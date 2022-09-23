7 фактов о петергофском дворце Коттедж

Сельский дом на окраине большого парка Петергофа, построенный Николаем I для любимой жены, позволял всей семье забыть о самодержавном бремени и почувствовать себя простыми состоятельными англичанами.

Брак Николая I (1796-1855) и немецкой принцессы Фридерики Луизы Шарлотты Вильгельмины, дочери прусского короля, после принятия православия ставшей Александрой Федоровной, имел несомненные политические выгоды, но все же был заключен по любви. После того как Наполеон захватил Берлин, семья Фридриха Вильгельма III попросила защиты русского императора Александра I, результатом чего стала взаимная влюбленность принцессы и императорского брата Николая. В то время принцесса не предполагала, что станет императрицей — престол должен был наследовать старший брат Александра I Константин, но из-за его отречения на трон в 1825 г. взошел Николай I.

Портрет Александры Федоровны работы Франца Крюгера. Портрет Николая I работы Егора Ботмана Русский музей; Эрмитаж Русский музей; Эрмитаж

Одним из «плодов» большой любви стал дворец Коттедж, дошедший до нас в первозданном виде. Вспоминаем интересные факты о месте, где скрывались от суеты императоры.

1. Стал подарком для царицы

Дворец был подарком — Николай I построил его для жены Александры Федоровны, не любившей массивную позолоту официальных резиденций. Поэтому дворец стоит буквально на отшибе — вдалеке от Большого Петергофского дворца, на окраине парка, куда и сегодня добираются не все посетители Петергофа.

2. Был «частным» домом царя

В отличие от императорских дворцов в Петергофе, Царском Селе и Павловске, Коттедж никогда не рассматривался как парадная резиденция. Он не должен был поражать архитектурным размахом и богатством интерьеров иностранных послов, развлекать свиту и внушать трепет подданным. Он был задуман и построен как уединенное жилище семьи, пусть и облеченной властью. Именно это ценили в нем все императоры XIX века. Сам Николай признавался, что хотел чувствовать себя здесь не императором, а «мужем петергофской помещицы».

3. Ориентирован на английский стиль

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Дворец строился три года — с 1826 по 1829. Ампир — официальный стиль начала XIX века — уже уступал место историзму, и работавший при русском дворе шотландец Адам Менелас выстроил его в готическом стиле.

Острые кровли, стрельчатые арки и окна, ажурные балконы снаружи дополнялись «веерной» лепниной потолков, трилистниками и крестоцветами в интерьерах.

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Стиль соблюден везде, вплоть до мелочей — ажурного литья винтовой лестницы, мебели, настольных часов и подсвечников.

4. Назывался по имени царицы

Официально в XIX веке дворец назывался «Александрия» — по имени Александры Федоровны. Известный русский поэт того времени Василий Жуковский по просьбе Николая I придумал для резиденции герб — синий геральдический щит и на нем рыцарский меч и венок белых роз, любимых цветов императрицы. Ему же принадлежит девиз: «За веру, царя и отечество». Этот герб изображен не только на фасадах, но и на многих предметах интерьера. Что ж, парк вокруг дворца до сих пор так и называется - Александрия.

5. Раз в году дворец открывал двери

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Раз в год, в середине июля, по случаю дня рождения императрицы, в сад вокруг дворца пускали представителей всех сословий, в остальное же время территория была строго закрыта для посторонних. Среди редких гостей оказался французский путешественник маркиз де Кюстин, описавший свое путешествие по России в книге, изданной в 1839 г. Согласно его описанию, дворец походил на жилище «богатого и элегантного англичанина».

6. Был оснащен водопроводом и вентиляцией

Особняк в 3 этажа и 27 комнат был обустроен по последнему слову техники, что значительно сокращало количество прислуги и обеспечивало вожделенную интимность жизни. Здесь были насосы, поднимавшие воду в ванные комнаты, система нагрева воды и вентиляция, которая упрощала поддержание в комнатах тепла. Кухня была обустроена в отдельном здании, откуда еда подавалась к назначенному часу.

7. Дошел до нас в неприкосновенности

Дворец сохранился до наших дней в неприкосновенности — он благополучно пережил революцию и Великую Отечественную войну, в советское время в нем пытались устроить дом приемов, но музейные хранители стойко держали оборону. В итоге до наших дней дошел достоверный памятник частной жизни русских императоров XIX в.

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