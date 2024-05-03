32 невероятных объекта из списка ЮНЕСКО в России (ФОТО)

Более двадцати культурных и более десяти природных достопримечательностей внесены в список Всемирного наследия.

1. Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памятников

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Первые объекты были включены еще в 1990 году в СССР, и памятники Петербурга были среди них. В это обтекаемое понятие включает огромное количество объектов, в том числе загородные дворцы Петергоф, Гатчина и другие.

2. Кижский погост

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Деревянные карельские церкви XVIII—XIX века, построенные, по легенде, без единого гвоздя.

3. Московский Кремль и Красная площадь

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Помимо площади, включен Храм Василия Блаженного и другие памятники XIII—XVII века на территории Кремля.

4. Исторические памятники Великого Новгорода и окрестностей

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Под охраной оказался кремль-детинец и окрестные монастыри и церкви, самые старые из которых датируются XI веком.

5. Историко-культурный комплекс Соловецких островов

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Соловецкий монастырь XVI века расположен на архипелаге в Белом море. Помимо основной части с крепостной стеной и церквями, под охрану попали скиты и церкви на отдаленных островах.

6. Белокаменные памятники Владимира и Суздаля

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В этих двух городах «Золотого кольца» России находятся бесценные шедевры древнерусского зодчества XII-XIII века.

7. Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры

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В подмосковном городе Сергиев Посад находится самый важный монастырь Русской Православной церкви, который основан преподобным Сергием Радонежским.

8. Церковь Вознесения в Коломенском (Москва)

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Эта белокаменная постройка XVI века стала первой каменной шатровой церковью, уникальным шедевром архитектуры своего времени, и этим заслужила свое место в списке.

9. Девственные леса Коми

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В 1995 году эту особо охраняемую территорию Северного Урала одной из первых внесли в список природных объектов ЮНЕСКО.

10. Озеро Байкал

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Главный мировой резервуар пресной воды и самое глубокое озеро на планете.

11. Вулканы Камчатки

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Уникальные природные исполины на Дальнем Востоке в ЮНЕСКО взяли под охрану еще в 1996 году, а в 2001 список вулканов расширили. Многие из них действующие!

12. «Золотые горы Алтая»

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Именно в такой формулировке три самых живописных участка Алтайских гор в Сибири и внесли в список.

13. Западный Кавказ

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Часть Главного Кавказского хребта от горы Фишт до Эльбруса внесли в список потому, что эти части горного рельефа практически не тронуты человеком, что для Европы (и европейской части России) — редкость.

14. Историко-архитектурный комплекс Казанского кремля

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Казанский кремль был построен еще когда эти земли были частью мусульманского Казанского ханства. А потом Казань завоевал Иван Грозный и в Кремле появились еще и православные церкви.

15. Ансамбль Ферапонтова монастыря

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Небольшой монастырь в глуши Вологодской области, построенный в XIV—XVII века, поражает красотой. Внутри находятся и фрески легендарного Дионисия.

16. Куршская коса

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Дюны на Балтийскои море в Калининградской области и извилистые сосны попали в список как выдающийся пример взаимодействия человека с окружающей средой. Именно люди помогли этому ландшафту сохраниться до наших дней.

17. Центральный Сихотэ-Алинь

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В этом биосферном заповеднике на Дальнем Востоке сохранились уникальные виды животных и растений, включая редкого амурского тигра.

18. Убсунурская котловина

Александр Лещёнок (CC BY-SA 4.0) Александр Лещёнок (CC BY-SA 4.0)

Часть этой природной достопримечательности находится на территории Монголии, а часть — в республике Тыва на территории России. В 2003 году ее включили в список как самую северную из всех бессточных котловин Центральной Азии. А еще здесь скапливается огромное многообразие самых разных птиц.

19. Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента

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Один из древнейших городов России был основан еще в VI веке до н.э. А здешняя крепость VI века - самая старая в России.

20. Природный комплекс заповедника Остров Врангеля

Анастасия Игоревна Петухова (CC BY-SA 4.0) Анастасия Игоревна Петухова (CC BY-SA 4.0)

Самый северный природный заповедник находится на острове в Северном Ледовитом океане на Дальнем Востоке России. Здесь много животных-эндемиков, которые обитают только в этих краях. А также тут можно встретить китов, моржей, белых медведей и овцебыков.

21. Ансамбль Новодевичьего монастыря (Москва)

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Один из самых красивых московских монастырей XVI—XVII веков бы построен в стиле «московское барокко». Монахинями здесь были представительницы царской семьи и других знатных родов.

22. Исторический центр Ярославля

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Достопримечательности этого древнего города изображены на 1000-рублевой купюре. В ЮНЕСКО оценили не только памятники древней Руси, но и то, что это «выдающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, развёрнутой в масштабах всей России в 1763 году».

23. Геодезическая дуга Струве

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Сделав измерения именно по этой дуге от Норвегии до Черного моря, ученые со всего мира определили точную форму Земли. Исследования вела Российская империя совместно со Швецией и Норвегией. Из 265 триангуляционных пунктов (пункт геодезического измерения), 34 уцелевших входят в список ЮНЕСКО. Два из них находятся в России, там установлены обелиски.

24. Плато Путорана

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Это одно из самых труднодоступных мест планеты, при этом с совершенно невероятным уникальным ландшафтом из рассеченных горных массивов.

25. Природный парк «Ленские столбы»

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Эти огромные скалы на берегу реки Лены находятся в Якутии, самом большом и холодном регионе России.

26. Булгарский историко-археологический комплекс

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В мусульманской республике Татарстан есть уникальный город Болгар, где сохранились памятники X—XV века: мавзолеи, ханские усыпальницы и минареты несохранившихся мечетей. Когда-то их основали волжские булгары и это была территория Золотой Орды.

27. Ландшафты Даурии

Игорь Шпиленок (CC BY-SA 3.0) Игорь Шпиленок (CC BY-SA 3.0)

В 2017 году из-за своих уникальных экосистем степи Даурского заповедника были включены в список природного наследия. Здесь обитают редкие птицы, и через эти места мигрирует монгольская газель.

28. Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск

Шелковников Евгений Анатольевич (CC BY-SA) Шелковников Евгений Анатольевич (CC BY-SA)

Еще одна культурная достопримечательность из Татарстана. Комплекс XVI века, который стал колыбелью православия на территории бывшего Казанского ханства.

29. Храмы псковской архитектурной школы

Ludvig14 (CC BY-SA) Ludvig14 (CC BY-SA)

Уникальные примеры древнерусского зодчества, которых больше не встретить во всей России. Самые древние храмы датируются XII веком. Всего в 2019 году в список под этим пунктом было внесено 10 церквей Пскова и Псковской области.

30. Петроглифы Онежского озера и Белого моря

Semenov.m7 (CC BY-SA) Semenov.m7 (CC BY-SA)

На севере России есть памятники монументального искусства первобытной эпохи. Эти наскальные надписи и рисунки датируются 4—5 тыс. лет до н. э.

31. Астрономические обсерватории Казанского федерального университета

Казанский Федеральный Университет Казанский Федеральный Университет

Две обсерватории из Казани - самые свежие объекты культурного наследия. Читайте о них подробнее тут.

32. Древний город Херсонес Таврический и его хора

Dmitry A. Mottl (CC BY-SA) Dmitry A. Mottl (CC BY-SA)

В комплексе Херсонеса — руины греческого города V века до н.э. Это место считается особенно важным, так как здесь по легенде принял христианство князь Владимир, креститель Руси.

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