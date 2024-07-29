«Кенозерье» – новый объект списка ЮНЕСКО из России (ФОТО)

Культурный ландшафт из национального парка на Русском Севере стал 33-им объектом всемирного наследия в России.

Николай Кулебякин/Кенозерский национальный парк Николай Кулебякин/Кенозерский национальный парк

Кенозерский национальный парк – природный и историко-культурный комплекс на северо-западе европейской части России, в Архангельской области. Он интересен не только заповедными лесами и кристальными озерами, но и исторической средой, сохранившей артефакты многовековой культуры Русского Севера.

Игорь Шпиленок/Кенозерский национальный парк Игорь Шпиленок/Кенозерский национальный парк

Здесь есть и следы пребывания коренных финно-угорских народов, и культурный ландшафт, созданный славянскими племенами, начавшими заселять здешние края в XII веке.

Игорь Шпиленок/Кенозерский национальный парк Игорь Шпиленок/Кенозерский национальный парк

Считается, что здешние места уникальны тем, что в них соединились традиции землевладения и природопользования обеих культур: финно-угорского лесоводства и славянского полеводства.

Константин Кокошкин/Кенозерский национальный парк Константин Кокошкин/Кенозерский национальный парк

Главное место притяжения Кенозерья – несколько деревень с самобытными памятниками русского деревянного зодчества XVI-XVII веков. Здешние шатровые церкви поражают своей красотой, и в них сохранились уникальные росписи.

Николай Кулебякин/Кенозерский национальный парк Николай Кулебякин/Кенозерский национальный парк

В 2004 году Кенозерье включили во всемирный список биосферных заповедников, и уже тогда он стал особо охраняемой территорией. Как сообщает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, Кенозерье было кандидатом на признание всемирным культурным наследием ЮНЕСКО в течение 10 лет, и наконец, это радостное решение было принято.

Константин Кокошкин/Кенозерский национальный парк Константин Кокошкин/Кенозерский национальный парк

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