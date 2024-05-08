Самые красивые пожарные каланчи России

По всей России сохранилось около 80 исторических наблюдательных башен при пожарных частях. Сегодня они уже не функционируют по своему прямому назначению, но являются неотъемлемой частью городского ландшафта, многие из них стали архитектурными памятниками.

1. Кострома

WASD (CC BY-SA 3.0) WASD (CC BY-SA 3.0)

Пожарная каланча — настоящий символ Костромы, желтая башня стоит прямо на центральной площади города.

2. Санкт-Петербург

Florstein (CC BY-SA 3.0) Florstein (CC BY-SA 3.0)

Здание пожарной части с каланчой сохранилось и в северной столице. Теперь тут Музей Пожарной охраны, часть экспозиции которого посвящена как раз каланчевой службе и дежурным, которые должны были смотреть во все стороны и сообщать о пожаре.

3. Москва

Никонико962 (CC BY-SA 4.0) Никонико962 (CC BY-SA 4.0)

Сокольническая пожарная каланча была построена в 1880-х и когда-то была второй по высоте смотровой башней Москвы (после Сухаревой). Каланча работала до 1930-х годов.

4. Волгоград

Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0) Alexxx1979 (CC BY-SA 4.0)

В центре Волгограда сохранился памятник XIX века — здание первой пожарной части города Царицына (именно так до революции назывался город, ставший потом Сталинградом).

5. Балаково

Stefan Uhrich (CC BY-SA 4.0) Stefan Uhrich (CC BY-SA 4.0)

Эта каланча в Саратовской области была построена накануне революции 1917 года. Башня, состоящая из нескольких частей — настоящая архитектурная достопримечательность. А ее верхняя часть напоминает китайскую пагоду.

6. Рыбинск

Петр Моругин (CC BY-SA 4.0) Петр Моругин (CC BY-SA 4.0)

В этом волжском городе с трепетом относятся к старине, даже переделали все уличные вывески в центре в ретро-стиле. А каланча — одна из визитных карточек города.

7. Углич

Сергей Пестерев (CC BY-SA 4.0) Сергей Пестерев (CC BY-SA 4.0)

Весьма элегантная каланча сохранилась в Угличе, да еще и деревянная! У этой восьмигранной башни на верху обходная галерея, а само здание пожарной части выполнено в стиле классицизм.

8. Омск

Legion Media Legion Media

Эта каменная каланча появилась в сибирском Омске на замену обветшавшей деревянной в 1915 году и стала самым высоким сооружением города, откуда его было видно как на ладони.

9. Курган

Nord794ub (CC BY-SA 4.0) Nord794ub (CC BY-SA 4.0)

Эту симпатичную деревянную башню, построенную в самом конце XIX века, отреставрировали в 1998 году. И в отличие от многих других подобных, она находится над действующей пожарной частью.

10. Уссурийск

Olnikuss (CC BY-SA 3.0) Olnikuss (CC BY-SA 3.0)

В 1914 году пожарная часть была построена в этом дальневосточном городе. Шестиэтажная конструкция стала самым высоким зданием в городе на тот момент.

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