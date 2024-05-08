Самые красивые пожарные каланчи России

Пожарная каланча — настоящий символ Костромы, желтая башня стоит прямо на центральной площади города.
Здание пожарной части с каланчой сохранилось и в северной столице. Теперь тут Музей Пожарной охраны, часть экспозиции которого посвящена как раз каланчевой службе и дежурным, которые должны были смотреть во все стороны и сообщать о пожаре.
Сокольническая пожарная каланча была построена в 1880-х и когда-то была второй по высоте смотровой башней Москвы (после Сухаревой). Каланча работала до 1930-х годов.
В центре Волгограда сохранился памятник XIX века — здание первой пожарной части города Царицына (именно так до революции назывался город, ставший потом Сталинградом).
Эта каланча в Саратовской области была построена накануне революции 1917 года. Башня, состоящая из нескольких частей — настоящая архитектурная достопримечательность. А ее верхняя часть напоминает китайскую пагоду.
В этом волжском городе с трепетом относятся к старине, даже переделали все уличные вывески в центре в ретро-стиле. А каланча — одна из визитных карточек города.
Весьма элегантная каланча сохранилась в Угличе, да еще и деревянная! У этой восьмигранной башни на верху обходная галерея, а само здание пожарной части выполнено в стиле классицизм.
Эта каменная каланча появилась в сибирском Омске на замену обветшавшей деревянной в 1915 году и стала самым высоким сооружением города, откуда его было видно как на ладони.
Эту симпатичную деревянную башню, построенную в самом конце XIX века, отреставрировали в 1998 году. И в отличие от многих других подобных, она находится над действующей пожарной частью.
В 1914 году пожарная часть была построена в этом дальневосточном городе. Шестиэтажная конструкция стала самым высоким зданием в городе на тот момент.
Подписывайтесь на «Узнай Россию» в Телеграм, ВКонтакте, Одноклассниках и Дзене