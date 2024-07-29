Виды дизайна Императорского фарфорового завода, дошедшие до нас с царских времен (ФОТО)

Производство русского фарфора по оригинальной технологии началось при императрице Елизавете Петровне в 1744 году. Современные мастера воссоздают раритеты по старинным эскизам.

В 2024 году Императорский фарфоровый завод отмечает свое 280-летие. Его произведения всегда отвечали меняющейся моде и запросам времени. Дизайн фарфора прошел путь от французской классики и ар-нуво до авангардного «революционного» фарфора.

И до сих пор художники придумывают новые формы и дизайн (отдавая дань историческим рисункам). Кроме того, они воссоздают фарфоровые вещи по эскизам царских времен, переосмысляя их на новый лад. Вот самые невероятные.

1. «Кобальтовая сетка»

Одним из первых масштабных проектов завода был сервиз «Собственный», изготовленный в 1752-64 годах для Елизаветы Петровны. Предметы расписаны золотом и ажурной сеткой, в переплетениях которой видны крошечные розовые цветы.

Предметы из «Собственного» сервиза Елизаветы Петровны Эрмитаж Эрмитаж

В 1944 году, к 200-летию завода, художница Анна Яцкевич создала новый дизайн, который, как считается, был вдохновлен именно историческим сервизом Елизаветы Петровны. Кобальтовая сетка была «завязана» золотыми бантиками.

Предметы из коллекции «Кобальтовая сетка» Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод

Это до сих пор один из самых популярных и узнаваемых дизайнов ИФЗ. Но сегодня завод выпускает также вдохновленные «кобальтковой сеткой» современные дизайны в традиционных для завода цветах — красный «Скарлетт», розовую «Астру», небесно-голубой «Азур» и другие.

Коллекция «Астра» Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод

2. «Бельведер»

В 1824 году для Большого Петергофского дворца на ИФЗ был выполнен «Бабигонский» сервиз.

Масленка с крышкой из «Бабигонского» сервиза Государственный исторический музей Государственный исторический музей

Все предметы были оформлены растительным орнаментом — лентой из золотых листьев на сером фоне.

Современная реплика была создана в 1996 году и носит название «Бельведер» в честь одноименного дворца в Петергофе, куда исторический сервиз был передан в середине XIX века.

Чайный сервиз «Бельведер» по мотивам «Бабигонского» Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод

3. «Золотой 52»

В 1828 году на ИФЗ изготовили «Золотой» сервиз для императрицы Марии Федоровны. Предметы были расписаны в синих и зеленых тонах с растительным орнаментом и украшены золотом с филигранной гравировкой полудрагоценным агатом. Жена Павла I использовала этот сервиз как парадный в Гатчинском дворце.

Тарелка из «Золотого» сервиза Гатчинского дворца Эрмитаж Эрмитаж

По музейным образцам современный ИФЗ воссоздал «Золотой сервиз» как дань уважения эпохе расцвета завода первой трети XIX века, когда он изготавливал большие парадные сервизы для царских дворцов.

Чайный сервиз «Золотой» Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод

4. «Коттеджный»

В конце 1820-х годов завод создал Собственный сервиз для дворца «Коттедж» в парке «Александрия» в Петергофе. Изящные чашки и сахарницы стояли на столе Александры Федоровны, жены Николая I, которая очень любила пить кофе на многочисленных верандах и балконах резиденции.

Сахарница с крышкой из Собственного сервиза дворца «Коттедж» Эрмитаж Эрмитаж

Современная «Коттеджная» коллекция воссоздает именно этот исторический дизайн. Предметы коллекции украшены гербом Александрии: золотым мечом, пропущенным через венок белых роз на фоне синего рыцарского щита.

Современный «Коттеджный» сервиз Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод

5. «Готическая»

В дополнение к основному сервизу для дворца «Коттедж», c 1830-х годов изготавливали целую серию тарелок с росписью в виде роз готического витража. Это была отсылка к модному и любимому Николаем I стилю неоготики, в котором построен сам дворец.

Тарелки с росписью в виде роз готического витража из сервиза для дворца «Коттедж». Дополнение к основному составу Эрмитаж Эрмитаж

Современная премиальная готическая коллекция ИФЗ повторяет на чашках, бокалах и других предметах чайного сервиза готические узоры своего исторического предшественника.

Современная «Готическая» коллекция Императорский фарфоровый завод Императорский фарфоровый завод

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