также ритм барханов. В Музее прямо рядом с картиной находится ее 3D тактильная копия для незрячих людей - и кажется, она станет подспорьем тем, кто не ощутил полноту эффекта , производимого полотном.
Этот портрет представителя высшей бюрократии - яркий пример корейской живописи эпохи государства Чосон. Портретная живопись была очень распространена, и ее характерной особенностью было точнейшее воспроизведение облика человека. Поэтому на портрете мы увидим даже пигментные пятна на лице.
Этот парадный шлем эпохи Чосон использовался не в сражениях, а в придворных церемониях. Иероглифы на медальоне под козырьком говорят о том, что доспех принадлежал командующему. Переднюю часть купола шлема украшает дракон, олицетворяющий силу и доблесть.
Традиционный китайский портрет был выполнен уже после смерти того, кто на него изображен, но все же с вниманием к деталям облика. Автор неизвестен, потому что считалось, что портретный жанр - удел ремесленников. Надпись гласит, что Чан Мэй — Длинные Брови — распрощался с миром после 85 лет жизни. Что ж, по портрету понятно, почему у патриарха было прозвище «длинные брови».
Уникальный кувшин сочетает две эпохи и две разные страны. Основа - ценный китайский фарфор с кобальтовым узором из лотосов и хризантем на белом фоне. Скорее всего оригинальный сосуд раскололся, поэтому иранские мастера дали ему вторую жизнь, сделав металлическую оправу. На ней изящный чеканый узор, а изогнутый носик завершается круглой розеткой с цветными вставками.
Коллекция музея изобилует ритуальными атрибутами азиатских народов, в том числе и масками. Этот устрашающий экземпляр - маска демона восемнадцати болезней Мару Ракши. Фигура самого демона в центре, а по сторонам изображения болезней и увечий. Подобные изделия могли использоваться во время ритуальных действий - в данном случае врачевания, а могли служить оберегом в доме.
Такой кинжал «крис» – священный предмет, который обладает магической силой. Его волнообразный клинок отсылает к мифической змее «наге», владычице подземного царства. Ее голова в короне выкована у основания клинка.
Подобные шедевры косторезного искусства были своеобразным развлечением - можно подолгу разглядывать филигранную работу мастера и пытаться сосчитать сколько шаров вырезано внутри основного. Подобные ажурные шары с конца XIX века стали очень модны и в Европе.
Целая экспозиция музея посвящена художественным изделиям из кости народов Чукотки. Гравировка на моржовых клыках — один из традиционных вид искусства чукчей и эскимосов. Изображали художники чаще всего сцены из жизни и народных преданий. На этом клыке изображены гонки на оленьих упряжках, в ходе которых чукотские юноши выбирали себе невест. Работа выполнена мастером Лидией Теютининой - потомственным косторезом и гравером. Резчиками были ее дед и отец, а ее мать стала первой на Чукотке женщиной-гравером.
«Узнай Россию» благодарит Музей Востока за помощь в подготовке материала.
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