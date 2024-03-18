10 невероятных деревянных церквей Русского Севера (ФОТО)

Как-то петербургский фотограф Александр Моисеев отправился в небольшое путешествие Ленинградской области и был поражен, увидев деревянную церковь, которая была старше самого Санкт-Петербурга.

С тех пор уже 10 лет он ездит по отдаленным северным деревням. Возможно, именно из-за своего расположения в этих местах сохранились древние деревянные церкви, пережившие все перипетии XX века. В своей книге «Исчезающий Север: непридуманные сюжеты из жизни русской глубинки» (Эксмо, 2024) Александр попытался запечатлеть исчезающую красоту этих северных деревень.

1. Никольский храм в деревне Согиницы, Ленинградская область (1696 год постройки)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Он же зимой.

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Этот храм на реке Важинке находится в сотнях километров от больших городов. Он был построен в 1696 году, в типичной для Русского Севера архитектуре: шатровый храм на восьмерике (восьмигранном основании) и отдельно стоящая колокольня.

2. Часовня Петра и Павла в Заозерье, Ленинградская область (вторая половина XVIII века)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Часовня Петра и Павла, вторая половина XVIII века. Это место славилось среди рыбаков хорошим клевом, и именно тут появилась часовня в честь Петра (покровителя рыбаков) и Павла.

3. Георгиевская церковь в селе Юксовичи, Ленинградская область (конец XV века)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Церковь была срублена в 1493-1496 годах. И считается, это старая церковь России, стоящая на своем исконном месте. (Остальные перевезли в музеи деревянного зодчества). Храм пережил оккупацию финских войск в 1941–1944 годах.

4. Храм Дмитрия Солунского в Щелейках, Ленинградская область (1786 год)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

В 1940-х годах к северу и западу от Онежского озера было более 200 церквей и часовен. До наших дней сохранилось лишь около 30. Многие из них исчезают из-за пожаров. Дмитриевская церковь конца XVIII века в деревне Щелейки одна из таких счастливых примеров. Недавно ее полностью отреставрировали.

5. Гиморецкий погост, Ленинградская область (XVII век)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

На берегах Онежского озера целая россыпь прекрасных древних храмов. Самый известный ансамбль – Кижский погост на острове Кижи. Но есть и менее известный – Гиморецкий погост. Его церковь Рождества Богородицы была построена во второй половине XVII века.

6. Церковь Александра Свирского в Космозере, республика Карелия (XVIII век)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Храм был построен в 1770-х на деньги некоего петербургского купца. Изначально здесь был целый ансамбль, еще одна церковь и колокольня, но они сгорели в 1942 году. Позже церковь Александра Свирского использовали как библиотеку и клуб. Во время перестройки отреставрировали, но службы так не ведутся.

7. Часовня Георгия Победоносца в деревне Усть-Яндома, республика Карелия (первая половина XIX века)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

По мнению автора, это одна из самых красивых часовен на севере Онежского озера. Она стоит прямо на берегу, так что если забраться на звонницу, то можно насладиться живописным видом.

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

8. Часовня Михаила Архангела в деревне Масельга, республика Карелия (конец XVIII века)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Теперь эта деревня заброшена и церковь стоит посреди леса и зарослей. Когда-то здесь кипела жизнь, но потом многие жители уехали и даже забрали с собой деревянные срубы домов.

9. Церковь Николая Чудотворца в Вегоруксах, республика Карелия (середина XVIII века)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

«От Холмогор до Колы — тридцать три Николы», - говорили в старину поморы (жители прибрежных районов Русского Севера, читайте подробнее о них в нашем репортаже). Церквей, посвященных Николаю Угоднику на Севере и правда очень много, он самый любимый на Руси святой, заступник путников.

10. Церковь Петра и Павла в Вирме, республика Карелия (конец XVII века)

Александр Моисеев/Эксмо, 2024 Александр Моисеев/Эксмо, 2024

Старинная деревня поморов Вирма стоит на одноименной реке в болотистых местах совсем недалеко от берега Белого моря. Церковь появилась здесь в 1630-х годах, была построена на средства могущественного Соловецкого монастыря, который находится неподалеку, на островах в Белом море. Советская власть снесла церковную колокольню, по сам храм местные жители по счастью отстояли.

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